अगर डायबिटीज का मरीज इसकी पत्तियों को अपने डाइट में शामिल करता है, तो यह मेडिकल ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं के साथ इसके इस्तेमाल से हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है.