इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स
अफगानिस्तान की डिशेज में मटन, खुशबूदार मसाले, और ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस मिलकर हर बाइट को यादगार बना देता है. भारत में भी आजकल अफगान फूड काफी ट्रेंड में है.
अगर आप खाने के शौकीन हैं और नए-नए फ्लेवर ट्राई करना पसंद करते हैं तो अफगानिस्तान का खाना आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. अफगान फूड में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई टेस्टस का शानदार मेल देखने को मिलता है.अफगानिस्तान की डिशेज में मटन, खुशबूदार मसाले, और ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस मिलकर हर बाइट को यादगार बना देता है. भारत में भी आजकल अफगान फूड काफी ट्रेंड में है. तो आइए जानते हैं उन कुछ अफगान डिशेज के बारे में जो हर फूड लवर को जरूर ट्राई करनी चाहिए.
07 Nov 2025 08:10 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
