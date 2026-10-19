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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद

'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद

चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर 400 विदेशी छात्रों, रिसचर्स और पूर्व छात्रों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए इसकी आलोचना की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Oct 2026 07:59 PM (IST)
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इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों की निंदा विदेश में रह रहे छात्रों, रिसचर्स और पूर्व छात्रों ने की है. इनकी कुल संख्या 400 से ज्यादा है. यह 27 देशों की यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने इसे संस्थाओं में जनता के भरोसे को कमजोर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वैधता पर सवाल उठाने की कोशिश करार दिया है. 

Spare India From Anarchy यानी भारत को अराजकता से बचाएं टाइटल वाले एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन करने वाले इन स्टूडेंट ने आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुनौती देने के लिए किए जा रहे, अराजकता से भरे प्रदर्शन हैं. सात ही उन्होंने चेतावनी दी है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर उसे कमजोर करने का काम नहीं किया जाना चाहिए.

यह बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्षी नेताओं ने चुनावी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं. 

मैंने जो देखा, वो परेशान करने वाला था: विक्रम बनर्जी

लंदन में हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर ओबीसी बीजेपी, यूके के संयोजक बिक्रम बनर्जी ने कहा है कि मैंने जो देखा, वह काफी परेशान करने वाला था. मुझे खुशी है कि सीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी और नक्सली इकोसिस्सटम बेनकाब हो गया है ध्रुव राठी के विरोध प्रदर्शनों में हमने आईएसआई से जुड़े पाकिस्तान मुसलमानों की मौजूदगी देखी है. 

यह पूरी तरह से देश विरोधी है: बनर्जी

बनर्जी ने कहा है कि वहां युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा. वहां कांग्रेस के चार-पांच लगभग दस लोग थे. कुछ एसएफआई के वामपंथी लोग भी थे. यह पूरी तरह से देश विरोधी हैं. बाकी लोग भारत-विरोधी अलग-अलग समूहों और आईएसएसआई से जुड़े हुए थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 19 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
EC Gyanesh Kumar
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