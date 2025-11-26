हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडBreakfast Spots in Delhi: नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट

Breakfast Spots in Delhi: नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट

Best Breakfast Near NDLS: नई दिल्ली अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए फेमस है. चलिए आपको बताते हैं कि यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास आप बेहतरीन नाश्ता कहां कर सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 26 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Best Breakfast Near NDLS: नई दिल्ली अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए फेमस है. चलिए आपको बताते हैं कि यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास आप बेहतरीन नाश्ता कहां कर सकते हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास नाश्ते के लिए कई भरोसेमंद जगह मौजूद हैं. सफर से पहले या सफर के बाद यहां मिलने वाला अच्छा खाना यात्रियों को बड़ी राहत देता है.

1/6
सबसे पहला नाम हल्दीराम का आता है, जो स्टेशन के अंदर ही मौजूद है. यहां छोले-भटूरे, इडली और सैंडविच जैसे विकल्प तेज सर्विस के साथ आसानी से मिल जाते हैं.
सबसे पहला नाम हल्दीराम का आता है, जो स्टेशन के अंदर ही मौजूद है. यहां छोले-भटूरे, इडली और सैंडविच जैसे विकल्प तेज सर्विस के साथ आसानी से मिल जाते हैं.
2/6
दक्षिण भारतीय नाश्ते के शौकीनों के लिए सरवन भवन एक बेहतरीन जगह है. इसकी इडली, डोसा और फिल्टर कॉफी सुबह का बढ़िया और हल्का नाश्ता देते हैं.
दक्षिण भारतीय नाश्ते के शौकीनों के लिए सरवन भवन एक बेहतरीन जगह है. इसकी इडली, डोसा और फिल्टर कॉफी सुबह का बढ़िया और हल्का नाश्ता देते हैं.
3/6
हल्का नाश्ता और चा चाय चाहिए तो टी प्वाइंट एक अच्छा ऑप्शन है. यहां की अदरक चाय, बन-मस्का और सैंडविच यात्रियों में काफी लोकप्रिय हैं.
हल्का नाश्ता और चा चाय चाहिए तो टी प्वाइंट एक अच्छा ऑप्शन है. यहां की अदरक चाय, बन-मस्का और सैंडविच यात्रियों में काफी लोकप्रिय हैं.
4/6
इंडियन रिपब्लिक कैंटीन भी स्टेशन के पास एक भरोसेमंद विकल्प है. यहां थाली, पूड़ी-सब्जी और परांठे जैसी चीजें साफ-सुथरे माहौल में मिलती हैं.
इंडियन रिपब्लिक कैंटीन भी स्टेशन के पास एक भरोसेमंद विकल्प है. यहां थाली, पूड़ी-सब्जी और परांठे जैसी चीजें साफ-सुथरे माहौल में मिलती हैं.
5/6
कॉफी पसंद करने वालों के लिए टैन कॉफी भी अच्छा विकल्प है. यहां सैंडविच, पेस्ट्री और क्विक स्नैक्स आसानी से मिल जाते हैं.
कॉफी पसंद करने वालों के लिए टैन कॉफी भी अच्छा विकल्प है. यहां सैंडविच, पेस्ट्री और क्विक स्नैक्स आसानी से मिल जाते हैं.
6/6
इन सभी जगहों की खासियत है कि ये स्टेशन के पास हैं और तेज सर्विस के साथ अच्छा नाश्ता देती हैं. इसलिए अगली बार नई दिल्ली स्टेशन आएं तो इन जगहों को जरूर ट्राई करें.
इन सभी जगहों की खासियत है कि ये स्टेशन के पास हैं और तेज सर्विस के साथ अच्छा नाश्ता देती हैं. इसलिए अगली बार नई दिल्ली स्टेशन आएं तो इन जगहों को जरूर ट्राई करें.
Published at : 26 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
New Delhi Station New Delhi Station Breakfast Best Breakfast Near NDLS

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
क्रिकेट
10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका
10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Kamla Pasand Family News: दीप्ति के सुसाइड नोट ने किया चौंकाने वाला खुलासा | ABP NEWS
Haryana News: Rohtak में बास्केटबॉल मैदान में हादसापोल गिरने से खिलाड़ी की मौत | basketball
Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
क्रिकेट
10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका
10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
​NEET PG Counselling 2025: MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
Dance Video: सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget