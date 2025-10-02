हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल

Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल

Antioxidant Benefits: करेला अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी पत्ती आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती रखती है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होती.

By : सोनम  | Updated at : 02 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Antioxidant Benefits: करेला अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी पत्ती आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती रखती है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होती.

इसकी पत्तियां ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, पाचन में मदद करने, इम्यून को बढ़ाने, त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती हैं. इसके साथ ही वजन कंट्रोल करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी इसका काफी अहम रोल होता है.
इसकी पत्तियां ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, पाचन में मदद करने, इम्यून को बढ़ाने, त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती हैं. इसके साथ ही वजन कंट्रोल करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी इसका काफी अहम रोल होता है.
इसका पत्ता प्राकृतिक और कई चीजों में उपयोग किए जाने वाला विकल्प है. जिसे संतुलित आहार में आप आसानी से शामिल कर सकते हैं. इसको आसानी से पकाकर आप डाइट में शामिल कर सकते हैं.
इसका पत्ता प्राकृतिक और कई चीजों में उपयोग किए जाने वाला विकल्प है. जिसे संतुलित आहार में आप आसानी से शामिल कर सकते हैं. इसको आसानी से पकाकर आप डाइट में शामिल कर सकते हैं.
करेले की पत्तियों में बायोएक्टिव कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो इससे मिलने वाले लाभों को दोगुना कर देता है और लिवर के मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होता है.
करेले की पत्तियों में बायोएक्टिव कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो इससे मिलने वाले लाभों को दोगुना कर देता है और लिवर के मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होता है.
ResearchGate में पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार, करेला (बिटर मेलन) की पत्तियां आवश्यक पोषक तत्वों का खजाना हैं, जैसे कि इसमें 27.38 प्रतिशत प्रोटीन, 2.19 प्रतिशत लिपिड्स, 3.48 प्रतिशत फाइबर और 41.08 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है.
ResearchGate में पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार, करेला (बिटर मेलन) की पत्तियां आवश्यक पोषक तत्वों का खजाना हैं, जैसे कि इसमें 27.38 प्रतिशत प्रोटीन, 2.19 प्रतिशत लिपिड्स, 3.48 प्रतिशत फाइबर और 41.08 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है.
NIH में पब्लिश स्टडी के अनुसार, पत्तियों में मौजूद तत्व इंसुलिन संवेदनशीलता (insulin sensitivity) को बेहतर बनाने और ग्लूकोज स्तर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
NIH में पब्लिश स्टडी के अनुसार, पत्तियों में मौजूद तत्व इंसुलिन संवेदनशीलता (insulin sensitivity) को बेहतर बनाने और ग्लूकोज स्तर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
अगर डायबिटीज का मरीज इसकी पत्तियों को अपने डाइट में शामिल करता है, तो यह मेडिकल ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं के साथ इसके इस्तेमाल से हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है.
अगर डायबिटीज का मरीज इसकी पत्तियों को अपने डाइट में शामिल करता है, तो यह मेडिकल ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं के साथ इसके इस्तेमाल से हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है.
पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक शोध दोनों ही करेला पत्तियों के लिवर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर को डिटॉक्स करने और लिवर की सही तरीके से ग्रोथ के लिए बेहतर माने जाते हैं.
पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक शोध दोनों ही करेला पत्तियों के लिवर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर को डिटॉक्स करने और लिवर की सही तरीके से ग्रोथ के लिए बेहतर माने जाते हैं.
Published at : 02 Oct 2025 12:08 PM (IST)
