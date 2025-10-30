कैसे बनता है लकड़ी का फ्रिज, जिसमें नहीं पड़ती बिजली का जरूरत? ऐसे बना सकते हैं आप

इस फ्रिज ने साबित किया है कि परंपरागत ज्ञान और स्थानीय जुगाड़ आज भी आधुनिक तकनीक को चुनौती दे सकते हैं. यह न सिर्फ गांव की पहचान है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें बिजली की खपत नहीं होती और प्रदूषण भी नहीं फैलता. हालांकि आप इसे अपने घर में आसानी से नहीं बना सकते हैं.