एक्सप्लोरर
Egg Palak Curry: घर में कैसे बनाएं ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी? इतना जोरदार होगा स्वाद कि हर कोई चाट लेगा उंगलियां
dhaba style egg palak curry: ऐग पालक करी खाने वालों की एक बड़ी तदाद है, लोग इसे बड़ी चाव से खाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको इसे घर पर बनाना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए.
ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी बनाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका फ्लेवर सीधा दिल को छू जाता है. ये रेसिपी साधारण पालक को इतना स्वादिष्ट बना देती है कि लोग बार-बार पूछेंगे कि आखिर बनाया कैसे. इसकी ग्रेवी गाढ़ी, मसालेदार और स्मोकी होती है, जो एग के साथ कमाल का स्वाद देती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 08:37 AM (IST)
फूड
7 Photos
घर में कैसे बनाएं ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी? इतना जोरदार होगा स्वाद कि हर कोई चाट लेगा उंगलियां
फूड
7 Photos
हर बार कैसे खरीदें शानदार और मीठा अमरूद? ये 4 टिप्स आजमा लिए तो बीवी से कभी नहीं पड़ेगी डांट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion