संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की है. डरहम की ओर से वनडे कप में खेलते हुए स्टोक्स ने नाबाद शतक जड़ा और अपनी टीम को डर्बीशायर के खिलाफ यादगार जीत दिलाई. उनकी इस पारी ने साबित कर दिया कि बल्ले से उनका दम अभी भी बरकरार है.

स्टोक्स ने जड़ा दमदार शतक

डर्बीशायर के खिलाफ 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेन स्टोक्स ने नाबाद 108 रन की शानदार पारी खेली. उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत डरहम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. खास बात यह रही कि लिस्ट-ए क्रिकेट में स्टोक्स के बल्ले से करीब 12 साल बाद शतक निकला.

क्रैंप के बावजूद टीम को जिताया मैच

अपनी शतकीय पारी के दौरान स्टोक्स क्रैंप से भी जूझते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक क्रीज पर टिककर टीम को जीत दिलाई. हालांकि गेंदबाजी में वह प्रभाव नहीं छोड़ सके. उन्होंने 9 ओवर फेंके, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए.

डर्बीशायर के लिए एंडरसन का शतक

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए डर्बीशायर ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 256 रन बनाए. टीम के लिए मार्टिन एंडरसन ने शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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संन्यास के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी

हाल ही में बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में डरहम की ओर से वापसी की और पहले ही मैच में शतक लगाकर शानदार अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत की. उनकी इस पारी ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अभी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

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