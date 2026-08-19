आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August 2026: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहे हैं, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां एलपीजी की रेट मौजूद है.
LPG Rate Today 19 August 2026: आज 19 अगस्त के दिन सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. दोनों के ही दाम स्थिर बने हुए हैं. हालांकि, टैक्स और परिवहन शुल्क की वजह से अलग- अलग शहरों में दाम थोड़े अलग- अलग हो सकते हैं. यहां से आप 14 किलो और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम शहर के अनुसार देख सकते हैं.
शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट-
- कोलकाता- 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- मुंबई- 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- चेन्नई- 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- गुड़गांव- 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- नोएडा- 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- बैंगलोर- 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- भुवनेश्वर- 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- चंडीगढ़- 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- हैदराबाद- 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- जयपुर- 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- लखनऊ- 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- पटना- 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
- तिरुवनंतपुरम- 951.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर रेट लिस्ट-
- कोलकाता- 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- मुंबई- 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- चेन्नई- 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- गुड़गांव- 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- नोएडा- 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- बैंगलोर- 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- भुवनेश्वरृ- 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- चंडीगढ़- 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- हैदराबाद- 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- जयपुर- 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- लखनऊ- 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
- पटना- 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कैसे चेक कर सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम?
अगर इंडियन गैस इस्तेमाल करते हैं तो आप cx.indianoil.in पर जाकर अपने राज्य और जिले में इंडेन गैस का रेट देख सकते हैं. वहीं, भारत गैस के ग्राहक ebharatgas.com की वेबसाइट पर जाकर क्वीक बुक एंड पे सेक्शन में करंट एलपीजी रेट चेक कर सकते हैं. एचपी पे मोबाइल ऐप से भी गैस सिलेंडर के रेट की जानकारी ली जा सकती है. सरकारी उमंग ऐप से भी सभी रिफिल बुक करने और उनकी मौजूदा कीमतों को ट्रैक करने की सुविधा मिलती है.
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