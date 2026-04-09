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Emirati Women Leaders: बुरका छोड़ दुनिया पर छाईं यूएई की 'शेखा', शाही अंदाज और कारोबारी मिजाज से सबको किया हैरान
Middle East Women Leaders: आज के दौर में महिलाएं काफी आगे निकल रही हैं. जिस मिडिल ईस्ट में कभी शेख का दबदबा होता था, आज वहां की लड़कियां आगे आकर अपना साम्राज्य खड़ा कर रही हैं.
यूएई का नाम आते ही अक्सर दुबई की चमकती इमारतें और अबू धाबी की सांस्कृतिक पहचान सामने आती है, लेकिन आज असली बदलाव उन महिलाओं के जरिए दिख रहा है, जो शेखा की परिभाषा को नए तरीके से गढ़ रही हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion