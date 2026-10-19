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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: वारिस पठान बोले- 'हैरानी है कि किसी भी बॉलीवुड...'

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: वारिस पठान बोले- 'हैरानी है कि किसी भी बॉलीवुड...'

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना दिल दहलाने वाली है. मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठते हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Oct 2026 08:56 PM (IST)
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना को AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बेहद ही गंभीर मसला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. उन्होंने मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही पठान ने हैरानी जताते हुए कहा कि किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार ने इस घटना के बारे में एक भी पोस्ट नहीं किया है, सब खामोश बैठे हैं.

वारिस पठान ने कहा, “टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना बेहद गंभीर है. मैं इसकी निंदा करता हूं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार के दिन इस तरह की घटना होती है. नवरात्र के दौरान भीड़ वाली जगह कुछ गुंडे आते हैं और फायरिंग करते हैं. ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है और मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठते हैं.'' 

वारिस पठान ने सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का भी किया जिक्र

AIMIM नेता ने आगे कहा, ''पुलिस ने तीनों आरोपियों को आरेस्ट कर लिया है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है. हम तो कब से बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि कभी सलमान खान के साथ घटना हुई तो बाबा सिद्दीकी को तो जान से ही मार दिया गया और अब देखिए टाइगर श्रॉफ के ऊपर फायरिंग की गई. ये पकड़ाते हैं तो आप बोलते हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि इसके बाद कोई इस तरह की घटना न कर सके लेकिन देखने में तो कुछ और ही आ रहा है.''

हम भी खुले घूमते हैं, हमारी जान की फिक्र कौन करेगा- वारिस पठान

उन्होंने आगे कहा, ''हम मुंबई के नागरिक हैं, हमें तो लोगों की जान की फिक्र है. हमें अपनी भी जान की फिक्र है, हम भी खुले घूमते हैं. अगर इसी तरह होता रहा तो हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा? मुंबई में वर्ल्ड फेमस सुपर स्टार्स रहते हैं. मैं भी मुंबई में रहता हूं. बॉलीवुड के अंदर मेरे भी कुछ दोस्त हैं, हैरानी इस बात की है कि किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार ने इस घटना को लेकर एक भी पोस्ट नहीं किया है.” 

आपकी ये चुप्पी डर और घबराहट को दर्शाती है- वारिस पठान

वारिस पठान ने बॉलीवुड सुपरस्टार्स को नसीहत देते हुए कहा, ''आप किसानों के मुद्दे पर चुप रहे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप चुप रहे, एसआईआर का मुद्दा आया तो चुप रहे, आप हर बार चुप्पी साधकर बैठ जाते हैं. आपकी ये चुप्पी डर और घबराहट को दर्शाती है, एक दिन ये आपको लेकर डूब जाएगी. अरे आवाज तो उठाइए आप. सब खामोश बैठे हैं. हमलोग तो आवाज उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं कि आपको कानून व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए ताकि मुंबई जैसे शहर में इस तरह की घटना न हो.''  

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Waris Pathan AIMIM
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