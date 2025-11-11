हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडन बदलेगा स्वाद और चाय भी हो जाएगी हेल्दी, ये 7 आसान तरीके करेंगे आपकी मदद

न बदलेगा स्वाद और चाय भी हो जाएगी हेल्दी, ये 7 आसान तरीके करेंगे आपकी मदद

चाय को हेल्दी बनाने के लिए आप लो-फैट या प्लांट बेस्ड दूध का इस्तेमाल करें. दरअसल चाय के लिए फुल-फैट दूध की जगह टोंड या स्किम्ड दूध ज्यादा सही माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Nov 2025 10:19 AM (IST)
चाय को हेल्दी बनाने के लिए आप लो-फैट या प्लांट बेस्ड दूध का इस्तेमाल करें. दरअसल चाय के लिए फुल-फैट दूध की जगह टोंड या स्किम्ड दूध ज्यादा सही माना जाता है.

भारत में चाय लोगों के दिन की शुरुआत होती है. कई लोग दिन की शुरुआत को चाय और न्यूजपेपर के बिना अधूरी मानते हैं . भारत में चाय के शौकीन तो कई लोग है, लेकिन चाय जितनी अच्छी लगती है उतनी ही यह लोगों की हेल्थ पर असर भी डालती है. अगर आप रोजाना चाय पीते हैं और इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं, वह भी इसके स्वाद में बिना समझौता किए. ऐसे में आप बस कुछ छोटे बदलाव करके अपनी चाय को हेल्दी बना सकते हैं. चाय को हेल्दी बनाने के लिए आपको दूध, चीनी और मसालों में सुधार करना होगा. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपनी चाय को हेल्दी बना सकते हैं,वह भी बिना उसके असली स्वाद को बदलें.

