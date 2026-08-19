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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलShimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज

Shimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज

Shimla Holiday Package: इस पैकेज में यात्रियों को आने-जाने के लिए कन्फर्म 3AC ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाएगी. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसके लिए कितना खर्च होगा.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Aug 2026 08:41 AM (IST)
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IRCTC 3AC Train Tour Package To Himachal: अगर आप पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो चंडीगढ़, कुफरी और शिमला का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यह टूर पैकेज आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इस पैकेज में चंडीगढ़ में 1 रात और शिमला में 2 रात ठहरने की व्यवस्था के साथ ट्रेन यात्रा, रोड ट्रांसपोर्ट, होटल, खाना, इंश्योरेंस और तय कार्यक्रम के अनुसार साइटसीइंग शामिल है. यह टूर खासतौर पर उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, जो ट्रेन से यात्रा करते हुए हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगहों को देखना चाहते हैं.

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है. यह शहर अपनी आधुनिक वास्तुकला और सुनियोजित डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसे स्विस-फ्रांसीसी आधुनिक वास्तुकार ले कॉर्बुजिए ने डिजाइन किया था. यहां कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, लेजिस्लेटिव असेंबली और विशाल ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जैसी प्रमुख इमारतें मौजूद हैं. इसके अलावा रॉक गार्डन भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जहां पत्थरों, रिसाइकल्ड सिरेमिक और औद्योगिक अवशेषों से बनी कई आकर्षक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं.

क्या मिलेगी सुविधा?

इस पैकेज में यात्रियों को आने-जाने के लिए कन्फर्म 3AC ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यात्रियों को ट्रेन के बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के रवाना होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को अपना मूल पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. टूर में कुल 3 रातों के ठहरने की व्यवस्था है. इसमें चंडीगढ़ में 1 रात के लिए M/s Lords Inn या इसी श्रेणी के होटल में ठहराया जाएगा. वहीं, शिमला में 2 रातों के लिए M/s Regenta Palace या इसी तरह के होटल की व्यवस्था की जाएगी. होटल में मिलने वाले कमरे बेस कैटेगरी के होंगे, जब तक पैकेज में अलग से किसी अन्य रूम कैटेगरी का उल्लेख न किया गया हो.


Shimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज

शिमला और आसपास की जगहों पर आने-जाने के लिए छोटे वाहनों से रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी. यह सुविधा शेयरिंग आधार पर होगी. यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि पहाड़ी इलाकों में वाहन का एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा. पैकेज में तय यात्रा कार्यक्रम के अनुसार साइटसीइंग और एक्सकर्शन भी शामिल हैं. खाने की बात करें तो पैकेज में कुल 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर शामिल हैं. भोजन की सुविधा पैकेज और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दी जाएगी. इसके साथ GST और इंश्योरेंस भी पैकेज में शामिल है.

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कितना लगेगा खर्च?

टूर की कीमत शेयरिंग और पैकेज के आधार पर अलग-अलग रखी गई है. कंफर्ट पैकेज में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति कीमत 36,870 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति 20,270 रुपये और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 15,880 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होगा. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ कीमत 11,460 रुपये रखी गई है, जबकि बिना बेड वाले बच्चे के लिए 10,030 रुपये का शुल्क है.


Shimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज

डिलेक्स पैकेज में सिंगल ऑक्यूपेंसी की कीमत 39,740 रुपये प्रति व्यक्ति है. डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 21,900 रुपये प्रति व्यक्ति और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 17,530 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 12,400 रुपये और बिना बेड के 10,840 रुपये शुल्क रखा गया है.

इन चीजों को नहीं किया गया है शामिल

इस पैकेज में हवाई यात्रा का खर्च शामिल नहीं है. इसके अलावा होटल में पोर्टर का शुल्क, टिप्स, मिनरल वॉटर, टेलीफोन चार्ज, लॉन्ड्री और व्यक्तिगत उपयोग की अन्य चीजों का खर्च यात्रियों को खुद उठाना होगा. किसी भी स्मारक या पर्यटन स्थल का एंट्री शुल्क, स्टिल या वीडियो कैमरा फीस और यात्रा के दौरान सुझाई गई अतिरिक्त गतिविधियों का शुल्क भी सीधे यात्री को देना होगा. पैकेज में बताए गए भोजन के अलावा अतिरिक्त भोजन या रास्ते में किए गए खाने का खर्च शामिल नहीं है. यात्रा कार्यक्रम में शामिल साइटसीइंग और गतिविधियों के अलावा किसी अन्य पर्यटन गतिविधि का खर्च भी अलग से देना होगा. जहां एंट्री फीस लागू होगी, उसका भुगतान भी यात्री को स्वयं करना होगा. इसके अलावा जो सेवाएं पैकेज के इनक्लूजन में नहीं दी गई हैं, वे भी पैकेज की कीमत में शामिल नहीं हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Chandigarh Kufri Shimla Tour Package Shimla Tour Package By Train Chandigarh To Shimla Trip
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