घर पर आसानी से बनेंगे राजस्थान के स्वादिष्ट घेवर, इस रेसिपी को फटाफट कर लें नोट

Ghevar Recipe: राजस्थान की मशहूर मिठाइयों में से एक है घेवर. यह खासतौर पर सावन और त्योहारों के समय ज्यादा बनाया और खाया जाता है. बाजार में मिलने वाला घेवर तो सभी खाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत और सही तरीके से आप घर में ही स्वादिष्ट और कुरकुरा घेवर तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

घेवर बनाने के लिए जरूरी सामग्री

घेवर बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए मैदा, घी, दूध, पानी, चीनी, इलायची और सूखे मेवों की जरूरत होगी. इसके अलावा घेवर को तलने के लिए आप घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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ऐसे तैयार करें घेवर का घोल

सबसे पहले एक बर्तन में घी लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैदा मिलाएं. इसके बाद इसमें दूध और ठंडा पानी डालकर पतला घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए. क्योंकि घेवर की खासियत उसकी जालीदार बनावट होती है इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है.

घेवर बनाने का आसान तरीका

अब एक गहरी कढ़ाई में घी गर्म करें. जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके घोल डालें. घोल डालते समय बीच में जगह बनती रहेगी, जिससे घेवर की जालीदार शेप तैयार होगी. उसके बाद जब घेवर हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे सावधानी से निकाल लें. आप बिल्कुल इसी तरह बाकी घोल से भी घेवर बना सकते हैं.

चाशनी और सजाने का तरीका

अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार कर लें. जो तैयार हुआ घेवर है उसको थोड़ी देर के लिए चाशनी में डालें और फिर बाहर निकाल लें. इसके ऊपर मलाई, इसके बाद रबड़ी या सूखे मेवे डालकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. जिससे खाने वाला बहुत खुश हो जाएगा.

घेवर बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घेवर बनाते समय घोल को ज्यादा गाढ़ा न रखें. साथ ही घी अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, तभी घेवर कुरकुरा और अच्छा बनेगा. पहली बार घेवर बनाते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है. लेकिन सही तरीके से बनाने पर घर का बना घेवर भी बाजार जैसा स्वाद दे सकता है. इसलिए अगर आप आगे से घेवर बनाएं तो इसी प्रकार से बनाएं, क्योंकि घर पर बना घेवर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ साफ-सफाई से भी तैयार होता है. आप इसे त्योहारों या किसी खास मौके पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ परोस सकते हैं. साथ ही आप इस आसान रेसिपी से आप घर पर ही राजस्थान की फेमस मिठाई का स्वाद ले सकते हैं.

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