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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow to Remove Weevils from Rice: क्या आपके भी चावल में लग गए हैं घुन? बिना केमिकल मिनटों में ऐसे करें साफ

How to Remove Weevils from Rice: क्या आपके भी चावल में लग गए हैं घुन? बिना केमिकल मिनटों में ऐसे करें साफ

Prevent Weevils in Rice: घुन छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं, जो चावल के दानों के अंदर अंडे देते हैं. इनके लार्वा दाने को अंदर से खाते हैं और बाद में बाहर निकल आते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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How To Get Rid Of Rice Weevils: अगर चावल के डिब्बे में छोटे-छोटे भूरे कीड़े दिखाई देने लगें या दानों में छोटे छेद नजर आएं, तो समझिए चावल में घुन लग चुका है. 10 से 25 किलो तक चावल खरीदकर रखने वाले ज्यादातर घरों में यह समस्या कभी न कभी जरूर होती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी दवा या केमिकल स्प्रे की जरूरत नहीं होती. सही तरीके अपनाकर घुन से छुटकारा पाया जा सकता है और आगे भी चावल को सुरक्षित रखा जा सकता है. 

क्या होते हैं घुन?

घुन छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं, जो चावल के दानों के अंदर अंडे देते हैं. इनके लार्वा दाने को अंदर से खाते हैं और बाद में बाहर निकल आते हैं. यही वजह है कि कई बार पैक बंद चावल खरीदने के बाद भी कुछ हफ्तों में उसमें घुन दिखाई देने लगते हैं. दरअसल, अंडे पहले से ही दानों के अंदर मौजूद हो सकते हैं और गर्म वातावरण मिलने पर उनसे कीड़े निकल आते हैं. अगर चावल में छोटे गोल छेद दिखें, डिब्बे के नीचे बारीक पाउडर जमा हो, छोटे-छोटे कीड़े रेंगते नजर आएं या चावल से बासी गंध आने लगे, तो यह घुन लगने के संकेत हैं. ऐसे में तुरंत कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि थोड़े से घुन भी कुछ ही समय में तेजी से बढ़ सकते हैं. 

कैसे कर सकते हैं साफ?

घुन लगने पर सबसे पहले चावल को किसी बड़ी थाली में फैलाकर 15 से 20 मिनट तक धूप में रखें. तेज रोशनी और गर्मी से ज्यादातर वयस्क घुन बाहर निकलने लगते हैं. इसके बाद महीन छलनी से चावल छान लें ताकि कीड़े और बारीक गंदगी अलग हो जाए. जिन दानों में छेद दिखाई दें, उन्हें निकाल देना बेहतर होता है. पकाने से पहले चावल को दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें. अगर घुन दोबारा न लगे, तो साफ किए गए चावल को 48 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें. इससे दानों के अंदर मौजूद अंडे और लार्वा भी खत्म हो जाते हैं. यह तरीका सबसे असरदार माना जाता है.

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क्या है इसका घरेलू उपाय?

घरेलू उपाय के तौर पर तेजपत्ता, नीम की पत्तियां, सूखी लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल भी किया जाता है. ये घुन को पूरी तरह खत्म नहीं करते, लेकिन नए कीड़ों को आने से रोकने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं. इसलिए इन्हें केवल सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल करें. बारिश के मौसम में घुन की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि नमी और गर्मी इनके पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है. ऐसे में चावल को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें और खुली बोरी या ढीले प्लास्टिक बैग में रखने से बचें. हर बार जरूरत भर चावल निकालें और डिब्बे को तुरंत अच्छी तरह बंद कर दें, ताकि हवा और नमी अंदर न जा सके.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
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