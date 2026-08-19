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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?

जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?

पीटीआई के संस्थापक इमरान खान से जेल में मिलने के लिए उनकी बहन नूरीन नियाजी गई थीं. जहां पर दोनों भाई-बहनों से सेहत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 19 Aug 2026 07:04 AM (IST)
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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान से उनकी बहन नूरीन नियाजी ने जेल में मुलाकात की. जेल सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई.

नूरीन ने दिया अपडेट
दोनों के बीच इमरान खान की सेहत और अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई. सूत्रों ने बताया कि नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश से जुड़े नए अपडेट्स की भी जानकारी दी. मुलाकात खत्म होने के बाद नूरीन नियाजी जेल से बाहर निकलीं और डहगल चेकपॉइंट पर पहुंचीं.

वहां जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया. उन्होंने इस सवाल का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद नूरीन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गईं. थोड़ी देर में डॉ. उजमा को भी गाड़ी के पास बुलाया गया और फिर कासिम जमां भी वहां पहुंच गए.

सूत्रों के मुताबिक, नूरीन ने डॉ. उजमा और कासिम जमां को इमरान खान से हुई बातचीत और जेल के अंदर चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये ऑर्डर

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदियाला जेल में कैद पूर्व वजीर-ए-आजम (प्रधानमंत्री) इमरान खान को सही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाया. फैसले के तहत जेल में बंद इमरान खान को अगले कुछ दिनों में पूरी मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा.

जस्टिस शाहिद वहीद की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच ने यह आदेश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.

इनपुट-पीटीआई

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Imran Khan Pakistan Noreen Niazi
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