एक्सप्लोरर
Nitish Kumar favorite Dish: इस फास्ट फूड के बड़े शौकीन हैं नीतीश कुमार, हर वक्त करते हैं स्पेशल फरमाइश
Nitish Kumar Favorite Food: नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके साथ सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया. जानते हैं कि नीतीश कुमार का फेवरेट फूड कौन सा है?
नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के कई शीर्ष नेता मौजूद रहे. नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और बीजेपी के कुल 26 नेताओं ने भी नए एनडीए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ली.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Nov 2025 02:17 PM (IST)
फूड
7 Photos
घर में कैसे बनाएं ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी? इतना जोरदार होगा स्वाद कि हर कोई चाट लेगा उंगलियां
फूड
7 Photos
हर बार कैसे खरीदें शानदार और मीठा अमरूद? ये 4 टिप्स आजमा लिए तो बीवी से कभी नहीं पड़ेगी डांट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion