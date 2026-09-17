तनाव भरे जीवन में कैसे रहें खुश? ये पांच तरीके आएंगे काम

हर बात को लेकर खुद पर दबाव न डालें कई बार हम अपनी गलतियों या अधूरे कामों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं. इससे तनाव बढ़ता है. यह समझना जरूरी है कि हर काम एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता. अपनी प्राथमिकताएं तय करें और एक समय में एक काम पर ध्यान दें. अगर कोई काम नहीं हो पाया है तो खुद को लगातार दोष देने के बजाय अगले दिन उसे पूरा करने की योजना बनाएं. जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगना भी ठीक है. अगर तनाव लगातार बना रहता है, रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं या मन बहुत परेशान रहता है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना जरूरी है