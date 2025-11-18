अब मसाले डालने की बारी है. हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह भूनें. मसाले को तेल छोड़ने तक पकाना जरूरी है. इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक ग्रेवी का रंग गहरा और सुगंधदार न हो जाए. टमाटर और मसाले अच्छी तरह मिलकर एक शानदार बेस बना देंगे.