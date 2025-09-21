हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडदिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता

दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता

दिल्ली में मौजूद अलग-अलग राज्यों के भवन अपनी-अपनी पारंपरिक कैंटीन चलाते हैं, जहां आप अपने राज्य के घर जैसा खाना खा सकते हैं या फिर किसी और राज्य के खास खाने का टेस्ट पहली बार ले सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 21 Sep 2025 12:36 PM (IST)
दिल्ली में मौजूद अलग-अलग राज्यों के भवन अपनी-अपनी पारंपरिक कैंटीन चलाते हैं, जहां आप अपने राज्य के घर जैसा खाना खा सकते हैं या फिर किसी और राज्य के खास खाने का टेस्ट पहली बार ले सकते हैं.

दिल्ली न सिर्फ भारत की राजधानी है, बल्कि ये खाने -पीने और घूमने के शौकीनों के लिए परफेक्ट है. यहां आपको देश के हर कोने का लजीज खाना आसानी से चखने को मिल जाएगा और वह भी एक ही शहर में घूमते हुए. अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं, लेकिन जेब ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो आपके लिए दिल्ली का स्टेट भवन फूड टूर बिल्कुल परफेक्ट है. दिल्ली में मौजूद अलग-अलग राज्यों के भवन अपनी-अपनी पारंपरिक कैंटीन चलाते हैं, जहां आप अपने राज्य के घर जैसा खाना खा सकते हैं या फिर किसी और राज्य के खास खाने का टेस्ट पहली बार ले सकते हैं. तो चलिए आपको दिल्ली की उन जगहों पर के बारे में बताते हैं, जहां बैठकर आप गुजराती खट्टी-मीठी थाली, बंगाल की मछली-भात और असम की खुशबूदार डक करी के मजे ले सकते हैं.

1/6
गुजरात का खाना पूरी दुनिया में अपने अनोखे खट्टे-मीठे टेस्ट और हल्के मसालों के लिए जाना जाता है.दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित गुजरात भवन की कैंटीन में आपको एकदम पारंपरिक गुजराती थाली खाने को मिलेगी. यहां पर आपको तीन तरह की थाली मिलती है, जिसमें मिनी, रेगुलर और स्पेशल थाली शामिल है. यहां का खाना हल्का और बहुत टेस्टी होता है. यहां 350-400 रुपये में अच्छे से पेट भर कर खा सकते हैं.
गुजरात का खाना पूरी दुनिया में अपने अनोखे खट्टे-मीठे टेस्ट और हल्के मसालों के लिए जाना जाता है.दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित गुजरात भवन की कैंटीन में आपको एकदम पारंपरिक गुजराती थाली खाने को मिलेगी. यहां पर आपको तीन तरह की थाली मिलती है, जिसमें मिनी, रेगुलर और स्पेशल थाली शामिल है. यहां का खाना हल्का और बहुत टेस्टी होता है. यहां 350-400 रुपये में अच्छे से पेट भर कर खा सकते हैं.
2/6
बंगाली खाने की बात हो और रसगुल्ले, मिष्टी दोई और मछली का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है. ऐसे में दिल्ली के बाराखंबा रोड पर स्थित बंग भवन की कैंटीन खासतौर पर बंगाली टेस्ट पसंद करने वालों के लिए है. यहां करीब 400-500 रुपये में आप फुल बंगाली थाली का मजा ले सकते हैं. खास बात यह है कि यहां खाना पारंपरिक पीतल के बर्तनों में परोसा जाता है और काफी टेस्टी होता है.
बंगाली खाने की बात हो और रसगुल्ले, मिष्टी दोई और मछली का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है. ऐसे में दिल्ली के बाराखंबा रोड पर स्थित बंग भवन की कैंटीन खासतौर पर बंगाली टेस्ट पसंद करने वालों के लिए है. यहां करीब 400-500 रुपये में आप फुल बंगाली थाली का मजा ले सकते हैं. खास बात यह है कि यहां खाना पारंपरिक पीतल के बर्तनों में परोसा जाता है और काफी टेस्टी होता है.
3/6
अगर आप कुछ हटके और हल्का मसालेदार खाना पसंद करते हैं, तो सरदार पटेल मार्ग पर स्थित असम भवन एकदम सही जगह है. यहां की थाली में असमिया घरों का टेस्ट मिलता है. खास बात यह है कि यहां पर खाना सर्व करने से पहले असम का ट्रेडिशनल ड्रिंक दिया जाता है और पूरे खाने का टेस्ट एकदम देसी और बेस्ट होता है.
अगर आप कुछ हटके और हल्का मसालेदार खाना पसंद करते हैं, तो सरदार पटेल मार्ग पर स्थित असम भवन एकदम सही जगह है. यहां की थाली में असमिया घरों का टेस्ट मिलता है. खास बात यह है कि यहां पर खाना सर्व करने से पहले असम का ट्रेडिशनल ड्रिंक दिया जाता है और पूरे खाने का टेस्ट एकदम देसी और बेस्ट होता है.
4/6
अगर आप दिल्ली में उड़िया खाने का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ओडिशा निवास कैंटीन, चाणक्यपुरी सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है. यहां पर आपको पारंपरिक उड़िया थाली खाने को मिल सकती है.
अगर आप दिल्ली में उड़िया खाने का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ओडिशा निवास कैंटीन, चाणक्यपुरी सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है. यहां पर आपको पारंपरिक उड़िया थाली खाने को मिल सकती है.
5/6
अगर आप तीखापन, दमदार टेस्ट और भरपूर मात्रा में खाना चाहते हैं तो अशोका रोड, इंडिया गेट के पास स्थित आंध्र भवन की थाली दिल्ली वालों के बीच काफी पॉपुलर है. यहां 1:30 बजे तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि इसके बाद खाना खत्म हो जाता है. साथ ही यहां थाली अनलिमिटेड होती है यानी सब्जी और पूरी आप दोबारा मांग सकते हैं.
अगर आप तीखापन, दमदार टेस्ट और भरपूर मात्रा में खाना चाहते हैं तो अशोका रोड, इंडिया गेट के पास स्थित आंध्र भवन की थाली दिल्ली वालों के बीच काफी पॉपुलर है. यहां 1:30 बजे तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि इसके बाद खाना खत्म हो जाता है. साथ ही यहां थाली अनलिमिटेड होती है यानी सब्जी और पूरी आप दोबारा मांग सकते हैं.
6/6
अगर आप टेस्ट के साथ-साथ सस्ते खाने की तलाश में हैं, तो जनपथ का केरल हाउस आपके लिए एक परफेक्ट है. यहां की थाली मात्र 50 रुपये में मिलती है. यहां आप आप मालाबार पराठा और बीफ फ्राई भी ऑर्डर कर सकते हैं.
अगर आप टेस्ट के साथ-साथ सस्ते खाने की तलाश में हैं, तो जनपथ का केरल हाउस आपके लिए एक परफेक्ट है. यहां की थाली मात्र 50 रुपये में मिलती है. यहां आप आप मालाबार पराठा और बीफ फ्राई भी ऑर्डर कर सकते हैं.
Published at : 21 Sep 2025 12:36 PM (IST)
Tags :
Food Lifestyle DELHI Delhi State Bhawan Food Cheap Food Delhi Regional Food Delhi Thali Canteen Delhi

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget