26 जनवरी की तैयारी के बीच इंडिया गेट पर क्रैश हुई जवान की बुलेट बाइक, वीडियो वायरल

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग26 जनवरी की तैयारी के बीच इंडिया गेट पर क्रैश हुई जवान की बुलेट बाइक, वीडियो वायरल

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गणतंत्र दिवस की तैयारी के बीच एक जवान बाइक से गिर पड़ता है जिससे लोग घबरा जाते हैं. घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस से पहले देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगने लगती है. इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ तक हर तरफ जवानों की कड़ी मेहनत और अनुशासन देखने को मिलता है. परेड की तैयारी हो या फिर हैरतअंगेज करतबों का अभ्यास, हर पल अपने आप में खास होता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गणतंत्र दिवस की तैयारी के बीच एक जवान बाइक से गिर पड़ता है जिससे लोग घबरा जाते हैं. घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

इंडिया गेट पर चल रही थी गणतंत्र दिवस की तैयारी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडिया गेट के पास गणतंत्र दिवस की रिहर्सल चल रही है. सड़क के दोनों ओर लाइट पोल लगे हुए हैं और दूर तक फैला हुआ रास्ता पूरी तरह खाली है. इसी दौरान कुछ जवान बाइक पर हैरतअंगेज स्टंट का अभ्यास कर रहे हैं. ये वही स्टंट हैं, जिन्हें 26 जनवरी की परेड में देखने के लिए लोग हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Atul Singh (@bikewithatul)

बुलेट बाइक से स्टंट कर रहा था जवान

वीडियो में एक जवान अपनी बाइक को एक पहिए पर चलाते हुए नजर आता है. यह स्टंट बेहद जोखिम भरा होता है और इसके लिए जबरदस्त संतुलन और अभ्यास की जरूरत होती है. जवान पूरे आत्मविश्वास के साथ बाइक को आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है. अगले ही पल बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर जाती है और जवान भी नीचे आ गिरता है.

अचानक जवान की बाइक का बिगड़ा संतुलन और फिर

यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले कुछ पल के लिए सहम जाते हैं. हालांकि वीडियो में साफ दिखाई देता है कि गिरने के तुरंत बाद जवान खुद उठ खड़ा होता है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में जवान को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई. साथी जवान भी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और स्थिति को संभाल लेते हैं.

यूजर्स ने की जवान की तारीफ

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स जवान की हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही साहसी लोग देश की शान हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि स्टंट चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, जवान हर हाल में ड्यूटी निभाने के लिए तैयार रहते हैं. वीडियो को bikewithatul नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 18 Jan 2026 04:30 PM (IST)
