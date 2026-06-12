पनीर पराठा फटने की सबसे बड़ी वजह पनीर में मौजूद पानी होता है. बाजार से मिलने वाला ताजा पनीर अक्सर काफी नम होता है. जब उसे सीधे कद्दूकस करके भर दिया जाता है, तो बेलते समय उसकी नमी बाहर आने लगती है और स्टफिंग फैल जाती है. ऐसे में पनीर को कद्दूकस करने से पहले उसे साफ सूती कपड़े में लपेटकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. इससे उसका पानी निकल जाएगा. अगर फ्रिज में रखा पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसे कमरे के तापमान पर आने दें और फिर अच्छी तरह सुखाकर ही स्टफिंग तैयार करें. सूखी स्टफिंग पराठे के अंदर आसानी से लॉक रहती है.