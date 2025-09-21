दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता

बंगाली खाने की बात हो और रसगुल्ले, मिष्टी दोई और मछली का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है. ऐसे में दिल्ली के बाराखंबा रोड पर स्थित बंग भवन की कैंटीन खासतौर पर बंगाली टेस्ट पसंद करने वालों के लिए है. यहां करीब 400-500 रुपये में आप फुल बंगाली थाली का मजा ले सकते हैं. खास बात यह है कि यहां खाना पारंपरिक पीतल के बर्तनों में परोसा जाता है और काफी टेस्टी होता है.