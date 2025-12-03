भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे रायपुर में खेला जा रहा है. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हैं. रांची में भारत ने मेहमान टीम को 17 रनों से हराया था, जिसमें हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने अपने पहले और मैच के दूसरे ओवर में 2 बड़े विकेट (रयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक) लिए थे, हालांकि आईसीसी ने उन्हें एक घटना को लेकर फटकार लगाई है और 1 डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा है.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हर्षित को ICC के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान आउट होने पर बल्लेबाज को बेइज्ज़त करने वाली भाषा, हरकतें या इशारे करने से जुड़ा है, या जिससे बल्लेबाज को गुस्सा आ सकता है.”

पिछले 24 महीनों में हर्षित राणा की यह पहली गलती है. भारतीय तेज गेंदबाज ने गलती मान ली और मैच रेफरी के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के रिची रिचर्डसन की दी गई सजा भी मान ली.

हर्षित राणा को किस बात की मिली सजा

रांची में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में हर्षित राणा ने अपने तीसरे विकेट के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट लिया, जिन्होंने उनके पिछले ओवर में 'नो लुक' छक्का मारा था. 22वें ओवर में जब हर्षित ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट किया तो वह काफी जोश में आ गए, उन्होंने उंगली से पवेलियन की ओर इशारा किया. उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गाली भी दी.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इसे ऐसा माना गया कि इससे बल्लेबाज को अग्रेसिव रिएक्शन देने का मौका मिल सकता था. हर्षित राणा के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया.

रायपुर में खेला जा रहा है दूसरा वनडे

आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे खेला जा रहा है. यहां भी केएल राहुल टॉस हार गए. लगातार 20वीं बार है जब भारत वनडे में टॉस हारा है. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है.