Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBest Colors For Home: दीवाली पर घर पेंट करवा रहे हैं, जानें कहां-कौन का कलर रहेगा सही?

Best Colors For Home: दीवाली पर घर पेंट करवा रहे हैं, जानें कहां-कौन का कलर रहेगा सही?

Diwali Painting Ideas: दीवाली पर घर की दीवारों को नया रंग देने की परंपरा सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं मानी जाती. ताजा रंग घर को नया रूप देने के साथ पूरे माहौल को भी बदल देता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali Home Painting And Color Combination Guide: दीवाली आते ही घर की सफाई और सजावट का काम शुरू हो जाता है. घर का हर कोना साफ करने के साथ कई लोग दीवारों को नया रंग देने की भी तैयारी करते हैं. आखिर त्योहार पर साफ-सुथरा और चमकता हुआ घर किसे अच्छा नहीं लगता. लेकिन घर पेंट करवाते समय सिर्फ पसंद का रंग चुन लेना ही काफी नहीं है. कमरे की जगह, वहां आने वाली रोशनी और घर की सजावट के हिसाब से रंग चुना जाए, तो पूरा घर ज्यादा खूबसूरत और संतुलित नजर आता है.

दीवाली पर घर की दीवारों को नया रंग देने की परंपरा सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं मानी जाती. ताजा रंग घर को नया रूप देने के साथ पूरे माहौल को भी बदल देता है. ऐसे में अगर आप इस दीवाली घर पेंट करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह समझ लें कि किस जगह पर कौन सा रंग अच्छा रहेगा.

लिविंग रूम के लिए चुनें गर्म रंग

घर का लिविंग रूम वह जगह होती है जहां परिवार के लोग साथ बैठते हैं और दीवाली पर मेहमान भी सबसे पहले यहीं आते हैं. इसलिए यहां ऐसा रंग अच्छा लगता है जो कमरे को गर्म और स्वागत भरा माहौल दे. पीला, केसरिया और नारंगी जैसे गर्म रंग इस जगह को रोशन और उत्सव वाला रूप दे सकते हैं. अगर बहुत गहरा रंग पूरे कमरे में नहीं करवाना चाहते, तो किसी एक दीवार पर गहरा रंग देकर बाकी दीवारों पर हल्का रंग रखा जा सकता है. इससे कमरा ज्यादा भरा हुआ भी नहीं लगेगा और दीवाली की सजावट भी उभरकर आएगी.


Best Colors For Home: दीवाली पर घर पेंट करवा रहे हैं, जानें कहां-कौन का कलर रहेगा सही?

पारंपरिक लुक चाहिए तो ये रंग अच्छे

अगर आपको घर में पारंपरिक और शाही अंदाज पसंद है, तो सरसों पीला, गहरा मैरून और रॉयल नीला जैसे रंग अच्छे विकल्प हो सकते हैं. ये रंग दीये, रंगोली और त्योहार की बाकी सजावट के साथ आसानी से मेल खाते हैं. इन रंगों का इस्तेमाल पूरे कमरे में करने के बजाय किसी एक दीवार पर भी किया जा सकता है. इससे घर में रंगों की चमक बनी रहती है, लेकिन जगह बहुत ज्यादा भारी नहीं लगती.

पूजा घर में मंडला डिजाइन का इस्तेमाल

दीवाली पर पूजा घर का महत्व सबसे ज्यादा होता है. यहां दीवार पर मंडला से जुड़ी डिजाइन बनाई जा सकती है. इससे पूजा की जगह को अलग पहचान मिलती है और दीवार पर बहुत ज्यादा सजावट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. अगर आप पूजा घर को शांत और सादा रखना चाहते हैं, तो हल्के रंग के साथ ऐसी डिजाइन ज्यादा अच्छी लगेगी. दीये और बाकी सजावट के साथ यह जगह और भी सुंदर दिखाई दे सकती है.


Best Colors For Home: दीवाली पर घर पेंट करवा रहे हैं, जानें कहां-कौन का कलर रहेगा सही?

दो रंगों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा अच्छा

अगर एक ही रंग की दीवारें आपको ज्यादा साधारण लगती हैं, तो दो रंगों का मेल आजमा सकते हैं. बेज के साथ केसरिया या क्रीम के साथ सुनहरा रंग कमरे को आकर्षक बना सकता है. ऐसे कॉम्बिनेशन से दीवारों में गहराई आती है और कमरा ज्यादा संतुलित नजर आता है. वहीं अगर आप बहुत ज्यादा रंग नहीं चाहते, तो सिर्फ एक गहरे रंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. पन्ना हरा या मैरून जैसा रंग किसी एक दीवार को अलग पहचान दे सकता है.

बालकनी को भी न भूलें

घर पेंट करवाते समय अक्सर बालकनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन दीवाली पर यहां भी हल्का बदलाव पूरे घर का लुक बदल सकता है. बालकनी की किसी दीवार पर चमकीला रंग करवाकर वहां लाइट्स और पौधे लगाए जा सकते हैं. शाम के समय यह जगह घर का एक खूबसूरत हिस्सा नजर आएगी.

हरा रंग दे सकता है ताजगी का एहसास

अगर आप घर में ताजगी और सकारात्मक माहौल चाहते हैं, तो गहरे हरे रंग की किसी एक दीवार का विकल्प चुन सकते हैं. यह रंग खासतौर पर दीवाली की रोशनी और सजावट के साथ अच्छा दिखाई दे सकता है.

सफेद दीवारों के साथ सुनहरा बॉर्डर

जिन लोगों को बहुत ज्यादा चमकीले रंग पसंद नहीं हैं, उनके लिए सफेद दीवारों के साथ सुनहरा बॉर्डर अच्छा विकल्प हो सकता है. यह संयोजन सादा होने के बावजूद त्योहार वाला एहसास देता है. इसके साथ पीतल के दीये या सुनहरे रंग की सजावट घर को और खूबसूरत बना सकती है.

लाल रंग से घर में आएगा उत्सव वाला लुक

लाल रंग को भारत में उत्सव से जोड़कर देखा जाता है. लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया की किसी एक दीवार पर लाल रंग करवाने से घर का माहौल तुरंत ज्यादा गर्म और त्योहार वाला नजर आ सकता है.

हल्के रंग पसंद हैं तो ग्रे चुन सकते हैं

हर किसी को घर में चमकीले रंग पसंद हों, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपको शांत और हल्के रंग पसंद हैं, तो हल्का ग्रे रंग अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके साथ सुनहरे या चांदी जैसे रंगों की सजावट की जाए, तो घर को बिना ज्यादा रंगीन बनाए भी दीवाली वाला लुक दिया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

रंग चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर की सभी दीवारों के लिए रंग चुनने से पहले यह देखना जरूरी है कि कमरे में प्राकृतिक रोशनी कितनी आती है और वहां पहले से किस तरह की सजावट है. गर्म रंग जैसे पीला, केसरिया और नारंगी घर में ऊर्जा और गर्माहट का एहसास देते हैं. मैरून, हरा और नीला जैसे गहरे रंग घर को ज्यादा शाही लुक दे सकते हैं. वहीं सफेद और बेज जैसे हल्के रंग सजावट को उभरने का मौका देते हैं. सुनहरे या चांदी जैसे रंगों का इस्तेमाल छोटे हिस्से या सजावट में किया जाए तो घर में तुरंत त्योहार वाला एहसास आ सकता है.

इसे भी पढ़ें- क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Diwali Diwali Home Painting Best Colors For Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
LPG Gas Saving Tips: गैस सिलेंडर चलेगा पूरे 15 दिन ज्यादा, किचन में आज ही बंद करें ये गलतियां
गैस सिलेंडर चलेगा पूरे 15 दिन ज्यादा, किचन में आज ही बंद करें ये गलतियां
Home Tips
How To Clean Steel Utensils: पुराने स्टील के बर्तन चमकेंगे नए जैसे, बस लगा लें ये 1 घरेलू चीज
पुराने स्टील के बर्तन चमकेंगे नए जैसे, बस लगा लें ये 1 घरेलू चीज
Home Tips
How To Thicken Dal: दाल में ज्यादा हो गया है पानी, इन आसान हैक्स से करें इसे गाढ़ा
दाल में ज्यादा हो गया है पानी, इन आसान हैक्स से करें इसे गाढ़ा
Home Tips
वॉश बेसिन के पीछे जमी गंदगी आसानी से होगी साफ, बस अपनाएं यह तरीका
वॉश बेसिन के पीछे जमी गंदगी आसानी से होगी साफ, बस अपनाएं यह तरीका
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget