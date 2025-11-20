चावल से बनी 8 अंडररेटेड साउथ इंडियन डिश, आपकी थाली को देंगी स्वाद और पोषण

गनपाउडर राइस भी साउथ इंडियन अंडररेटेड डिश है. इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक फ्राइड राइस है, जिसमें बचा हुआ चावल गनपाउडर के साथ पकाया जाता है और नारियल तेल, करी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और अन्य मसाले से तड़का लगाया जाता है.