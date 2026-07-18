इस ट्रिक से 30 सेकेंड में छिल जाएगा पूरा लहसुन, नहीं पड़ेगी चाकू की जरूरत

Easy Garlic Peeling Trick : खाना बनाते समय लहसुन की छोटी-छोटी कलियों का छिलका निकालना आसान नहीं होता. कई बार नाखूनों में दर्द होने लगता है, हाथों में लहसुन की तेज गंध रह जाती है और जल्दी में पूरा काम और मुश्किल लगने लगता है. अगर आप भी हर दिन इस परेशानी से गुजरते हैं, तो एक आसान देसी ट्रिक की मदद से बिना चाकू और बिना किसी महंगे किचन टूल के सिर्फ 30 सेकेंड में काफी सारी लहसुन की कलियां छील सकते हैं.

इस तरीके के लिए सिर्फ ढक्कन वाला एक डिब्बा या दो स्टील की कटोरियां चाहिए. यह तरीका पहले से कई घरों में इस्तेमाल होता रहा है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस ट्रिक से 30 सेकेंड में पूरा लहसुन छिल जाएगा और इसके लिए चाकू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

लहसुन छीलना इतना मुश्किल क्यों लगता है?

लहसुन की कलियां छोटी होती हैं, इसलिए उनका छिलका निकालने में समय लगता है. कई लोग नाखूनों या चाकू की मदद से इसे छीलते हैं. इससे उंगलियों में दर्द हो सकता है और कई बार लहसुन की कलियां भी टूट जाती हैं. इतना ही नहीं, लहसुन की तेज गंध हाथों में लंबे समय तक बनी रहती है, जो कई बार साबुन से हाथ धोने के बाद भी आसानी से नहीं जाती है. यही वजह है कि कुछ लोग जरूरत होने के बाद भी लहसुन का इस्तेमाल कम कर देते हैं.

किस ट्रिक से 30 सेकेंड में पूरा लहसुन छिल जाएगा

इस आसान ट्रिक के लिए सबसे पहले लहसुन की सभी कलियों को अलग कर लें. अब इन्हें किसी ढक्कन वाले डिब्बे में डालें और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें. इसके बाद डिब्बे को करीब 20 से 30 सेकेंड तक जोर-जोर से हिलाएं. अगर आपके पास ढक्कन वाला डिब्बा नहीं है, तो दो स्टील की कटोरियों के बीच लहसुन रखकर भी इसी तरह हिलाया जा सकता है. कुछ ही सेकेंड बाद आप देखेंगे कि लहसुन के छिलके अपने आप अलग होने लगेंगे और कलियां आसानी से निकल जाएंगी.

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यह ट्रिक कैसे काम करती है?

इस ट्रिक के पीछे बहुत आसान वजह है. जब डिब्बे या कटोरियों को तेजी से हिलाया जाता है, तो लहसुन की कलियां आपस में टकराती हैं. इससे फ्रिक्शन पैदा होती है और उसी फ्रिक्शन की वजह से छिलका ढीला होकर अलग हो जाता है. हाथों से एक-एक कली छीलने की तुलना में यह तरीका ज्यादा तेज और आसान माना जाता है. साथ ही इसमें लहसुन की कलियां टूटती भी नहीं हैं, जिससे उनका टेस्ट और खुशबू बनी रहती है.

लहसुन जल्दी छीलने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप चाहते हैं कि लहसुन का छिलका और आसानी से निकल जाए, तो डिब्बे में डालने से पहले कलियों को हल्का-सा दबा सकते हैं. इससे छिलका जल्दी ढीला हो जाता है. छीलने के बाद लहसुन को एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखें. इससे वह ज्यादा समय तक ताजा बना रहता है और रसोई में सफाई भी बनी रहती है.

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