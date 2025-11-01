डिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज

अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई मेन कोर्स भी स्पेशल हो, तो मशरूम पुलाव परफेक्ट है. बासमती चावल, मशरूम और हल्के मसालों का ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है. पहले चावल को 20 मिनट के लिए भिगो दें. पैन में तेल गर्म करें और इसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटे हुए मशरूम डालकर भूनें फिर मटर, शिमला मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला डालें. भीगे हुए चावल और पानी मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं. ये पुलाव हर किसी को पसंद आएगा.