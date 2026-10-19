ओटीटी पर हमेशा की तरह ही इस हफ्ते भी एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. वहीं, ये हफ्ता फेस्टिव वीक होने वाला है. ऐसे में अगर आप ओटीटी पर कुछ नया देखने के लिए तलाश कर रहे हैं तो ओटीटी पर अपकमिंग फिल्में और सीरीज में आपको क्राइम थ्रिलर से लेकर स्पोर्ट्स ड्रामा और सस्पेंस तक जैसी बेहतरीन फिल्में सीरीज देखने के लिए मिलने वाली हैं. देखिए इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज की लिस्ट...

सुमो दीदी

'सुमो दीदी' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक महिला रेसलर की कहानी देखने के लिए मिलन वाली है. ये एक बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी सुमो रेसलर हेतल दवे के जीवन की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है. फिल्म में एक्ट्रेस श्रियम भगनानी लीड रोल में हैं. इसे जी5 पर 23 अक्टूबर, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

चार यार

इसके साथ ही इस लिस्ट में चार दोस्तों की भी बेहतरीन कहानी वाली फिल्म 'चार यार' का नाम भी शामिल है. अगर आप क्राइम ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इसे देख सकते हैं. इसमें पुरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाक मेहता अहम रोल में हैं. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिल्म को 23 अक्टूबर, 2026 को स्ट्रीम कर सकते हैं.

गजब रात

मनोज बाजपेयी स्टारर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'गजब रात' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन रितेश शाह ने किया है. इसमें मनोज बाजपेयी को एक पुलिस अफसर के रोल में देखा जाएगा. वो इसमें निजी फायदे और अपनी ड्यूटी के बीच फंसे नजर आते हैं. इसे 23 अक्तूबर, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

फाइनल टेबल

इसके अलावा अगर आप के ड्रामा के शौकीन हैं, तो सीरीज 'द टेबल के शेफ 2026' को देख सकते हैं. ये वेब शो काल्पनिक और रोमांचक दक्षिण कोरियाई कुकिंग कॉम्पिटिशन पर आधारित है. इसमें दुनियाभर के कोरियाई शेफ हिस्सा लेते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. शो को 24 अक्तूबर, 2026 से स्ट्रीम किया जा सकेगा.

लव इन डिस्गाइज

वहीं, इस लिस्ट में एक और के ड्रामा सीरीज 'लव इन डिस्गाइज' का नाम शामिल हैं, जिसे 19 अक्तूबर, 2026 से ओटीटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इस वेब शो को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसमें इम सी-वान, सोल इन-आह, किम जंग-ह्यून और येओनवू जैसे कलाकार अहम रोल में दिखेंगे. इसकी कहानी में रोमांस और मिस्ट्री थ्रिलर देखने के लिए मिलना वाला है.

लेजेंड हनुमान सीजन 7

अगर आप माइथोलॉजिकल ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस हफ्ते एनिमेटेड सीरीज 'लेजेंड हनुमान' का 7वां सीजन आने वाला है, जिसे हिंदी समेत अन्य भाषाओं में देखा सकता है. ये वेब शो 23 अक्तूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

वरम

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तेलुगु सीरीज 'वरम' को भी रिलीज किया जा रहा है, जिसे 22 अक्तूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. इस सीरीज में राजू नाम के शख्स की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो गरीबी से गुजर रहा होता है और जीवन की तमाम मुश्किलें झेल रहा होता है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

द्रोति

तमिल की क्राइम ड्रामा फिल्म 'द्रोति' भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज की जाएगी. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसका निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज ने किया है. इसमें बचपन के दोस्त कार्तिक और सुब्बु की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म में कीर्ति सुरेश लीड रोल में हैं. इसे 23 अक्तूबर से ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा.