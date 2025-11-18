हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडEgg Palak Curry: घर में कैसे बनाएं ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी? इतना जोरदार होगा स्वाद कि हर कोई चाट लेगा उंगलियां

Egg Palak Curry: घर में कैसे बनाएं ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी? इतना जोरदार होगा स्वाद कि हर कोई चाट लेगा उंगलियां

dhaba style egg palak curry: ऐग पालक करी खाने वालों की एक बड़ी तदाद है, लोग इसे बड़ी चाव से खाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको इसे घर पर बनाना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 18 Nov 2025 08:37 AM (IST)
dhaba style egg palak curry: ऐग पालक करी खाने वालों की एक बड़ी तदाद है, लोग इसे बड़ी चाव से खाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको इसे घर पर बनाना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए.

ढाबा स्टाइल ऐग पालक करी बनाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका फ्लेवर सीधा दिल को छू जाता है. ये रेसिपी साधारण पालक को इतना स्वादिष्ट बना देती है कि लोग बार-बार पूछेंगे कि आखिर बनाया कैसे. इसकी ग्रेवी गाढ़ी, मसालेदार और स्मोकी होती है, जो एग के साथ कमाल का स्वाद देती है.

इस डिश के लिए सबसे पहले पालक को अच्छी तरह धोकर हल्का-सा उबाल लें. बस दो-तीन मिनट का ब्लांच काफी है. ज्यादा उबालने से पालक का रंग और स्वाद दोनों फीके पड़ जाते हैं. उबालने के तुरंत बाद इसे ठंडे पानी में डाल दें, ताकि इसका हरा रंग बिल्कुल ढाबे जैसा चमकीला बना रहे.
अब 2 से 3 उबले हुए अंडों को हल्का-सा खुरचकर उन पर छोटे-छोटे कट लगा लें. कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करके अंडों को सुनहरा होने तक हल्का-सा फ्राई कर लें. यही फ्राई किया हुआ एग ढाबा-स्टाइल करी का असली टेस्ट देता है. ऊपर से थोड़ा नमक और लाल मिर्च छिड़क दें तो और भी स्वाद बढ़ जाता है.
अगला स्टेप है तड़का. कड़ाही में तेल गरम करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग डालें. जीरा चटकते ही प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें. अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर तब तक भूनें जब तक कच्चापन न चला जाए. यही बेस करी को ढाबा वाला रिच फ्लेवर देता है.
अब मसाले डालने की बारी है. हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह भूनें. मसाले को तेल छोड़ने तक पकाना जरूरी है. इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक ग्रेवी का रंग गहरा और सुगंधदार न हो जाए. टमाटर और मसाले अच्छी तरह मिलकर एक शानदार बेस बना देंगे.
उबले और ब्लांच किए हुए पालक को मिक्सर में दरदरा पीस लें. इसे बहुत बारीक प्यूरी न बनाएं, क्योंकि ढाबा स्टाइल में हल्की टेक्सचर वाली ग्रेवी ज्यादा अच्छी लगती है. अब इस पालक को मसालों वाली ग्रेवी में मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ी, मलाइदार ग्रेवी तैयार होने दें.
जब ग्रेवी उबलने लगे, तब फ्राई किए हुए अंडे डाल दें. गैस धीमी कर दें और 5 से 7 मिनट तक पकने दें, ताकि अंडों में पालक मसाले का पूरा स्वाद उतर जाए. ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी और एक चम्मच मलाई डाल दें, इससे फ्लेवर तुरंत ढाबा जैसा हो जाता है.
अंत में गरमागरम ऐग पालक करी को रोटी, नान या जीरे वाले चावल के साथ परोसें. इसका स्वाद इतना दमदार होता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा. खास बात यह है कि यह रेसिपी हेल्दी भी है और बनाने में बहुत आसान भी, लेकिन खाने में ढाबे की पूरी फिल दे देती है.
Published at : 18 Nov 2025 08:37 AM (IST)
