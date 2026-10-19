Restore Shine To Dull Stainless Steel Dishes: पुराने स्टील के बर्तन समय के साथ अपनी चमक खोने लगते हैं. रोजाना इस्तेमाल के दौरान उन पर तेल, खाने के अवशेष और पानी के निशान जमा होते रहते हैं. धीरे-धीरे इनकी एक परत बन जाती है, जिससे बर्तन की सतह फीकी और दागदार नजर आने लगती है. कई बार बर्तन को बार-बार धोने के बाद भी उसकी पुरानी चमक वापस नहीं आती. इसका मतलब यह नहीं है कि बर्तन खराब हो गया है या उसे बदलने की जरूरत है. सही सफाई के तरीके से जमी हुई गंदगी को ढीला किया जा सकता है, वो भी स्टील की सतह पर खरोंच डाले बिना.

स्टील के बर्तन साफ करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें बहुत जोर से रगड़ने से बचें. बेकिंग सोडा जमी हुई चिकनाई और गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है, जबकि पानी के निशानों के लिए पतला सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है. नींबू भी जिद्दी दागों पर काम आ सकता है और डिशवॉशिंग लिक्विड रोजाना की चिकनाई हटाने के लिए पर्याप्त हो सकता है. शुरुआत हमेशा हल्के तरीके से करें और जरूरत पड़ने पर ही सफाई का अगला तरीका अपनाएं.

चिकने और फीके बर्तन के लिए बेकिंग सोडा

अगर स्टील के बर्तन पर तेल और रोजाना इस्तेमाल की गंदगी की वजह से चमक कम हो गई है, तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है. इसके लिए थोड़े से बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पतला पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को बर्तन की फीकी या चिकनी सतह पर हल्के हाथों से लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. यहां ध्यान रखें कि बर्तन को जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. सफाई के बाद इसे अच्छी तरह पानी से धो लें और साफ कपड़े से सुखा दें.





पानी के निशानों के लिए पतला सिरका

कई बार स्टील के बर्तन धोने के बाद भी उन पर पानी के धब्बे या सफेद निशान दिखाई देते हैं. इससे बर्तन साफ होने के बावजूद उसकी सतह धुंधली लग सकती है. ऐसे निशानों के लिए सफेद सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं. एक मुलायम कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और पानी के निशान वाली जगह पर धीरे-धीरे पोंछें. कुछ देर बाद बर्तन को अच्छी तरह पानी से धो लें. इसके बाद उसे तुरंत सूखे और साफ कपड़े से पोंछना जरूरी है. बर्तन की सतह पर पानी सूखने के लिए छोड़ देने से दोबारा पानी के निशान बन सकते हैं.





जिद्दी दाग पर नींबू और बेकिंग सोडा

अगर सामान्य सफाई के बाद भी स्टील के बर्तन पर कोई दाग बना हुआ है, तो नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग वाली जगह पर थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद आधे नींबू से उस जगह को बहुत हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू की हल्की अम्लीय प्रकृति और बेकिंग सोडा मिलकर सतह पर जमी गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकते हैं. यहां ज्यादा दबाव डालने से बचें. दाग हटने के बाद बर्तन को अच्छी तरह धो लें और तुरंत सुखा दें.

चमक के लिए थोड़ा ऑलिव ऑयल

सफाई के बाद स्टील की सतह को थोड़ा ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए ऑलिव ऑयल की बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है. इसके लिए तेल को सीधे बर्तन पर डालने के बजाय मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े पर कुछ बूंदें डालें. अब कपड़े से बर्तन की बाहरी सतह पर तेल की बहुत पतली परत लगाएं. करीब एक मिनट बाद कपड़े के सूखे हिस्से से सतह को धीरे-धीरे बफ करें. ध्यान रखें कि तेल की मात्रा बहुत ज्यादा न हो. अधिक तेल लगाने से बर्तन चिपचिपा हो सकता है और उस पर धूल आसानी से चिपक सकती है. यह तरीका खास तौर पर स्टील के सर्विंग बाउल, प्लेट और दूसरी ऐसी चीजों की बाहरी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

आखिर में सूखे कपड़े से जरूर पोंछें

बर्तन चमकाने में आखिरी बार की गई सफाई भी काफी फर्क डालती है. सफाई के घोल को पानी से पूरी तरह हटाने के बाद मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से बर्तन को अच्छी तरह सुखाएं. सतह पर बची नमी को कपड़े से हल्के हाथों से पोंछने से पानी के दाग बनने की संभावना कम होती है. सर्विंग बाउल और कटलरी जैसी चीजों में यह छोटा सा स्टेप उनकी सतह को ज्यादा साफ और चमकदार दिखाने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें : बारिश के बाद फूल गए हैं खिड़की-दरवाजे, बिना बढ़ई बुलाए करें ठीक

स्टील के बर्तन साफ करते समय इन गलतियों से बचें

पुराने स्टील के बर्तन पर स्टील वूल या बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें. इससे सतह पर बारीक खरोंचें पड़ सकती हैं. शुरुआत में ये खरोंचें दिखाई न दें, लेकिन समय के साथ चमकदार सतह फीकी नजर आने लग सकती है. बर्तन को ज्यादा जोर से रगड़ना भी जरूरी नहीं है. सफाई का घोल लगाने के बाद उसे कुछ देर काम करने दें और फिर मुलायम स्पंज या कपड़े से साफ करें. सिरका या नींबू जैसी चीजों को भी बर्तन पर बहुत देर तक न छोड़ें. इस्तेमाल के बाद बर्तन को अच्छी तरह पानी से धोना और पूरी तरह सुखाना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें : Prevent Rats At Home: चूहों के आतंक से पाना है छुटकारा? बिना जहर अपनाएं यह सीक्रेट ट्रिक