1/7
चाय को हेल्दी बनाने के लिए आप लो-फैट या प्लांट बेस्ड दूध का इस्तेमाल करें. दरअसल चाय के लिए फुल-फैट दूध की जगह टोंड या स्किम्ड दूध ज्यादा सही माना जाता है. ऐसे में आप बादाम, सोया या ओट मिल्क चाय के लिए उपयोग में ले सकते हैं. यह दूध हल्के और पचने में आसन होते हैं. साथ ही यह चाय का क्रीमी टेक्सचर भी बनाए रखते हैं.
चाय को हेल्दी बनाने के लिए आप लो-फैट या प्लांट बेस्ड दूध का इस्तेमाल करें. दरअसल चाय के लिए फुल-फैट दूध की जगह टोंड या स्किम्ड दूध ज्यादा सही माना जाता है. ऐसे में आप बादाम, सोया या ओट मिल्क चाय के लिए उपयोग में ले सकते हैं. यह दूध हल्के और पचने में आसन होते हैं. साथ ही यह चाय का क्रीमी टेक्सचर भी बनाए रखते हैं.
2/7
अक्सर हम चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन चाय में ज्यादा चीनी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है. ऐसे में कोशिश करें कि धीरे-धीरे चीनी की मात्रा कम करें. वहीं सफेद चीनी की जगह गुड़, शहद या स्टीविया का इस्तेमाल करें. गुड़ को चाय में इलायची या दालचीनी जैसे मसाले के साथ मिलाने से चाय को ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
अक्सर हम चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन चाय में ज्यादा चीनी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है. ऐसे में कोशिश करें कि धीरे-धीरे चीनी की मात्रा कम करें. वहीं सफेद चीनी की जगह गुड़, शहद या स्टीविया का इस्तेमाल करें. गुड़ को चाय में इलायची या दालचीनी जैसे मसाले के साथ मिलाने से चाय को ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
3/7
अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं. बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं. ऐसे में चाय बनाते समय इन्हें पानी में उबालकर फिर चाय पत्ती डालें, ताकि उनकी खुशबू और औषधीय गुण पूरी तरह चाय में घुल जाए.
अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं. बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं. ऐसे में चाय बनाते समय इन्हें पानी में उबालकर फिर चाय पत्ती डालें, ताकि उनकी खुशबू और औषधीय गुण पूरी तरह चाय में घुल जाए.
4/7
अच्छे स्वाद और हेल्थ के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाली चाय पत्ती चुनें. असम या दार्जिलिंग के मीडियम या लार्ज लीफ चाय इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. यह स्वाद में मजबूत होती है और आपको कम दूध-चीनी में भी वहीं मजा देती है.
अच्छे स्वाद और हेल्थ के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाली चाय पत्ती चुनें. असम या दार्जिलिंग के मीडियम या लार्ज लीफ चाय इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. यह स्वाद में मजबूत होती है और आपको कम दूध-चीनी में भी वहीं मजा देती है.
5/7
चाय में इंस्टेंट टी मिक्स और आर्टिफिशियल क्रीमर से बचना चाहिए. इंस्टेंट टी मिक्स या क्रीमर में अक्सर हिडन शुगर और फैट होते हैं. ऐसे में बेहतर है कि आप ताजा दूध, मसाले और चाय पत्ती से ही अपनी चाय तैयार करें.  इससे चाय का स्वाद भी ज्यादा ताजा और नेचुरल रहेगा.
चाय में इंस्टेंट टी मिक्स और आर्टिफिशियल क्रीमर से बचना चाहिए. इंस्टेंट टी मिक्स या क्रीमर में अक्सर हिडन शुगर और फैट होते हैं. ऐसे में बेहतर है कि आप ताजा दूध, मसाले और चाय पत्ती से ही अपनी चाय तैयार करें.  इससे चाय का स्वाद भी ज्यादा ताजा और नेचुरल रहेगा.
6/7
इसके अलावा कई बार ज्यादा चाय भी कैलोरी बढ़ा देती है. ऐसे में बड़े कप की जगह छोटे कप में चाय पीने की कोशिश करें और धीरे-धीरे चाय का स्वाद लें. साथ ही चाय से अपने शरीर को ओवरलोड न करें.
इसके अलावा कई बार ज्यादा चाय भी कैलोरी बढ़ा देती है. ऐसे में बड़े कप की जगह छोटे कप में चाय पीने की कोशिश करें और धीरे-धीरे चाय का स्वाद लें. साथ ही चाय से अपने शरीर को ओवरलोड न करें.
7/7
कोशिश करें कि आप ज्यादा कैफीन वाली चाय न पिएं. इसके बजाया आप तुलसी लेमन ग्रास या अदरक की हर्बल चाय पी सकते हैं. यह चाय न सिर्फ सुकून देती है बल्कि कैफीन फ्री भी होती है. वहीं तुलसी को सामान्य चाय के साथ मिलकर भी पिया जा सकता है.
कोशिश करें कि आप ज्यादा कैफीन वाली चाय न पिएं. इसके बजाया आप तुलसी लेमन ग्रास या अदरक की हर्बल चाय पी सकते हैं. यह चाय न सिर्फ सुकून देती है बल्कि कैफीन फ्री भी होती है. वहीं तुलसी को सामान्य चाय के साथ मिलकर भी पिया जा सकता है.
Published at : 11 Nov 2025 10:19 AM (IST)
Tags :
Healthy Tea Tips Low Fat Milk Skimmed Milk

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: कैमरे में दिखे दौड़ते भागते लोग, कार के धमाके के बाद की तस्वीर | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के पीछे 'कार' वाली साजिश? हुए चौंकाने वाले खुलासे | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन, हुआ बड़ा खुलासा | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की तेज | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके के अगले 12 घंटे में क्या कुछ हुआ? | Breaking | Delhi Police

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
ट्रैवल
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती
यूटिलिटी
ट्रेन में इतने बजे से ही कर सकते हैं मिडिल बर्थ का इस्तेमाल, जान लीजिए नियम 
ट्रेन में इतने बजे से ही कर सकते हैं मिडिल बर्थ का इस्तेमाल, जान लीजिए नियम 
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget