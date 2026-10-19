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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsLPG Gas Saving Tips: गैस सिलेंडर चलेगा पूरे 15 दिन ज्यादा, किचन में आज ही बंद करें ये गलतियां

LPG Gas Saving Tips: गैस सिलेंडर चलेगा पूरे 15 दिन ज्यादा, किचन में आज ही बंद करें ये गलतियां

Kitchen Habits That Waste LPG Gas: अगर सिलेंडर उम्मीद से पहले खत्म हो जाए, तो महीने का बजट भी बिगड़ सकता है. कई लोगों को लगता है कि ज्यादा खाना बनाने की वजह से गैस जल्दी खत्म हो रही है.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Oct 2026 02:00 PM (IST)
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How To Save LPG Gas Cylinder At Home: घर में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हर दिन होता है. ऐसे में अगर सिलेंडर उम्मीद से पहले खत्म हो जाए, तो महीने का बजट भी बिगड़ सकता है. कई लोगों को लगता है कि ज्यादा खाना बनाने की वजह से गैस जल्दी खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. किचन में रोजाना की जाने वाली कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी गैस की खपत बढ़ा सकती हैं.

कई बार हम खाना बनाते समय ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जिनसे गैस जरूरत से ज्यादा देर तक जलती रहती है. अगर इन आदतों को बदल दिया जाए तो बिना खाना पकाने के तरीके में बड़ा बदलाव किए LPG की बचत की जा सकती है. खासकर तीन ऐसी गलतियां हैं, जिन पर आज से ही ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए.

हर चीज को तेज आंच पर पकाना

खाना जल्दी तैयार करने के चक्कर में कई लोग गैस की आंच हमेशा तेज रखते हैं. उन्हें लगता है कि तेज फ्लेम से खाना जल्दी पक जाएगा और गैस की भी बचत होगी. लेकिन हर तरह के खाने के लिए तेज आंच जरूरी नहीं होती. जब बर्तन के आकार के मुकाबले फ्लेम बहुत ज्यादा होती है, तो आंच बर्तन के किनारों से बाहर निकलने लगती है. ऐसे में गर्मी का एक हिस्सा खाने या बर्तन तक पहुंचने के बजाय बाहर निकल जाता है. इससे गैस का इस्तेमाल तो ज्यादा होता है, लेकिन खाना उसी हिसाब से जल्दी तैयार नहीं होता.


LPG Gas Saving Tips: गैस सिलेंडर चलेगा पूरे 15 दिन ज्यादा, किचन में आज ही बंद करें ये गलतियां

इसलिए खाना पकाते समय जरूरत के मुताबिक मीडियम या धीमी आंच का इस्तेमाल करें. खासकर सब्जी, दाल या ऐसी चीजें जिन्हें पकने में समय लगता है, उन्हें लगातार तेज आंच पर रखने से बचें. खाना उबलने के बाद आंच कम करने से भी गैस की खपत कम रखने में मदद मिल सकती है.

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गैस जलाकर फिर सब्जियां काटना शुरू करना

यह किचन की ऐसी गलती है, जिसका शायद ही कोई ध्यान रखता हो. कई लोग पहले गैस जला देते हैं और उसके बाद सब्जियां काटने, मसाले निकालने या बाकी सामान तैयार करने लगते हैं. इस दौरान बर्नर लगातार जलता रहता है, जबकि खाना पकाने का काम शुरू ही नहीं हुआ होता. कुछ मिनट का यह समय रोजाना बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हर दिन ऐसा करने पर महीने भर में गैस की अच्छी-खासी खपत हो सकती है.


LPG Gas Saving Tips: गैस सिलेंडर चलेगा पूरे 15 दिन ज्यादा, किचन में आज ही बंद करें ये गलतियां

इसलिए गैस जलाने से पहले सारी तैयारी पूरी कर लें. सब्जियां काटकर रखें, मसाले और बाकी जरूरी सामान निकाल लें और जिस बर्तन में खाना बनाना है, उसे भी तैयार रखें. इसके बाद ही गैस जलाएं. इससे बर्नर बेवजह जलता नहीं रहेगा और गैस की बचत होगी.

खाना बनाते समय बर्तन पर ढक्कन न लगाना

खाना बनाते समय बर्तन को खुला छोड़ देना भी गैस की खपत बढ़ा सकता है. जब बर्तन पर ढक्कन नहीं होता, तो गर्मी और भाप तेजी से बाहर निकलती रहती है. इससे खाना पकने में ज्यादा समय लग सकता है और गैस भी लंबे समय तक जलानी पड़ती है. जहां जरूरत हो, वहां बर्तन पर ढक्कन लगाकर खाना पकाएं. ढक्कन लगाने से अंदर की गर्मी ज्यादा देर तक बनी रहती है और खाना अपेक्षाकृत जल्दी पक सकता है. दाल, सब्जी या पानी उबालने जैसी चीजों में यह तरीका खास तौर पर उपयोगी हो सकता है.

हालांकि, हर डिश को ढककर पकाना जरूरी नहीं है. दूध या ऐसी चीजें जिन्हें उबालते समय ऊपर आने का खतरा हो, उन्हें बिना निगरानी के ढककर न छोड़ें. यानी ढक्कन का इस्तेमाल समझदारी से करें.

गैस बचाने के लिए इन छोटी बातों का भी रखें ध्यान

इन तीन आदतों के अलावा बर्नर की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर बर्नर के छेद गंदगी या खाने के कणों से बंद हैं, तो फ्लेम सही तरीके से नहीं निकल सकती. इसलिए समय-समय पर बर्नर को साफ करते रहें. इसी तरह बर्तन के हिसाब से सही आकार का बर्नर इस्तेमाल करें. छोटे बर्तन को बहुत बड़े बर्नर पर रखने से फ्लेम किनारों से बाहर निकल सकती है और गर्मी बेकार जा सकती है. दाल, चना और राजमा जैसी चीजों को पकाने से पहले भिगोना भी मददगार हो सकता है. इससे इन्हें पकने में कम समय लग सकता है और गैस भी कम देर तक जलानी पड़ती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Lpg Gas Saving Tips Gas Cylinder Saving Tips Reduce LPG Consumption
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