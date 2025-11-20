उनकी खाने की आदतें बेहद सादगी भरी हैं, शाकाहारी, हल्का मसाला, सरल और लगभग सन्यासी जैसी. लेकिन नीतीश कुमार को डोसा और शाकाहारी इंडो-चीनी खाने का शौक है. चुनाव अभियान के दौरान पत्रकारों ने उन्हें पटना के पुराने साउथ इंडियन रेस्तरां में डोसा खाते हुए कई बार देखा है.