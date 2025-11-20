हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडचावल से बनी 8 अंडररेटेड साउथ इंडियन डिश, आपकी थाली को देंगी स्वाद और पोषण

चावल से बनी 8 अंडररेटेड साउथ इंडियन डिश, आपकी थाली को देंगी स्वाद और पोषण

वांगीभात एक फ्लेवरफुल साउथ इंडियन राइस डिश है जो बैंगन, इमली और खास वांगीभात पाउडर के साथ तैयार की जाती है. इसमें पके हुए चावल में स्टर फ्राइड बैंगन और खुशबूदार मसाले मिलाए जाते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Nov 2025 10:06 AM (IST)
वांगीभात एक फ्लेवरफुल साउथ इंडियन राइस डिश है जो बैंगन, इमली और खास वांगीभात पाउडर के साथ तैयार की जाती है. इसमें पके हुए चावल में स्टर फ्राइड बैंगन और खुशबूदार मसाले मिलाए जाते हैं.

भारत में पुलाव से लेकर बिरयानी तक चावल कई तरह से पसंद किया जाता है. साउथ इंडियन क्यूजीन में चावल को सबसे ज्यादा तरीकों से बनाया जाता है. यह डिशेज न केवल फ्लेवर से भरपूर होती है बल्कि पोषण से भी भरपूर एक परफेक्ट वन पॉट मिल बनाती है. चाहे लंच हो, डिनर हो या फिर ऑफिस-स्कूल टिफिन यह राइस रेसिपीज हर जगह फिट बैठती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको चावल से बनी 8 अंडररेटेड साउथ इंडियन डिश के बारे में बताते हैं जो आपकी थाली को स्वाद और पोषण से भर देंगी.

1/8
वांगीभात एक फ्लेवरफुल साउथ इंडियन राइस डिश है जो बैंगन, इमली और खास वांगीभात पाउडर के साथ तैयार की जाती है. इसमें पके हुए चावल में स्टर फ्राइड बैंगन और खुशबूदार मसाले मिलाए जाते हैं. जिससे इसका स्वाद तीखा, खट्टा और हल्का स्मोकी हो जाता है.
वांगीभात एक फ्लेवरफुल साउथ इंडियन राइस डिश है जो बैंगन, इमली और खास वांगीभात पाउडर के साथ तैयार की जाती है. इसमें पके हुए चावल में स्टर फ्राइड बैंगन और खुशबूदार मसाले मिलाए जाते हैं. जिससे इसका स्वाद तीखा, खट्टा और हल्का स्मोकी हो जाता है.
2/8
गनपाउडर राइस भी साउथ इंडियन अंडररेटेड डिश है. इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक फ्राइड राइस है, जिसमें बचा हुआ चावल गनपाउडर के साथ पकाया जाता है और नारियल तेल, करी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और अन्य मसाले से तड़का लगाया जाता है.
गनपाउडर राइस भी साउथ इंडियन अंडररेटेड डिश है. इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक फ्राइड राइस है, जिसमें बचा हुआ चावल गनपाउडर के साथ पकाया जाता है और नारियल तेल, करी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और अन्य मसाले से तड़का लगाया जाता है.
3/8
पोड़ी राइस एक सिंपल और फ्लेवरफुल डिश मानी जाती है. जिसमें पके हुए चावल को स्पाइसी पोड़ी, घी या तिल के तेल के साथ मिलाया जाता है. पोड़ी भुनी दाल, सूखी लाल मिर्च, तिल, जीरा और मसाले का मिश्रण होता है.
पोड़ी राइस एक सिंपल और फ्लेवरफुल डिश मानी जाती है. जिसमें पके हुए चावल को स्पाइसी पोड़ी, घी या तिल के तेल के साथ मिलाया जाता है. पोड़ी भुनी दाल, सूखी लाल मिर्च, तिल, जीरा और मसाले का मिश्रण होता है.
4/8
वेन पोंगल चावल और मूंग दाल से बनने वाली एक फेमस साउथ इंडियन डिश है. इसमें घी, काली मिर्च, जीरा, अदरक और करी पत्तों का तड़का लगाया जाता है.
वेन पोंगल चावल और मूंग दाल से बनने वाली एक फेमस साउथ इंडियन डिश है. इसमें घी, काली मिर्च, जीरा, अदरक और करी पत्तों का तड़का लगाया जाता है.
5/8
टोमेटो राइस में चावल को मसालेदार टमाटर ग्रेवी के साथ पकाया जाता है. इसमें राई, करी पत्ते, हरी मिर्च, जीरा और दालचीनी जैसी चीजों का तड़का लगाया जाता है.
टोमेटो राइस में चावल को मसालेदार टमाटर ग्रेवी के साथ पकाया जाता है. इसमें राई, करी पत्ते, हरी मिर्च, जीरा और दालचीनी जैसी चीजों का तड़का लगाया जाता है.
6/8
वहीं इमली राइस में पके हुए चावल को इमली के पेस्ट के साथ मिलाया जाता है. इस पेस्ट में इमली का रस, गुड़, राई, करी पत्ते, सुखी लाल मिर्च और मसाले शामिल होते हैं.
वहीं इमली राइस में पके हुए चावल को इमली के पेस्ट के साथ मिलाया जाता है. इस पेस्ट में इमली का रस, गुड़, राई, करी पत्ते, सुखी लाल मिर्च और मसाले शामिल होते हैं.
7/8
लेमन राइस को बचे हुए चावलों से बनाया जाता है. इसमें राई, करी पत्ते, हल्दी, भुनी मूंगफली और नींबू का रस मिलाकर खट्टा-तीखा स्वाद दिया जाता है.
लेमन राइस को बचे हुए चावलों से बनाया जाता है. इसमें राई, करी पत्ते, हल्दी, भुनी मूंगफली और नींबू का रस मिलाकर खट्टा-तीखा स्वाद दिया जाता है.
8/8
बीसी बेले भात भी साउथ इंडिया का एक कंफर्टिंग वन पाॅट मील है जो चावल, तुअर दाल, इमली, सब्जियों और खास बीसी बेले भात मसाला पाउडर से तैयार किया जाता है.
बीसी बेले भात भी साउथ इंडिया का एक कंफर्टिंग वन पाॅट मील है जो चावल, तुअर दाल, इमली, सब्जियों और खास बीसी बेले भात मसाला पाउडर से तैयार किया जाता है.
Published at : 20 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
South Indian Rice Dishes Underrated Rice Recipes Vangibhath Recipe

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
फैशन
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget