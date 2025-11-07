हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलइंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स

इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स

अफगानिस्तान की डिशेज में मटन, खुशबूदार मसाले, और ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस मिलकर हर बाइट को यादगार बना देता है. भारत में भी आजकल अफगान फूड काफी ट्रेंड में है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Nov 2025 08:10 AM (IST)
अफगानिस्तान की डिशेज में मटन, खुशबूदार मसाले, और ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस मिलकर हर बाइट को यादगार बना देता है. भारत में भी आजकल अफगान फूड काफी ट्रेंड में है.

अगर आप खाने के शौकीन हैं और नए-नए फ्लेवर ट्राई करना पसंद करते हैं तो अफगानिस्तान का खाना आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. अफगान फूड में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई टेस्टस का शानदार मेल देखने को मिलता है.अफगानिस्तान की डिशेज में मटन, खुशबूदार मसाले, और ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस मिलकर हर बाइट को यादगार बना देता है. भारत में भी आजकल अफगान फूड काफी ट्रेंड में है. तो आइए जानते हैं उन कुछ अफगान डिशेज के बारे में जो हर फूड लवर को जरूर ट्राई करनी चाहिए.

1/7
काबुली पुलाव को अफगानिस्तान का नेशनल डिश कहा जाता है और यह हर फेस्टिवल या खास मौके की शान होता है. इसे बासमती चावल, नर्म मटन, गाजर, किशमिश और बादाम के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसका टेस्ट थोड़ा मीठा और थोड़ा नमकीन होता है, जो इसे बेहद खास बनाता है. अफगान घरों में मेहमानों को काबुली पुलाव परोसना मेहमाननवाजी का प्रतीक माना जाता है. भारत में भी यह डिश अब कई अफगान रेस्टोरेंट्स में ट्रेंड कर रही है.
काबुली पुलाव को अफगानिस्तान का नेशनल डिश कहा जाता है और यह हर फेस्टिवल या खास मौके की शान होता है. इसे बासमती चावल, नर्म मटन, गाजर, किशमिश और बादाम के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसका टेस्ट थोड़ा मीठा और थोड़ा नमकीन होता है, जो इसे बेहद खास बनाता है. अफगान घरों में मेहमानों को काबुली पुलाव परोसना मेहमाननवाजी का प्रतीक माना जाता है. भारत में भी यह डिश अब कई अफगान रेस्टोरेंट्स में ट्रेंड कर रही है.
2/7
अगर आप मोमोज या डंपलिंग्स पसंद करते हैं, तो अफगान मंटू आपको जरूर पसंद आएगा. इसे पतले आटे की परत में कीमा, प्याज और मसालों की फिलिंग भरकर स्टीम किया जाता है. ऊपर से दही और चने की ग्रेवी डालकर इसे परोसा जाता है. इसका स्वाद हल्का, क्रीमी और बेहद सॉफ्ट होता है.अफगानिस्तान में यह डिश खास मौकों पर बनाई जाती है और भारत में यह धीरे-धीरे अफगान मोमोज के नाम से फेमस हो रही है.
अगर आप मोमोज या डंपलिंग्स पसंद करते हैं, तो अफगान मंटू आपको जरूर पसंद आएगा. इसे पतले आटे की परत में कीमा, प्याज और मसालों की फिलिंग भरकर स्टीम किया जाता है. ऊपर से दही और चने की ग्रेवी डालकर इसे परोसा जाता है. इसका स्वाद हल्का, क्रीमी और बेहद सॉफ्ट होता है.अफगानिस्तान में यह डिश खास मौकों पर बनाई जाती है और भारत में यह धीरे-धीरे अफगान मोमोज के नाम से फेमस हो रही है.
3/7
हम सभी भारतीय जलेबी के दीवाने हैं, लेकिन अफगान जलेबी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है. यह जलेबी थोड़ी मोटी और ज्यादा कुरकुरी होती है, जिसके अंदर हल्की सी चाशनी भरी होती है. इसे दही और आटे के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और फिर घी में डीप फ्राई किया जाता है. साथ ही ऊपर से शुगर सिरप डालकर सजाई जाती है.
हम सभी भारतीय जलेबी के दीवाने हैं, लेकिन अफगान जलेबी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है. यह जलेबी थोड़ी मोटी और ज्यादा कुरकुरी होती है, जिसके अंदर हल्की सी चाशनी भरी होती है. इसे दही और आटे के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और फिर घी में डीप फ्राई किया जाता है. साथ ही ऊपर से शुगर सिरप डालकर सजाई जाती है.
4/7
बोलानी एक स्टफ्ड अफगान ब्रेड है, जिसमें आलू, हरा प्याज, मसूर या कद्दू की फिलिंग भरी जाती है. इसे हल्के तेल में तवे पर कुरकुरा बनाया जाता है. देखने में यह हमारे भारतीय पराठे जैसी लगती है, लेकिन टेस्ट में हल्की और ज्यादा फ्लेवरफुल होती है. इसे आमतौर पर दही या पुदीना चटनी के साथ खाया जाता है. अफगानिस्तान में यह बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और भारत में भी अब यह फिटनेस-फ्रेंडली स्नैक के रूप में पसंद की जा रही है.
बोलानी एक स्टफ्ड अफगान ब्रेड है, जिसमें आलू, हरा प्याज, मसूर या कद्दू की फिलिंग भरी जाती है. इसे हल्के तेल में तवे पर कुरकुरा बनाया जाता है. देखने में यह हमारे भारतीय पराठे जैसी लगती है, लेकिन टेस्ट में हल्की और ज्यादा फ्लेवरफुल होती है. इसे आमतौर पर दही या पुदीना चटनी के साथ खाया जाता है. अफगानिस्तान में यह बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और भारत में भी अब यह फिटनेस-फ्रेंडली स्नैक के रूप में पसंद की जा रही है.
5/7
शोर्बा एक हल्का लेकिन हेल्दी अफगान सूप है जिसे ठंडी शामों में पीना बहुत सुखद लगता है. इसे मटन या चिकन, टमाटर और खास अफगान मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. यह शरीर को गर्म रखता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है. अफगान परिवारों में इसे स्टार्टर या हल्के डिनर के रूप में परोसा जाता है. अगर आप सूप लवर हैं, तो शोर्बा आपके लिए परफेक्ट डिश है.
शोर्बा एक हल्का लेकिन हेल्दी अफगान सूप है जिसे ठंडी शामों में पीना बहुत सुखद लगता है. इसे मटन या चिकन, टमाटर और खास अफगान मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. यह शरीर को गर्म रखता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है. अफगान परिवारों में इसे स्टार्टर या हल्के डिनर के रूप में परोसा जाता है. अगर आप सूप लवर हैं, तो शोर्बा आपके लिए परफेक्ट डिश है.
6/7
गोश-ए-फिल अफगानिस्तान की एक खास मिठाई है. इसे आटा, दूध, अंडा और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है, फिर इसे हल्का डीप फ्राई किया जाता है. ऊपर से इलायची पाउडर, पिस्ता और आइसिंग शुगर डालकर सजाया जाता है. चाय के साथ खाई जाने वाली यह कुरकुरी मिठाई हर मीठा पसंद करने वाले का दिल जीत लेती है.
गोश-ए-फिल अफगानिस्तान की एक खास मिठाई है. इसे आटा, दूध, अंडा और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है, फिर इसे हल्का डीप फ्राई किया जाता है. ऊपर से इलायची पाउडर, पिस्ता और आइसिंग शुगर डालकर सजाया जाता है. चाय के साथ खाई जाने वाली यह कुरकुरी मिठाई हर मीठा पसंद करने वाले का दिल जीत लेती है.
7/7
साज्जी कबाब अफगानिस्तान की एक ट्रेडिशनल नॉन-वेज डिश है, जिसमें पूरे मेमने या चिकन को सिर्फ नमक में मैरिनेट कर के भूना जाता है. धीमी आंच पर रोस्ट होने से इसका फ्लेवर गहराई तक जाता है. इसे आमतौर पर चावल या अफगान ब्रेड काक के साथ परोसा जाता है. इसका सिंपल टेस्ट इसे एक प्रीमियम डिश बनाता है. भारत में भी कई फूड फेस्टिवल्स में साज्जी कबाब खूब पसंद किया जा रहा है.
साज्जी कबाब अफगानिस्तान की एक ट्रेडिशनल नॉन-वेज डिश है, जिसमें पूरे मेमने या चिकन को सिर्फ नमक में मैरिनेट कर के भूना जाता है. धीमी आंच पर रोस्ट होने से इसका फ्लेवर गहराई तक जाता है. इसे आमतौर पर चावल या अफगान ब्रेड काक के साथ परोसा जाता है. इसका सिंपल टेस्ट इसे एक प्रीमियम डिश बनाता है. भारत में भी कई फूड फेस्टिवल्स में साज्जी कबाब खूब पसंद किया जा रहा है.
Published at : 07 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Afghanistan  Dishes Of Afghanistan Afghanistan Famous Dishes

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
टेलीविजन
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
टेलीविजन
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
नौकरी
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
हेल्थ
Healthy Sleep Routine: किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
जनरल नॉलेज
स्मार्टफोन का क्रेज या लत? इन देशों में आबादी से दोगुने मोबाइल, हैरान कर देंगे आंकड़े
स्मार्टफोन का क्रेज या लत? इन देशों में आबादी से दोगुने मोबाइल, हैरान कर देंगे आंकड़े
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget