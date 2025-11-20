हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडNitish Kumar favorite Dish: इस फास्ट फूड के बड़े शौकीन हैं नीतीश कुमार, हर वक्त करते हैं स्पेशल फरमाइश

Nitish Kumar favorite Dish: इस फास्ट फूड के बड़े शौकीन हैं नीतीश कुमार, हर वक्त करते हैं स्पेशल फरमाइश

Nitish Kumar Favorite Food: नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके साथ सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया. जानते हैं कि नीतीश कुमार का फेवरेट फूड कौन सा है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Nov 2025 02:20 PM (IST)
Nitish Kumar Favorite Food: नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके साथ सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया. जानते हैं कि नीतीश कुमार का फेवरेट फूड कौन सा है?

नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के कई शीर्ष नेता मौजूद रहे. नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और बीजेपी के कुल 26 नेताओं ने भी नए एनडीए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ली.

1/6
नीतीश कुमार का यह रिकॉर्ड 10वां कार्यकाल है. इससे एक दिन पहले उन्होंने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था और एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था. चलिए आपको बताते हैं कि उनका फेवरेट फास्ट फूड कौन सा है.
नीतीश कुमार का यह रिकॉर्ड 10वां कार्यकाल है. इससे एक दिन पहले उन्होंने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था और एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था. चलिए आपको बताते हैं कि उनका फेवरेट फास्ट फूड कौन सा है.
2/6
उनकी खाने की आदतें बेहद सादगी भरी हैं, शाकाहारी, हल्का मसाला, सरल और लगभग सन्यासी जैसी. लेकिन नीतीश कुमार को डोसा और शाकाहारी इंडो-चीनी खाने का शौक है. चुनाव अभियान के दौरान पत्रकारों ने उन्हें पटना के पुराने साउथ इंडियन रेस्तरां में डोसा खाते हुए कई बार देखा है.
उनकी खाने की आदतें बेहद सादगी भरी हैं, शाकाहारी, हल्का मसाला, सरल और लगभग सन्यासी जैसी. लेकिन नीतीश कुमार को डोसा और शाकाहारी इंडो-चीनी खाने का शौक है. चुनाव अभियान के दौरान पत्रकारों ने उन्हें पटना के पुराने साउथ इंडियन रेस्तरां में डोसा खाते हुए कई बार देखा है.
3/6
जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार को मसाला डोसा और बटर मसाला डोसा खाना बहुत पसंद है. चुनावी सभाओं के दौरान भी जब समय मिलता है, तो वो इसका स्वाद ले लेते हैं.
जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार को मसाला डोसा और बटर मसाला डोसा खाना बहुत पसंद है. चुनावी सभाओं के दौरान भी जब समय मिलता है, तो वो इसका स्वाद ले लेते हैं.
4/6
रिपोर्ट में बताया जाता है कि शाम के नाश्ते में उन्हें पिज्जा, बर्गर नहीं बल्कि भूंजा पसंद है. इसके अलावा प्याज, आलू या अन्य पकौड़ी भी उनकी पसंद हैं.
रिपोर्ट में बताया जाता है कि शाम के नाश्ते में उन्हें पिज्जा, बर्गर नहीं बल्कि भूंजा पसंद है. इसके अलावा प्याज, आलू या अन्य पकौड़ी भी उनकी पसंद हैं.
5/6
नीतीश कुमार की फेवरेट फरमाइश पिज्जा को लेकर भी रहती है. एक बार उन्होंने नाश्ते में पिज्जा खाने की फरमाइश कर दी थी. उनकी फरमाइश को पूरा करने के लिए 10 मिनट में पिज्जा लाया गया था.
नीतीश कुमार की फेवरेट फरमाइश पिज्जा को लेकर भी रहती है. एक बार उन्होंने नाश्ते में पिज्जा खाने की फरमाइश कर दी थी. उनकी फरमाइश को पूरा करने के लिए 10 मिनट में पिज्जा लाया गया था.
6/6
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जगह डोसा खाने सबसे ज्यादा जाते हैं, वह पटना की मशहूर जगह ‘बंसी विहार’ है. फ्रेजर रोड पर स्थित यह रेस्टोरेंट अपने असली दक्षिण भारतीय स्वाद और पुराने ग्राहक-खास बर्ताव के लिए जाना जाता है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जगह डोसा खाने सबसे ज्यादा जाते हैं, वह पटना की मशहूर जगह ‘बंसी विहार’ है. फ्रेजर रोड पर स्थित यह रेस्टोरेंट अपने असली दक्षिण भारतीय स्वाद और पुराने ग्राहक-खास बर्ताव के लिए जाना जाता है.
Published at : 20 Nov 2025 02:17 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar’s Favorite Food Nitish Kumar Favorite Dish Nitish Kumar Favorite Snack

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget