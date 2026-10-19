'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और सौरव दास की तस्वीर शेयर की है. इसमें सौरव दास मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर अदालत में जाते वक्त की है. सौरव और आशुतोष की 5 दिन की न्यायिक हिरासत रविवार को खत्म हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को उनके मामले में सुनवाई हुई, जहां मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है.

अभिजीत ने कहा कि आशु और सौरव का पहला अपराध जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना था. उनका दूसरा अपराध? पीछे हटने से इनकार करना. जेल में पांच दिन बिताने के बाद भी, वे चेहरे पर मुस्कान लिए और पूरे हौसले के साथ अदालत पहुंचे.

Ashu and Saurav’s first crime was waving the Tiranga at Jantar Mantar. Their second crime? Refusing to back down. Even after five days in jail, they walked into court with smiles on their faces, their spirits unbroken. https://t.co/wgrmxmBGnh — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 19, 2026

अभिजीत ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें आशुतोष पीछे हैं, और सौरव दास आगे चल रहे हैं. सौरव के हाथ में एक हैंड बैग भी है. वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

न्यायिक हिरासत बढ़ने के साथ ही अब उनकी अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है. दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर 2026 को हिरासत में लिया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को एसईएम कोर्ट में पेश किया.

कोर्ट ने सीजेपी को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. सौरव दास और आशुतोष पर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रतिबंधित जंतर-मंतर पर बिना अनुमति के घुसकर, वहां प्रदर्शन करने का प्रयास किया था.

दोनों को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं: अभिजीत

इधर अभिजीत दीपके लगातार सौरव और आशुतोष को हिरासत में रखने का विरोध कर रहे हैं. दीपके ने सुनवाई से पहले कहा है कि प्रशासन के पास अभिजीत और आशुतोष को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है. इसलिए वह इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं.

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा है कि सुनवाई को पुलिस और अधिकारियों की तरफ से कई घंटों तक जानबूझकर टाला गया है.