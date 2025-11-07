इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स

बोलानी एक स्टफ्ड अफगान ब्रेड है, जिसमें आलू, हरा प्याज, मसूर या कद्दू की फिलिंग भरी जाती है. इसे हल्के तेल में तवे पर कुरकुरा बनाया जाता है. देखने में यह हमारे भारतीय पराठे जैसी लगती है, लेकिन टेस्ट में हल्की और ज्यादा फ्लेवरफुल होती है. इसे आमतौर पर दही या पुदीना चटनी के साथ खाया जाता है. अफगानिस्तान में यह बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और भारत में भी अब यह फिटनेस-फ्रेंडली स्नैक के रूप में पसंद की जा रही है.