गणपति बप्पा के स्वागत में ऐसे सजाएं अपना घर, ये रहे शानदार आइडिया

गणपति बप्पा के स्वागत के लिए घर के दरवाजे या पूजा की जगह पर रंगोली बनाएं. इसमें फूलों की पंखुड़ियां और दीये शामिल करके इसे और सुंदर बना सकते हैं. और यह रंगोली आप तरह-तरह के रंगों से भी बना सकते है.