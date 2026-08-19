Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप

Satyendar Jain Arrest: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरीष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने मंगलवार (18 अगस्त) शाम  गिरफ्तार कर लिया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Aug 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरीष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने मंगलवार (18 अगस्त) शाम गिरफ्तार कर लिया. जैन समेत कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह मामला दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को अपग्रेड करने की टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. गिरफ्तारी के बाद जैन को मंगलवार देर रात मेडिकल जांच के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया. 

इस गिरफ्तारी के बाद से AAP बीजेपी पर हमालवर है और पार्टी के मुखिया ने दावा कर कहा कि पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा. इसके साथ ही AAP का दावा है कि इस गिरफ्तारी का कनेक्शन सीधे पंजाब विधानसभा चुनावों से है क्योंकि जैन 2027 में होने वाले पंजाब चुनावों के लिए वहां AAP के सह-प्रभारी हैं. 

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर कैसे लगाम लगाएगा रेखा गुप्ता सरकार का बिल, यहां समझें

ACB ने जैन को क्यों किया गिरफ्तार?

बता दें कि ACB द्वारा 11 मई 2024 को दर्ज FIR के आधार पर ही जैन सहित 6 लोगों को 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया है. इस मामले में ACB  पूर्व DJB CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और AN एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड (EEPL) के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है. मंगलवार को ही इनका मेडिकल जांच हो चुकी है और अब इन्हें कोर्ट में पेश कर ACB जैन की कस्टडी की मांग कर सकती है. 

क्या है पूरा मामला?

अक्टूबर 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने 10 STP को अपग्रेड करने के लिए चार बड़े टेंडर जारी किए थे. इसकी लागत करीब ₹1,943 करोड़ बताई गई. आरोप है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर EEPL को फायदा पहुंचाया गया था. 11 मई 2024 को ACB ने इस मामले में FIR दर्ज की थी. इसमें EEPL और अन्य को आरोपी बनाया था. ACB की FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जुलाई 2024 से मामले की जांच शुरू की थी.  ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच की तो सामने आया कि EEPL के एमडी राजाकुमार कुर्रा और सहयोगियों ने टेंडर के लिए कथित तौर पर 6.73 करोड़ रुपए की घूस दी थी.

सत्येंद्र जैन जेल में थे फिर कैसे बने दोषी?

हालांकि, जब ये टेंडर जारी हुए थे तब दिल्ली में AAP की सरकार थी और सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री थे, लेकिन वो शराब नीति मामले में जेल मई 2022 से ही जेल में थे. AAP का यही दावा है कि जब जैन ED की हिरासत में थे तो उन्होंने कैसे टेंडर जारी कर घोटाला कर दिया? सत्येंद्र जैन अक्टूबर 2024 में जेल से बाहर आये थे. हालांकि, ED का आरोप है कि टेंडर जारी करने के दौरान जो भी नेटवर्क घोटाले में शामिल था उस कथित मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जैन भी जुड़े हुए थे क्योंकि टेंडर जब जारी हुआ था तब वो पद से हटे नहीं थे, वो DJB के चेयरमैन पद पर बने हुए थे. ACB इस आधार पर भी जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि जैन के खाते में कितनी रिश्वत आई या उनकी भूमिका टेंडर जारी करने में क्या रही थी. 

ACB  ने अभी क्या आरोप लगाए?

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, ACB का आरोप है कि टेंडर के लिए कमीशन या रिश्वत का पैसा 'सृजनहार' और 'AN एंटरप्राइजेज' जैसी बिचौलिया कंपनियों के जरिए भेजा गया था. एजेंसी का आरोप है कि EEPL से जुड़ी कंपिनयों ने नागेंद्र यादव की प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म को ट्रांसफर किया था. बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 1.52 करोड़ रुपये उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों तक पंहुचाया गया. इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्ति  खरीदने में किया गया था.  ACB इसी रकम की जांच कर रही है कि इसका कैसे कहां लेन-देन हुआ और कहां इसका इस्तेमाल किया गया. 

गिरफ्तारी पर सियासी बवाल

इस पूरे मामले में एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को लूटने के आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ AAP ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है. AAP का दावा है कि पंजाब चुनाव 2027 में होने हैं इसलिए बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रही है. AAP की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि जैन की गिरफ्तारी सीधा कनेक्शन पंजाब विधानसभा चुनाव से है क्योंकि जैन पंजाब के लिए AAP के सह-प्रभारी हैं.

वहीं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल और उनके मंत्रियों घोटाले करने के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं. इसके अलावा बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी AAP पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. 

केजरीवाल ने लगाया बदले की राजनीति का आरोप

वहीं, केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया और अपने सोशल  मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर ACB की कार्रवाई पर हमला बोला है. उन्होंने लिखा, 'सत्येन्द्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है. अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी, वह सबको याद है. पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा. 

केजरीवाल ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए लिखा, 'आखिर कब तक बीजेपी की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है, झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं. इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? 

केजरीवाल ने अंत में लिखा, 'बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है. ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है. पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येन्द्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है.'

Satyendar Jain Arrested: AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई

 

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
ACB Delhi Jal Board Satyendra Jain AAP DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज छाये रहेंगे बादल, हल्की बारिश का अनुमान, जानें अपडेट
दिल्ली में आज छाये रहेंगे बादल, हल्की बारिश का अनुमान, जानें अपडेट
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन गिरफ्तार: केजरीवाल बोले- फर्जी साबित होगा केस, BJP का पलटवार
सत्येंद्र जैन गिरफ्तार: केजरीवाल बोले- फर्जी साबित होगा केस, BJP का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में खरीद पर घमासान, ORS-चादरों के रेट पर सवाल
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में खरीद पर घमासान, ORS-चादरों के रेट पर सवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
झारखंड
झारखंड में रद्द हुईं ये 44 परीक्षाएं, सरकार ने जारी की लिस्ट
झारखंड में रद्द हुईं ये 44 परीक्षाएं, सरकार ने जारी की लिस्ट
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
इंडिया
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
शिक्षा
Teacher Shortage in Delhi Government Schools: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
ट्रैवल
Shimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज
शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget