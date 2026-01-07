हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थकॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात

कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात

तांबे और कांच की बोतल में पानी पीने के अपने फायदे और नुकसान हैं. तांबे का पानी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है. जानिए दोनों में क्या बेहतर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Jan 2026 07:06 AM (IST)
तांबे और कांच की बोतल में पानी पीने के अपने फायदे और नुकसान हैं. तांबे का पानी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है. जानिए दोनों में क्या बेहतर है.

हम लोग अक्सर पानी की बोतलें मौसम के अनुसार बदलते हैं, जिनमें कांच की बोतल और कॉपर की बोतल शामिल होती हैं. कांच की बोतल में पानी पीने से पानी के स्वाद में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, जबकि कॉपर की बोतल में पानी पीने से स्वाद में फर्क महसूस होता है. हालांकि कॉपर की बोतल में रखा पानी शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. यह इम्युनिटी बढ़ाने, त्वचा को चमकदार रखने और जोड़ों के दर्द में राहत देने में मदद कर सकता है. वहीं कांच किसी भी प्रकार का रसायन पानी में नहीं छोड़ता. वैसे तो दोनों ही बोतलों में पानी पीने से कोई सीधा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनके गुणों में काफी अंतर है.

1/6
तांबे में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. अगर पानी को करीब 16 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाए, तो उसमें मौजूद ई.कोलाई, साल्मोनेला और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं. तांबा पानी को शुद्ध रखने और हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है. इसलिए तांबे या कॉपर की बोतल में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है और यह कई बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है.
तांबे में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. अगर पानी को करीब 16 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाए, तो उसमें मौजूद ई.कोलाई, साल्मोनेला और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं. तांबा पानी को शुद्ध रखने और हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है. इसलिए तांबे या कॉपर की बोतल में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है और यह कई बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है.
2/6
तांबे की बोतल में रखा पानी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा के लिए भी लाभकारी माना जाता है. तांबा शरीर में मौजूद एंजाइम्स की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और कोलेजन बनने में सहायक होता है. इसके अलावा तांबा वजन घटाने, गठिया की समस्या और दिल से जुड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद बताया जाता है.
तांबे की बोतल में रखा पानी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा के लिए भी लाभकारी माना जाता है. तांबा शरीर में मौजूद एंजाइम्स की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और कोलेजन बनने में सहायक होता है. इसके अलावा तांबा वजन घटाने, गठिया की समस्या और दिल से जुड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद बताया जाता है.
Published at : 07 Jan 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Benefits Of Copper Bottles Water In Glass Bottles Copper Bottle Vs Glass Bottle Benefits Of Copper Water

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Colombia On US: 'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking
Sansani:दीवार में पुलिस का 'VIP मेहमान'! Crime News
JNU की बदनामी.. वामपंथी हरकत पुरानी! | JNU Violence | JNU History | Breaking | ABP News
UP SIR: CM Yogi Vs Akhilesh Yadav..शहरों में ज्यादा वोट कटने का किसे घाटा? | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: वोट कटौती पर अखिलेश की बेचैनी... 27 में सपा का नुक्सान! | UP SIR | EC

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Colombia On US: 'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
ट्रेंडिंग
Video: 'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
जनरल नॉलेज
किन देशों में लग्जरी आइटम बन चुका है कंडोम, चीन में इसके बढ़ते दामों के बीच जान लीजिए जवाब
किन देशों में लग्जरी आइटम बन चुका है कंडोम, चीन में इसके बढ़ते दामों के बीच जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
पटना में किन लोगों को कहा जाएगा 'नगरशत्रु', इनसे कैसे वसूला जाएगा जुर्माना?
पटना में किन लोगों को कहा जाएगा 'नगरशत्रु', इनसे कैसे वसूला जाएगा जुर्माना?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget