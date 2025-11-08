हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How to Pick Sweet Guava: हर बार कैसे खरीदें शानदार और मीठा अमरूद? ये 4 टिप्स आजमा लिए तो बीवी से कभी नहीं पड़ेगी डांट

How to Pick Sweet Guava: हर बार कैसे खरीदें शानदार और मीठा अमरूद? ये 4 टिप्स आजमा लिए तो बीवी से कभी नहीं पड़ेगी डांट

Guava: अमरूद लगभग सभी का पसंदीदा फल होता है, लोग इसे बड़ी चाव से खाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसको देखकर कैसे पता लगा सकते हैं, कि कौन सा अमरूद मीठा और स्वादिष्ट है. चलिए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Guava: अमरूद लगभग सभी का पसंदीदा फल होता है, लोग इसे बड़ी चाव से खाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसको देखकर कैसे पता लगा सकते हैं, कि कौन सा अमरूद मीठा और स्वादिष्ट है. चलिए जानते हैं.

अमरूद स्वाद और सेहत दोनों का खज़ाना है. इसमें मौजूद विटामिन C और फाइबर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पाचन दुरुस्त रखते हैं. लेकिन इसका असली मजा तभी आता है जब आप सही अमरूद चुनें. थोड़ा कच्चा या ज्यादा पका अमरूद पूरे स्वाद को बिगाड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहचानें सबसे बढ़िया अमरूद.

1/7
पका हुआ अमरूद हल्का हरा या पीला होता है. गहरा हरा मतलब कच्चा और बहुत पीला मतलब ज़्यादा पका. संतुलित रंग वाला अमरूद सबसे मीठा और स्वादिष्ट होता है.
पका हुआ अमरूद हल्का हरा या पीला होता है. गहरा हरा मतलब कच्चा और बहुत पीला मतलब ज़्यादा पका. संतुलित रंग वाला अमरूद सबसे मीठा और स्वादिष्ट होता है.
2/7
ताजा अमरूद की हल्की मीठी खुशबू उसकी पक्कन का संकेत देती है. बिना गंध वाला अमरूद कच्चा है और बदबू वाला खराब.
ताजा अमरूद की हल्की मीठी खुशबू उसकी पक्कन का संकेत देती है. बिना गंध वाला अमरूद कच्चा है और बदबू वाला खराब.
3/7
अमरूद को हल्के हाथ से दबाएं. अगर थोड़ा दबे और वापस उभर आए तो सही है. बहुत सख्त कच्चा और बहुत नरम खराब होता है.
अमरूद को हल्के हाथ से दबाएं. अगर थोड़ा दबे और वापस उभर आए तो सही है. बहुत सख्त कच्चा और बहुत नरम खराब होता है.
4/7
साफ, चिकनी सतह वाला अमरूद ही चुनें. कटे या चोट वाले फल में स्वाद और बनावट दोनों खराब हो जाते हैं.
साफ, चिकनी सतह वाला अमरूद ही चुनें. कटे या चोट वाले फल में स्वाद और बनावट दोनों खराब हो जाते हैं.
5/7
बहुत टेढ़े-मेढ़े या दागदार अमरूद से बचें. गोल, समान आकार वाले अमरूद आमतौर पर ज्यादा मीठे होते हैं. अमरूद को ठंडे पानी से धोकर ही खाएं ताकि धूल और कीटनाशक निकल जाएं.
बहुत टेढ़े-मेढ़े या दागदार अमरूद से बचें. गोल, समान आकार वाले अमरूद आमतौर पर ज्यादा मीठे होते हैं. अमरूद को ठंडे पानी से धोकर ही खाएं ताकि धूल और कीटनाशक निकल जाएं.
6/7
हमेशा अमरूद को बीच से काटें, चाहें तो बीज निकाल दें. नमक-मिर्च लगाकर खाएं तो स्वाद दोगुना हो जाता है.
हमेशा अमरूद को बीच से काटें, चाहें तो बीज निकाल दें. नमक-मिर्च लगाकर खाएं तो स्वाद दोगुना हो जाता है.
7/7
अमरूद हर मौसम में उपलब्ध है और किसी भी वक्त का परफेक्ट हेल्दी स्नैक है. अगली बार खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, ताकि हर बार मिले एकदम मीठा, रसदार अमरूद.
अमरूद हर मौसम में उपलब्ध है और किसी भी वक्त का परफेक्ट हेल्दी स्नैक है. अगली बार खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, ताकि हर बार मिले एकदम मीठा, रसदार अमरूद.
Published at : 08 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
Guava How To Pick Sweet Guava Tips To Choose Ripe Guava

फूड फोटो गैलरी

