हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडघर में ऐसे बनाएं गोलगप्पे का एकदम चटकारेदार पानी, ये वाला मसाला तो डालना भूलना भी मत

घर में ऐसे बनाएं गोलगप्पे का एकदम चटकारेदार पानी, ये वाला मसाला तो डालना भूलना भी मत

बरसात या सर्दी के मौसम में बाहर का खाना हर किसी को थोड़ा डराता है कि कहीं पेट खराब न हो जाए. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर ही बाजार जैसे कुरकुरे गोलगप्पे और चटपटा पानी बना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Nov 2025 03:39 PM (IST)
बरसात या सर्दी के मौसम में बाहर का खाना हर किसी को थोड़ा डराता है कि कहीं पेट खराब न हो जाए. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर ही बाजार जैसे कुरकुरे गोलगप्पे और चटपटा पानी बना सकते हैं.

भारत में अगर किसी स्ट्रीट फूड की बात की जाए जो हर उम्र के लोगों की पहली पसंद हो तो गोलगप्पे का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन बरसात या सर्दी के मौसम में बाहर का खाना हर किसी को थोड़ा डराता है, कहीं पेट खराब न हो जाए. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर ही बाजार जैसे कुरकुरे गोलगप्पे और चटपटा पानी बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि घर में कैसे गोलगप्पे का एकदम चटकारेदार पानी बनाएं.

1/7
घर में गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, थोड़ा सा नमक और एक चम्मच तेल डालें. अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें ताकि सब कुछ एक जैसा हो जाए फिर धीरे-धीरे पानी डालकर इसका थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें.
घर में गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, थोड़ा सा नमक और एक चम्मच तेल डालें. अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें ताकि सब कुछ एक जैसा हो जाए फिर धीरे-धीरे पानी डालकर इसका थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें.
2/7
अब इस गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन लोइयों को एक गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा थोड़ा सेट हो जाएगा और बेलने में आसानी होगी.
अब इस गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन लोइयों को एक गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा थोड़ा सेट हो जाएगा और बेलने में आसानी होगी.
3/7
इसके बाद हर लोई को छोटे-छोटे पूरियों के आकार में बेल लें. तेल को कढ़ाई में गर्म करें और मध्यम आंच पर इन पूरियों को तलें जब तक ये फूलकर सुनहरे न हो जाएं. तले हुए गोलगप्पे को टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.
इसके बाद हर लोई को छोटे-छोटे पूरियों के आकार में बेल लें. तेल को कढ़ाई में गर्म करें और मध्यम आंच पर इन पूरियों को तलें जब तक ये फूलकर सुनहरे न हो जाएं. तले हुए गोलगप्पे को टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.
4/7
अब सबसे खास गोलगप्पे का चटपटा पानी बनाने के लिए मिक्सी में पुदीने की पत्तियां, धनिया पत्तियां, अदरक का छोटा टुकड़ा, हरी मिर्च, थोड़ा इमली का पल्प, इन सबको पीसकर एक हरा पेस्ट बना लें फिर इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में 1 लीटर ठंडे पानी में मिलाएं.
अब सबसे खास गोलगप्पे का चटपटा पानी बनाने के लिए मिक्सी में पुदीने की पत्तियां, धनिया पत्तियां, अदरक का छोटा टुकड़ा, हरी मिर्च, थोड़ा इमली का पल्प, इन सबको पीसकर एक हरा पेस्ट बना लें फिर इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में 1 लीटर ठंडे पानी में मिलाएं.
5/7
अब गोलगप्पे के पानी में टेस्ट का जादू डालने के लिए इस पानी में नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस और सबसे जरूरी गोलगप्पा मसाला डालें. सब कुछ अच्छे से मिक्स करें और इस पानी को 30 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दें.
अब गोलगप्पे के पानी में टेस्ट का जादू डालने के लिए इस पानी में नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस और सबसे जरूरी गोलगप्पा मसाला डालें. सब कुछ अच्छे से मिक्स करें और इस पानी को 30 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दें.
6/7
अब अंदर भरने के लिए थोड़ा मसालेदार मटर तैयार करें. इसके लिए मटर को उबाल लें. अब इसमें नमक, चाट मसाला, हरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और बारीक कटा धनिया डालें . सब कुछ अच्छे से मिलाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा उबला आलू भी मिला सकते हैं ताकि टेस्ट और बढ़ जाए.
अब अंदर भरने के लिए थोड़ा मसालेदार मटर तैयार करें. इसके लिए मटर को उबाल लें. अब इसमें नमक, चाट मसाला, हरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और बारीक कटा धनिया डालें . सब कुछ अच्छे से मिलाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा उबला आलू भी मिला सकते हैं ताकि टेस्ट और बढ़ जाए.
7/7
अगर आप हल्का मीठा पानी पसंद करते हैं, तो इमली के पानी में थोड़ा गुड़ या चीनी भी मिला सकते हैं. इससे टेस्ट और भी मजेदार बन जाता है.
अगर आप हल्का मीठा पानी पसंद करते हैं, तो इमली के पानी में थोड़ा गुड़ या चीनी भी मिला सकते हैं. इससे टेस्ट और भी मजेदार बन जाता है.
Published at : 05 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Recipe Golgappa Recipe Golgappa Water Recipe Street Style Golgappa

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget