अब वह दौर नहीं रहा, जब शाही महिलाएं सिर्फ पर्दे के पीछे रहती थीं. आज की महिलाएं बिजनेस, खेल और समाज सेवा में अपनी पहचान बना रही हैं और ग्लोबल स्तर पर प्रेरणा बन रही हैं.