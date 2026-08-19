जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान से उनकी बहन नूरीन नियाजी ने जेल में मुलाकात की. जेल सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई.

नूरीन ने दिया अपडेट

दोनों के बीच इमरान खान की सेहत और अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई. सूत्रों ने बताया कि नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश से जुड़े नए अपडेट्स की भी जानकारी दी. मुलाकात खत्म होने के बाद नूरीन नियाजी जेल से बाहर निकलीं और डहगल चेकपॉइंट पर पहुंचीं.

वहां जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया. उन्होंने इस सवाल का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद नूरीन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गईं. थोड़ी देर में डॉ. उजमा को भी गाड़ी के पास बुलाया गया और फिर कासिम जमां भी वहां पहुंच गए.

सूत्रों के मुताबिक, नूरीन ने डॉ. उजमा और कासिम जमां को इमरान खान से हुई बातचीत और जेल के अंदर चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये ऑर्डर

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदियाला जेल में कैद पूर्व वजीर-ए-आजम (प्रधानमंत्री) इमरान खान को सही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाया. फैसले के तहत जेल में बंद इमरान खान को अगले कुछ दिनों में पूरी मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा.

जस्टिस शाहिद वहीद की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच ने यह आदेश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.

इनपुट-पीटीआई

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