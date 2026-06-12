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Paneer Paratha Stuffing Tricks : पनीर पराठा बेलते ही फट जाता है? ये ट्रिक अपनाएंगे तो बाहर नहीं आएगी स्टफिंग
Paneer Paratha Stuffing Tricks : जैसे ही लोग पनीर से भरे पराठे को बेलना शुरू करते हैं, उसकी स्टफिंग बाहर निकलने लगती है. इससे पराठा फट जाता है, तवे पर चिपकने लगता है.
ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और यह कई घरों में अक्सर बनाया भी जाता है. हालांकि, इसे बनाते समय एक आम समस्या सामने आती है. जैसे ही लोग पनीर से भरे पराठे को बेलना शुरू करते हैं, उसकी स्टफिंग बाहर निकलने लगती है. इससे पराठा फट जाता है, तवे पर चिपकने लगता है और उसका टेस्ट और लुक दोनों खराब हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी हर बार यही परेशानी होती है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर पनीर पराठा बेलते ही फट जाता है तो कौन सी ट्रिक अपनाने से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी.
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Published at : 12 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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