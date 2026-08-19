शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज

IRCTC 3AC Train Tour Package To Himachal: अगर आप पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो चंडीगढ़, कुफरी और शिमला का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यह टूर पैकेज आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इस पैकेज में चंडीगढ़ में 1 रात और शिमला में 2 रात ठहरने की व्यवस्था के साथ ट्रेन यात्रा, रोड ट्रांसपोर्ट, होटल, खाना, इंश्योरेंस और तय कार्यक्रम के अनुसार साइटसीइंग शामिल है. यह टूर खासतौर पर उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, जो ट्रेन से यात्रा करते हुए हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगहों को देखना चाहते हैं.

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है. यह शहर अपनी आधुनिक वास्तुकला और सुनियोजित डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसे स्विस-फ्रांसीसी आधुनिक वास्तुकार ले कॉर्बुजिए ने डिजाइन किया था. यहां कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, लेजिस्लेटिव असेंबली और विशाल ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जैसी प्रमुख इमारतें मौजूद हैं. इसके अलावा रॉक गार्डन भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जहां पत्थरों, रिसाइकल्ड सिरेमिक और औद्योगिक अवशेषों से बनी कई आकर्षक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं.

क्या मिलेगी सुविधा?

इस पैकेज में यात्रियों को आने-जाने के लिए कन्फर्म 3AC ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यात्रियों को ट्रेन के बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के रवाना होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को अपना मूल पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. टूर में कुल 3 रातों के ठहरने की व्यवस्था है. इसमें चंडीगढ़ में 1 रात के लिए M/s Lords Inn या इसी श्रेणी के होटल में ठहराया जाएगा. वहीं, शिमला में 2 रातों के लिए M/s Regenta Palace या इसी तरह के होटल की व्यवस्था की जाएगी. होटल में मिलने वाले कमरे बेस कैटेगरी के होंगे, जब तक पैकेज में अलग से किसी अन्य रूम कैटेगरी का उल्लेख न किया गया हो.





शिमला और आसपास की जगहों पर आने-जाने के लिए छोटे वाहनों से रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी. यह सुविधा शेयरिंग आधार पर होगी. यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि पहाड़ी इलाकों में वाहन का एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा. पैकेज में तय यात्रा कार्यक्रम के अनुसार साइटसीइंग और एक्सकर्शन भी शामिल हैं. खाने की बात करें तो पैकेज में कुल 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर शामिल हैं. भोजन की सुविधा पैकेज और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दी जाएगी. इसके साथ GST और इंश्योरेंस भी पैकेज में शामिल है.

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कितना लगेगा खर्च?

टूर की कीमत शेयरिंग और पैकेज के आधार पर अलग-अलग रखी गई है. कंफर्ट पैकेज में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति कीमत 36,870 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति 20,270 रुपये और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 15,880 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होगा. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ कीमत 11,460 रुपये रखी गई है, जबकि बिना बेड वाले बच्चे के लिए 10,030 रुपये का शुल्क है.





डिलेक्स पैकेज में सिंगल ऑक्यूपेंसी की कीमत 39,740 रुपये प्रति व्यक्ति है. डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 21,900 रुपये प्रति व्यक्ति और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 17,530 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 12,400 रुपये और बिना बेड के 10,840 रुपये शुल्क रखा गया है.

इन चीजों को नहीं किया गया है शामिल

इस पैकेज में हवाई यात्रा का खर्च शामिल नहीं है. इसके अलावा होटल में पोर्टर का शुल्क, टिप्स, मिनरल वॉटर, टेलीफोन चार्ज, लॉन्ड्री और व्यक्तिगत उपयोग की अन्य चीजों का खर्च यात्रियों को खुद उठाना होगा. किसी भी स्मारक या पर्यटन स्थल का एंट्री शुल्क, स्टिल या वीडियो कैमरा फीस और यात्रा के दौरान सुझाई गई अतिरिक्त गतिविधियों का शुल्क भी सीधे यात्री को देना होगा. पैकेज में बताए गए भोजन के अलावा अतिरिक्त भोजन या रास्ते में किए गए खाने का खर्च शामिल नहीं है. यात्रा कार्यक्रम में शामिल साइटसीइंग और गतिविधियों के अलावा किसी अन्य पर्यटन गतिविधि का खर्च भी अलग से देना होगा. जहां एंट्री फीस लागू होगी, उसका भुगतान भी यात्री को स्वयं करना होगा. इसके अलावा जो सेवाएं पैकेज के इनक्लूजन में नहीं दी गई हैं, वे भी पैकेज की कीमत में शामिल नहीं हैं.

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