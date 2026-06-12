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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडPaneer Paratha Stuffing Tricks : पनीर पराठा बेलते ही फट जाता है? ये ट्रिक अपनाएंगे तो बाहर नहीं आएगी स्टफिंग

Paneer Paratha Stuffing Tricks : पनीर पराठा बेलते ही फट जाता है? ये ट्रिक अपनाएंगे तो बाहर नहीं आएगी स्टफिंग

Paneer Paratha Stuffing Tricks : जैसे ही लोग पनीर से भरे पराठे को बेलना शुरू करते हैं, उसकी स्टफिंग बाहर निकलने लगती है. इससे पराठा फट जाता है, तवे पर चिपकने लगता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 12 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Paneer Paratha Stuffing Tricks : जैसे ही लोग पनीर से भरे पराठे को बेलना शुरू करते हैं, उसकी स्टफिंग बाहर निकलने लगती है. इससे पराठा फट जाता है, तवे पर चिपकने लगता है.

ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और यह कई घरों में अक्सर बनाया भी जाता है. हालांकि, इसे बनाते समय एक आम समस्या सामने आती है. जैसे ही लोग पनीर से भरे पराठे को बेलना शुरू करते हैं, उसकी स्टफिंग बाहर निकलने लगती है. इससे पराठा फट जाता है, तवे पर चिपकने लगता है और उसका टेस्ट और लुक दोनों खराब हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी हर बार यही परेशानी होती है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर पनीर पराठा बेलते ही फट जाता है तो कौन सी ट्रिक अपनाने से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी.

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पनीर पराठा फटने की सबसे बड़ी वजह पनीर में मौजूद पानी होता है. बाजार से मिलने वाला ताजा पनीर अक्सर काफी नम होता है. जब उसे सीधे कद्दूकस करके भर दिया जाता है, तो बेलते समय उसकी नमी बाहर आने लगती है और स्टफिंग फैल जाती है. ऐसे में पनीर को कद्दूकस करने से पहले उसे साफ सूती कपड़े में लपेटकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. इससे उसका पानी निकल जाएगा. अगर फ्रिज में रखा पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसे कमरे के तापमान पर आने दें और फिर अच्छी तरह सुखाकर ही स्टफिंग तैयार करें. सूखी स्टफिंग पराठे के अंदर आसानी से लॉक रहती है.
पनीर पराठा फटने की सबसे बड़ी वजह पनीर में मौजूद पानी होता है. बाजार से मिलने वाला ताजा पनीर अक्सर काफी नम होता है. जब उसे सीधे कद्दूकस करके भर दिया जाता है, तो बेलते समय उसकी नमी बाहर आने लगती है और स्टफिंग फैल जाती है. ऐसे में पनीर को कद्दूकस करने से पहले उसे साफ सूती कपड़े में लपेटकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. इससे उसका पानी निकल जाएगा. अगर फ्रिज में रखा पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसे कमरे के तापमान पर आने दें और फिर अच्छी तरह सुखाकर ही स्टफिंग तैयार करें. सूखी स्टफिंग पराठे के अंदर आसानी से लॉक रहती है.
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पनीर पराठा फटने बचाने के लिए नमक डालने की सही टाइमिंग अपनाएं. यह एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं. कई लोग स्टफिंग बनाते समय ही उसमें नमक मिला देते हैं और फिर कुछ देर बाद पराठा बनाते हैं. नमक पनीर के संपर्क में आते ही उसमें मौजूद नमी को बाहर खींचने लगता है, जिससे स्टफिंग गीली हो जाती है. इसलिए पनीर में हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और बाकी सूखे मसाले पहले से मिलाकर रख सकते हैं, लेकिन नमक हमेशा उसी समय डालें जब आप पराठा भरने वाले हों. इससे स्टफिंग सूखी रहेगी और बेलते समय बाहर नहीं निकलेगी.
पनीर पराठा फटने बचाने के लिए नमक डालने की सही टाइमिंग अपनाएं. यह एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं. कई लोग स्टफिंग बनाते समय ही उसमें नमक मिला देते हैं और फिर कुछ देर बाद पराठा बनाते हैं. नमक पनीर के संपर्क में आते ही उसमें मौजूद नमी को बाहर खींचने लगता है, जिससे स्टफिंग गीली हो जाती है. इसलिए पनीर में हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और बाकी सूखे मसाले पहले से मिलाकर रख सकते हैं, लेकिन नमक हमेशा उसी समय डालें जब आप पराठा भरने वाले हों. इससे स्टफिंग सूखी रहेगी और बेलते समय बाहर नहीं निकलेगी.
Published at : 12 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Food LIfestyle Paneer Paratha Tips Perfect Paneer Paratha Recipe

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