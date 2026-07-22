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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज

'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज

दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के 'संसद चलो' मार्च में शामिल लोगों के कथित चैट मैसेज की जांच कर रही है. इन चैट्स में कथित तौर पर इंटरनेट बंद होने के दौरान बातचीत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई थी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 07:54 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च में शामिल लोगों के कथित चैट मैसेज की जांच कर रही है. कुछ चैट से पता चला है कि इंटरनेट बंद होने की स्थिति में भी बातचीत जारी रखने की तैयारी की जा रही थी, जबकि कई चैट्स में जान देने तक की बात कही गई थी. 

PTI के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि जांचकर्ता किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन चैट की सच्चाई और इसमें शामिल लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं. इन कथित मैसेज का विश्लेषण CCTV फुटेज, ड्रोन विज़ुअल, मोबाइल फोन वीडियो और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ किया जा रहा है. इन झड़पों में 118 पुलिसकर्मी और लगभग 70 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, साथ ही 15-20 सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा गया. 

इन चैट्स में कथित तौर पर इंटरनेट बंद होने के दौरान बातचीत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई थी. PTI के अनुसार कुछ कथित मैसेज में इस बात पर चर्चा की गई थी कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती हैं तो जुड़े रहने के वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं. एक कथित मैसेज में लिखा था, "विरोध स्थल पर पहुंचने के बाद हो सकता है कि आपके डिवाइस में नेटवर्क न मिले. पिछली बार भी पुलिस ने नेटवर्क जैमर का इस्तेमाल किया था और इस बार भी ऐसा कर सकती है. हालांकि जिस ग्रुप के साथ आप आए हैं, उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है."

'मोदी सरकार का आखिरी दिन'
जांचकर्ताओं ने बताया कि 'संसद चलो' मार्च में शामिल लोगों ने ऐसे ऐप्स के लिंक शेयर किए थे, जो कथित तौर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने पर भी ब्लूटूथ सिग्नल का इस्तेमाल करके काम कर सकते थे. एक अन्य कथित संदेश में कहा गया, "विरोध स्थल में प्रवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके ग्रुप के सभी सदस्यों के पास एक ही ऐप इंस्टॉल हो और वे पहले से ही कनेक्टेड हों." कथित बातचीत में राजनीतिक रूप से प्रेरित टिप्पणियां भी शामिल हैं. एक शख्स ने दावा किया कि अगला दिन मोदी सरकार का आखिरी दिन होगा.

जान देने तक की बात
कुछ चैट्स में जान देने की बात भी कही गई थी. एक कथित चैट में लिखा था, "देखो यार जो जान देने तक को तैयार हैं वो ये सुन ले कि कम से कम तुम्हारा एहसान रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर." एक अन्य संदेश में कहा गया, "भाई अगर किसी की मौत होती है तो उस पर तो सरकार पर ज्यादा दबाव आएगा."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 07:54 AM (IST)
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