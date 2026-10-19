Diwali Home Painting And Color Combination Guide: दीवाली आते ही घर की सफाई और सजावट का काम शुरू हो जाता है. घर का हर कोना साफ करने के साथ कई लोग दीवारों को नया रंग देने की भी तैयारी करते हैं. आखिर त्योहार पर साफ-सुथरा और चमकता हुआ घर किसे अच्छा नहीं लगता. लेकिन घर पेंट करवाते समय सिर्फ पसंद का रंग चुन लेना ही काफी नहीं है. कमरे की जगह, वहां आने वाली रोशनी और घर की सजावट के हिसाब से रंग चुना जाए, तो पूरा घर ज्यादा खूबसूरत और संतुलित नजर आता है.

दीवाली पर घर की दीवारों को नया रंग देने की परंपरा सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं मानी जाती. ताजा रंग घर को नया रूप देने के साथ पूरे माहौल को भी बदल देता है. ऐसे में अगर आप इस दीवाली घर पेंट करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह समझ लें कि किस जगह पर कौन सा रंग अच्छा रहेगा.

लिविंग रूम के लिए चुनें गर्म रंग

घर का लिविंग रूम वह जगह होती है जहां परिवार के लोग साथ बैठते हैं और दीवाली पर मेहमान भी सबसे पहले यहीं आते हैं. इसलिए यहां ऐसा रंग अच्छा लगता है जो कमरे को गर्म और स्वागत भरा माहौल दे. पीला, केसरिया और नारंगी जैसे गर्म रंग इस जगह को रोशन और उत्सव वाला रूप दे सकते हैं. अगर बहुत गहरा रंग पूरे कमरे में नहीं करवाना चाहते, तो किसी एक दीवार पर गहरा रंग देकर बाकी दीवारों पर हल्का रंग रखा जा सकता है. इससे कमरा ज्यादा भरा हुआ भी नहीं लगेगा और दीवाली की सजावट भी उभरकर आएगी.





पारंपरिक लुक चाहिए तो ये रंग अच्छे

अगर आपको घर में पारंपरिक और शाही अंदाज पसंद है, तो सरसों पीला, गहरा मैरून और रॉयल नीला जैसे रंग अच्छे विकल्प हो सकते हैं. ये रंग दीये, रंगोली और त्योहार की बाकी सजावट के साथ आसानी से मेल खाते हैं. इन रंगों का इस्तेमाल पूरे कमरे में करने के बजाय किसी एक दीवार पर भी किया जा सकता है. इससे घर में रंगों की चमक बनी रहती है, लेकिन जगह बहुत ज्यादा भारी नहीं लगती.

पूजा घर में मंडला डिजाइन का इस्तेमाल

दीवाली पर पूजा घर का महत्व सबसे ज्यादा होता है. यहां दीवार पर मंडला से जुड़ी डिजाइन बनाई जा सकती है. इससे पूजा की जगह को अलग पहचान मिलती है और दीवार पर बहुत ज्यादा सजावट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. अगर आप पूजा घर को शांत और सादा रखना चाहते हैं, तो हल्के रंग के साथ ऐसी डिजाइन ज्यादा अच्छी लगेगी. दीये और बाकी सजावट के साथ यह जगह और भी सुंदर दिखाई दे सकती है.





दो रंगों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा अच्छा

अगर एक ही रंग की दीवारें आपको ज्यादा साधारण लगती हैं, तो दो रंगों का मेल आजमा सकते हैं. बेज के साथ केसरिया या क्रीम के साथ सुनहरा रंग कमरे को आकर्षक बना सकता है. ऐसे कॉम्बिनेशन से दीवारों में गहराई आती है और कमरा ज्यादा संतुलित नजर आता है. वहीं अगर आप बहुत ज्यादा रंग नहीं चाहते, तो सिर्फ एक गहरे रंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. पन्ना हरा या मैरून जैसा रंग किसी एक दीवार को अलग पहचान दे सकता है.

बालकनी को भी न भूलें

घर पेंट करवाते समय अक्सर बालकनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन दीवाली पर यहां भी हल्का बदलाव पूरे घर का लुक बदल सकता है. बालकनी की किसी दीवार पर चमकीला रंग करवाकर वहां लाइट्स और पौधे लगाए जा सकते हैं. शाम के समय यह जगह घर का एक खूबसूरत हिस्सा नजर आएगी.

हरा रंग दे सकता है ताजगी का एहसास

अगर आप घर में ताजगी और सकारात्मक माहौल चाहते हैं, तो गहरे हरे रंग की किसी एक दीवार का विकल्प चुन सकते हैं. यह रंग खासतौर पर दीवाली की रोशनी और सजावट के साथ अच्छा दिखाई दे सकता है.

सफेद दीवारों के साथ सुनहरा बॉर्डर

जिन लोगों को बहुत ज्यादा चमकीले रंग पसंद नहीं हैं, उनके लिए सफेद दीवारों के साथ सुनहरा बॉर्डर अच्छा विकल्प हो सकता है. यह संयोजन सादा होने के बावजूद त्योहार वाला एहसास देता है. इसके साथ पीतल के दीये या सुनहरे रंग की सजावट घर को और खूबसूरत बना सकती है.

लाल रंग से घर में आएगा उत्सव वाला लुक

लाल रंग को भारत में उत्सव से जोड़कर देखा जाता है. लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया की किसी एक दीवार पर लाल रंग करवाने से घर का माहौल तुरंत ज्यादा गर्म और त्योहार वाला नजर आ सकता है.

हल्के रंग पसंद हैं तो ग्रे चुन सकते हैं

हर किसी को घर में चमकीले रंग पसंद हों, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपको शांत और हल्के रंग पसंद हैं, तो हल्का ग्रे रंग अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके साथ सुनहरे या चांदी जैसे रंगों की सजावट की जाए, तो घर को बिना ज्यादा रंगीन बनाए भी दीवाली वाला लुक दिया जा सकता है.

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रंग चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर की सभी दीवारों के लिए रंग चुनने से पहले यह देखना जरूरी है कि कमरे में प्राकृतिक रोशनी कितनी आती है और वहां पहले से किस तरह की सजावट है. गर्म रंग जैसे पीला, केसरिया और नारंगी घर में ऊर्जा और गर्माहट का एहसास देते हैं. मैरून, हरा और नीला जैसे गहरे रंग घर को ज्यादा शाही लुक दे सकते हैं. वहीं सफेद और बेज जैसे हल्के रंग सजावट को उभरने का मौका देते हैं. सुनहरे या चांदी जैसे रंगों का इस्तेमाल छोटे हिस्से या सजावट में किया जाए तो घर में तुरंत त्योहार वाला एहसास आ सकता है.

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