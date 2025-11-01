डिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फूडडिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज

01 Nov 2025 09:31 AM (IST)
जब घर पर कोई छोटी-सी पार्टी, फैमिली गेट टुगेदर या कोई खास मौका हो, तो खाने का मजा और भी बढ़ जाता है. ऐसे मौके पर लोग हमेशा कुछ स्पेशल और टेस्टी बनाने की सोचते हैं. ऐसे में मशरूम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसे अलग-अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है. हल्का मसालेदार या तीखा, ग्रेवी वाला या फ्राई, हर तरह का फ्लेवर आप मशरूम से पा सकते हैं. अगर आप भी अपनी डिनर पार्टी को स्पेशल बनाना चाहते हैं और टेबल पर कुछ यूनिक पेश करना चाहते हैं, तो मशरूम से बनी ये रेसिपीज आपके लिए परफेक्ट हैं.

नाश्ते या स्टार्टर के लिए चिली गार्लिक मशरूम सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम को मैदे के घोल में डुबोकर तला जाता है फिर एक पैन में बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च डालकर भूनें. इसके बाद इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका मिलाएं. अब तले हुए मशरूम और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. ये डिश तीखी और टेस्टी होती है, जो पार्टी में तुरंत सबकी पसंद बन जाती है.
अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई मेन कोर्स भी स्पेशल हो, तो मशरूम पुलाव परफेक्ट है. बासमती चावल, मशरूम और हल्के मसालों का ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है. पहले चावल को 20 मिनट के लिए भिगो दें. पैन में तेल गर्म करें और इसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटे हुए मशरूम डालकर भूनें फिर मटर, शिमला मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला डालें. भीगे हुए चावल और पानी मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं. ये पुलाव हर किसी को पसंद आएगा.
रोटी या चावल के साथ मशरूम मसाला बनाना भी एक शानदार ऑप्शन है. इसके लिए पैन में तेल गर्म करें और मशरूम को हल्का भून लें फिर मशरूम को अलग प्लेट में निकाल लें.अब पैन में तेल डालकर जीरा, दालचीनी, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, टमाटर और धनिया पाउडर डालें. हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर भूनें. इसके बाद काजू का पेस्ट और नमक डालें. अब तले हुए मशरूम डालें और थोड़ा पानी मिलाकर ढककर पकाएं. इसका ग्रेवी वाला हर किसी को पसंद आता है.
अगर समय कम हो और जल्दी कुछ टेस्टी बनाना हो, तो मशरूम फ्राई ट्राई करें. पैन में तेल गर्म करें और इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर भूनें. अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें फिर टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डालें. लास्ट में मशरूम डालकर तेज आंच पर सभी चीजों को अच्छे से पकाएं. ऊपर से काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर सर्व करें. ये डिश जल्दी बनती है और टेबल पर एक अलग टेस्ट देती है.
अगर आप पार्टी में ग्रिल्ड या बारबेक्यू का टच देना चाहते हैं, तो मशरूम टिक्का बढ़िया ऑप्शन है. मशरूम को दही और मसालों में मैरिनेट करें और फिर ग्रिल या पैन में सेकें. इसका हल्का धुंआ और मसालेदार टेस्ट पार्टी में सभी को पसंद आएगा.
अगर डिनर की शुरुआत कुछ हल्का और हेल्दी से करना चाहते हैं, तो मशरूम सूप एक बढ़िया ऑप्शन है. मशरूम, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा मसाले डालकर इसे उबालें. बाद में इसे ब्लेंड करके क्रीमी सूप तैयार करें. ये सूप किसी भी स्पेशल डिनर पार्टी की शुरुआत के लिए परफेक्ट है.
01 Nov 2025 09:31 AM (IST)
Mushroom Health LIfestyle Mushroom Recipe Ideas

Embed widget