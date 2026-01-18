हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'

सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'

Sana Khan On Leaving Showbiz: सना खान ने पति अनस सैयद के बहकावे में आकर शोबिज छोड़ने के दावों को खारिज किया है. सना ने साफ किया है कि ये उनका अपना फैसला था क्योंकि वो शांति चाहती थीं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Jan 2026 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

फॉर्मर एक्ट्रेस सना खान ने साल 2020 में शोबिज से किनारा कर लिया था. इसके बाद सना ने मुफ्ती अनस सैयद से प्राइवेट सेरेमनी में निकाह कर लिया था. ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए गए कि अनस सैयद ने सना का 'ब्रेनवॉश' किया जिसकी वजह से सना ने धार्मिक राह चुन ली. अब खुद सना ने इन तमाम दावों पर रिएक्ट किया है और शोबिज छोड़ने को लेकर बात की है.

रश्मी देसाई के साथ बातचीत के दौरान सना खान ने 'ब्रेनवॉश' के दावों को लेकर कहा- 'कोई आपका ब्रेनवॉश नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होता. मुझे शांति चाहिए थी. किसी इंसान को पैसा, शोहरत, नाम और इज्जत मिल सकती है, लेकिन आखिरकार वो अंदर की शांति की तलाश में ही रहता है. कहते हैं कि जब आपका माहौल ठीक नहीं होता, तो आपके फैसले भी गलत हो जाते हैं. समय के साथ मैंने कुछ बातें सीखीं, और इसीलिए मैं उनके साथ अपने रिश्ते को इतना अहमियत देती हूं.'

'मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था'
सना खान आगे कहती हैं- 'मैं अपने पति से हमेशा कहती हूं कि मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता था. ये वाकई में मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया.' सना ने आगे बताया- 'मेहंदी को छोड़कर, जिसका खर्च मैंने खुद उठाया, निकाह, परिवार के रहने-खाने और रिसेप्शन का सारा खर्च मेरे पति ने ही उठाया.' सना खान ने खुलासा किया कि उनके रिलेटिव्स को उनकी शादी और उनके पति अनस के बारे में पता नहीं था. वो कहती हैं- 'जब मेरे चचेरे भाई-बहनों ने उन्हें मस्जिद में देखा, तो उन्होंने मेरी चचेरी बहन को फोन करके कहा कि ये तो मौलाना अनस हैं.'

'उन्होंने ही मुझे इस डायरेक्शन में गाइड किया'
सना खान शोबिज छोड़ने को लेकर आगे कहती हैं- 'हालात ऐसे थे कि मेरी जिंदगी में बड़े बदलाव आ रहे थे. मैं सचमुच एक अलग इंसान में बदल रही थी. और ये मेरे पति की वजह से नहीं था. ये मेरी अपनी मर्जी थी. उन्होंने ही मुझे इस डायरेक्शन में गाइड किया.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 06:38 PM (IST)
Jai Ho Sana Khan Anas Sayed
