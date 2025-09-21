एक्सप्लोरर
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
दिल्ली में मौजूद अलग-अलग राज्यों के भवन अपनी-अपनी पारंपरिक कैंटीन चलाते हैं, जहां आप अपने राज्य के घर जैसा खाना खा सकते हैं या फिर किसी और राज्य के खास खाने का टेस्ट पहली बार ले सकते हैं.
दिल्ली न सिर्फ भारत की राजधानी है, बल्कि ये खाने -पीने और घूमने के शौकीनों के लिए परफेक्ट है. यहां आपको देश के हर कोने का लजीज खाना आसानी से चखने को मिल जाएगा और वह भी एक ही शहर में घूमते हुए. अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं, लेकिन जेब ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो आपके लिए दिल्ली का स्टेट भवन फूड टूर बिल्कुल परफेक्ट है. दिल्ली में मौजूद अलग-अलग राज्यों के भवन अपनी-अपनी पारंपरिक कैंटीन चलाते हैं, जहां आप अपने राज्य के घर जैसा खाना खा सकते हैं या फिर किसी और राज्य के खास खाने का टेस्ट पहली बार ले सकते हैं. तो चलिए आपको दिल्ली की उन जगहों पर के बारे में बताते हैं, जहां बैठकर आप गुजराती खट्टी-मीठी थाली, बंगाल की मछली-भात और असम की खुशबूदार डक करी के मजे ले सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Sep 2025 12:36 PM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion