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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Steel Utensils: पुराने स्टील के बर्तन चमकेंगे नए जैसे, बस लगा लें ये 1 घरेलू चीज

How To Clean Steel Utensils: पुराने स्टील के बर्तन चमकेंगे नए जैसे, बस लगा लें ये 1 घरेलू चीज

Shine Old Steel Utensils: स्टील के बर्तन साफ करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें बहुत जोर से रगड़ने से बचें. बेकिंग सोडा जमी हुई चिकनाई और गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Oct 2026 12:25 PM (IST)
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Restore Shine To Dull Stainless Steel Dishes: पुराने स्टील के बर्तन समय के साथ अपनी चमक खोने लगते हैं. रोजाना इस्तेमाल के दौरान उन पर तेल, खाने के अवशेष और पानी के निशान जमा होते रहते हैं. धीरे-धीरे इनकी एक परत बन जाती है, जिससे बर्तन की सतह फीकी और दागदार नजर आने लगती है. कई बार बर्तन को बार-बार धोने के बाद भी उसकी पुरानी चमक वापस नहीं आती. इसका मतलब यह नहीं है कि बर्तन खराब हो गया है या उसे बदलने की जरूरत है. सही सफाई के तरीके से जमी हुई गंदगी को ढीला किया जा सकता है, वो भी स्टील की सतह पर खरोंच डाले बिना.

स्टील के बर्तन साफ करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें बहुत जोर से रगड़ने से बचें. बेकिंग सोडा जमी हुई चिकनाई और गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है, जबकि पानी के निशानों के लिए पतला सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है. नींबू भी जिद्दी दागों पर काम आ सकता है और डिशवॉशिंग लिक्विड रोजाना की चिकनाई हटाने के लिए पर्याप्त हो सकता है. शुरुआत हमेशा हल्के तरीके से करें और जरूरत पड़ने पर ही सफाई का अगला तरीका अपनाएं.

 चिकने और फीके बर्तन के लिए बेकिंग सोडा

अगर स्टील के बर्तन पर तेल और रोजाना इस्तेमाल की गंदगी की वजह से चमक कम हो गई है, तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है. इसके लिए थोड़े से बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पतला पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को बर्तन की फीकी या चिकनी सतह पर हल्के हाथों से लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. यहां ध्यान रखें कि बर्तन को जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. सफाई के बाद इसे अच्छी तरह पानी से धो लें और साफ कपड़े से सुखा दें.


How To Clean Steel Utensils: पुराने स्टील के बर्तन चमकेंगे नए जैसे, बस लगा लें ये 1 घरेलू चीज

पानी के निशानों के लिए पतला सिरका

कई बार स्टील के बर्तन धोने के बाद भी उन पर पानी के धब्बे या सफेद निशान दिखाई देते हैं. इससे बर्तन साफ होने के बावजूद उसकी सतह धुंधली लग सकती है. ऐसे निशानों के लिए सफेद सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं. एक मुलायम कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और पानी के निशान वाली जगह पर धीरे-धीरे पोंछें. कुछ देर बाद बर्तन को अच्छी तरह पानी से धो लें. इसके बाद उसे तुरंत सूखे और साफ कपड़े से पोंछना जरूरी है. बर्तन की सतह पर पानी सूखने के लिए छोड़ देने से दोबारा पानी के निशान बन सकते हैं.


How To Clean Steel Utensils: पुराने स्टील के बर्तन चमकेंगे नए जैसे, बस लगा लें ये 1 घरेलू चीज

जिद्दी दाग पर नींबू और बेकिंग सोडा

अगर सामान्य सफाई के बाद भी स्टील के बर्तन पर कोई दाग बना हुआ है, तो नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग वाली जगह पर थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद आधे नींबू से उस जगह को बहुत हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू की हल्की अम्लीय प्रकृति और बेकिंग सोडा मिलकर सतह पर जमी गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकते हैं. यहां ज्यादा दबाव डालने से बचें. दाग हटने के बाद बर्तन को अच्छी तरह धो लें और तुरंत सुखा दें.

चमक के लिए थोड़ा ऑलिव ऑयल

सफाई के बाद स्टील की सतह को थोड़ा ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए ऑलिव ऑयल की बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है. इसके लिए तेल को सीधे बर्तन पर डालने के बजाय मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े पर कुछ बूंदें डालें. अब कपड़े से बर्तन की बाहरी सतह पर तेल की बहुत पतली परत लगाएं. करीब एक मिनट बाद कपड़े के सूखे हिस्से से सतह को धीरे-धीरे बफ करें. ध्यान रखें कि तेल की मात्रा बहुत ज्यादा न हो. अधिक तेल लगाने से बर्तन चिपचिपा हो सकता है और उस पर धूल आसानी से चिपक सकती है. यह तरीका खास तौर पर स्टील के सर्विंग बाउल, प्लेट और दूसरी ऐसी चीजों की बाहरी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

आखिर में सूखे कपड़े से जरूर पोंछें

बर्तन चमकाने में आखिरी बार की गई सफाई भी काफी फर्क डालती है. सफाई के घोल को पानी से पूरी तरह हटाने के बाद मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से बर्तन को अच्छी तरह सुखाएं. सतह पर बची नमी को कपड़े से हल्के हाथों से पोंछने से पानी के दाग बनने की संभावना कम होती है. सर्विंग बाउल और कटलरी जैसी चीजों में यह छोटा सा स्टेप उनकी सतह को ज्यादा साफ और चमकदार दिखाने में मदद कर सकता है.

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स्टील के बर्तन साफ करते समय इन गलतियों से बचें

पुराने स्टील के बर्तन पर स्टील वूल या बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें. इससे सतह पर बारीक खरोंचें पड़ सकती हैं. शुरुआत में ये खरोंचें दिखाई न दें, लेकिन समय के साथ चमकदार सतह फीकी नजर आने लग सकती है. बर्तन को ज्यादा जोर से रगड़ना भी जरूरी नहीं है. सफाई का घोल लगाने के बाद उसे कुछ देर काम करने दें और फिर मुलायम स्पंज या कपड़े से साफ करें. सिरका या नींबू जैसी चीजों को भी बर्तन पर बहुत देर तक न छोड़ें. इस्तेमाल के बाद बर्तन को अच्छी तरह पानी से धोना और पूरी तरह सुखाना जरूरी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
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