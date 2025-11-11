न बदलेगा स्वाद और चाय भी हो जाएगी हेल्दी, ये 7 आसान तरीके करेंगे आपकी मदद

चाय को हेल्दी बनाने के लिए आप लो-फैट या प्लांट बेस्ड दूध का इस्तेमाल करें. दरअसल चाय के लिए फुल-फैट दूध की जगह टोंड या स्किम्ड दूध ज्यादा सही माना जाता है. ऐसे में आप बादाम, सोया या ओट मिल्क चाय के लिए उपयोग में ले सकते हैं. यह दूध हल्के और पचने में आसन होते हैं. साथ ही यह चाय का क्रीमी टेक्सचर भी बनाए रखते हैं.