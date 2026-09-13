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गणपति बप्पा के स्वागत में ऐसे सजाएं अपना घर, ये रहे शानदार आइडिया
इस बार गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाएं. फूल, लाइट्स, रंगोली और दीयों से पूजा की जगह को खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं.
गणेश चतुर्थी पर घर में बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. गणपति की मूर्ति के साथ पूजा की जगह को सजाना भी इस त्योहार का खास हिस्सा है. फूलों, लाइट्स, रंगोली और घर में मौजूद चीजों की मदद से बिना ज्यादा खर्च किए भी खूबसूरत सजावट की जा सकती है. अगर आप भी इस बार बप्पा के लिए घर में सुंदर सा दरबार सजाने की सोच रहे हैं तो इन आसान आइडियाज से गणपति बप्पा के पंडाल को और भी आकर्षित बना सकते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 12:53 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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