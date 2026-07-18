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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलNelson Mandela International Day: साउथ अफ्रीका घूमने जाने का है प्लान, जानें किस महीने में मिलेगा बेस्ट एक्सपीरियंस?

Nelson Mandela International Day: साउथ अफ्रीका घूमने जाने का है प्लान, जानें किस महीने में मिलेगा बेस्ट एक्सपीरियंस?

Nelson Mandela International Day: हर साल 18 जुलाई को दुनिया भर से 'नेल्सन मंडेला अंतराष्ट्रीय दिवस' पर कई सारे पर्यटक साऊथ अफ्रीका घूमने जाते हैं. जानिए साऊथ अफ्रीका में घूमने लायक जगहों के बारे में.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 18 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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Nelson Mandela International Day: हर साल दुनियाभर में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है. यह दिन साऊथ अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला के शांति, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के संघर्ष को याद करने के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान बहुत से पर्यटक साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं. इस खास मौके पर अगर आप भी साऊथ अफ्रीका की खूबसूरत नदियों, जंगलो और इतिहास को करीब से देखने का मन बना रहे हैं तो यह फैसला आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है. हालांकि, साऊथ अफ्रीका जाने से पहले आपको यह जान लेना होगा कि वहां घूमने लायक जगह कौन सी हैं और किस महीने में जाने से आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा. 

वाइल्डलाइफ और सफारी के लिए बेस्ट समय 

यदि आपको वाइल्डलाइफ और सफारी टूर करना बेहद पसंद है तो साऊथ अफ्रीका जाने के लिए मई से सितम्बर का महीना सबसे बेस्ट रहेगा. ये महीने साऊथ अफ्रीका में सर्दियों के होते हैं, जिससे जंगलों की झाड़ियां सूख जाती हैं और जानवरों को दूर से भी देखा जा सकता है. साथ ही पानी की कमी के कारण सभी जंगली जानवर नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे सफारी टूर का रोमांच दोगुना हो जाता है.

समुद्र के किनारे समय बिताना 

यदि आपको समुद्र के किनारे बैठकर समय बिताना, वाइन पीना और सुहावनी धूप लेना पसंद हैं तो नवम्बर से मार्च के बीच साऊथ अफ्रीका जानें का प्लान बनाएं. इस दौरान वहां गर्मियों का समय होता है. केप टाउन और टेबल माउन्टेन घूमने के लिए यह समय सबसे शानदार माना जाता है. दिसंबर और जनवरी के महीनों में यहां का माहौल उत्सव जैसा होता है, इसलिए इस दौरान यहां पर्यटकों की भीड़ और खर्च दोनों बढ़ जाता है. 

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व्हेल्स देखने का अनुभव 

अगर आपको समुद्री जीवों जैसे व्हेल्स को करीब से देखना पसंद हैं तो जुलाई से नवम्बर का समय सबसे अच्छा होता है. क्योंकि अफ्रीका का हरमानस शहर दुनिया भर में व्हेल वाचिंग के लिए जाना जाता है. इस समय व्हेल मछलियां बच्चों को जन्म देने के लिए तट के बेहद नजदीक आ जाती हैं. 

मंडेला का इतिहास 

साऊथ अफ्रीका की यात्रा नेल्सन मंडेला के इतिहास को जाने बिना अधूरी है. आप साल के किसी भी महीने जाएं तो रोबेन आइलैंड और सोवेतो मंडेला हाउस जरुर जाएं, क्योंकि केप टाउन के पास रोबेन आइलैंड पर स्थित यह वही जेल है, जहां मंडेला ने अपने जीवन के 18 साल गुजारे और जोहान्सबर्ग का मंडेला हाउस मंडेला के शुरूआती संघर्षों का गवाह रहा है. 

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Published at : 18 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
South Africa Tour TRAVEL NEWS SOUTH AFRICA Nelson Mandela International Day
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