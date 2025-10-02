एक्सप्लोरर
Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
Antioxidant Benefits: करेला अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी पत्ती आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती रखती है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होती.
करेले की पत्तियां
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Oct 2025 12:08 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
हेल्थ
7 Photos
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
हेल्थ
6 Photos
एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
हेल्थ
7 Photos
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion