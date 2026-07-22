क्या आपके भी चावल में लग गए हैं घुन? बिना केमिकल मिनटों में ऐसे करें साफ

How To Get Rid Of Rice Weevils: अगर चावल के डिब्बे में छोटे-छोटे भूरे कीड़े दिखाई देने लगें या दानों में छोटे छेद नजर आएं, तो समझिए चावल में घुन लग चुका है. 10 से 25 किलो तक चावल खरीदकर रखने वाले ज्यादातर घरों में यह समस्या कभी न कभी जरूर होती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी दवा या केमिकल स्प्रे की जरूरत नहीं होती. सही तरीके अपनाकर घुन से छुटकारा पाया जा सकता है और आगे भी चावल को सुरक्षित रखा जा सकता है.

क्या होते हैं घुन?

घुन छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं, जो चावल के दानों के अंदर अंडे देते हैं. इनके लार्वा दाने को अंदर से खाते हैं और बाद में बाहर निकल आते हैं. यही वजह है कि कई बार पैक बंद चावल खरीदने के बाद भी कुछ हफ्तों में उसमें घुन दिखाई देने लगते हैं. दरअसल, अंडे पहले से ही दानों के अंदर मौजूद हो सकते हैं और गर्म वातावरण मिलने पर उनसे कीड़े निकल आते हैं. अगर चावल में छोटे गोल छेद दिखें, डिब्बे के नीचे बारीक पाउडर जमा हो, छोटे-छोटे कीड़े रेंगते नजर आएं या चावल से बासी गंध आने लगे, तो यह घुन लगने के संकेत हैं. ऐसे में तुरंत कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि थोड़े से घुन भी कुछ ही समय में तेजी से बढ़ सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं साफ?

घुन लगने पर सबसे पहले चावल को किसी बड़ी थाली में फैलाकर 15 से 20 मिनट तक धूप में रखें. तेज रोशनी और गर्मी से ज्यादातर वयस्क घुन बाहर निकलने लगते हैं. इसके बाद महीन छलनी से चावल छान लें ताकि कीड़े और बारीक गंदगी अलग हो जाए. जिन दानों में छेद दिखाई दें, उन्हें निकाल देना बेहतर होता है. पकाने से पहले चावल को दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें. अगर घुन दोबारा न लगे, तो साफ किए गए चावल को 48 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें. इससे दानों के अंदर मौजूद अंडे और लार्वा भी खत्म हो जाते हैं. यह तरीका सबसे असरदार माना जाता है.

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क्या है इसका घरेलू उपाय?

घरेलू उपाय के तौर पर तेजपत्ता, नीम की पत्तियां, सूखी लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल भी किया जाता है. ये घुन को पूरी तरह खत्म नहीं करते, लेकिन नए कीड़ों को आने से रोकने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं. इसलिए इन्हें केवल सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल करें. बारिश के मौसम में घुन की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि नमी और गर्मी इनके पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है. ऐसे में चावल को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें और खुली बोरी या ढीले प्लास्टिक बैग में रखने से बचें. हर बार जरूरत भर चावल निकालें और डिब्बे को तुरंत अच्छी तरह बंद कर दें, ताकि हवा और नमी अंदर न जा सके.

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