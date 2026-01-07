कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात

तांबे में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. अगर पानी को करीब 16 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाए, तो उसमें मौजूद ई.कोलाई, साल्मोनेला और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं. तांबा पानी को शुद्ध रखने और हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है. इसलिए तांबे या कॉपर की बोतल में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है और यह कई बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है.