हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडLauki Benefits: इन 6 तरीकों से खाई लौकी तो आ जाएगा मजा, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

Lauki Benefits: इन 6 तरीकों से खाई लौकी तो आ जाएगा मजा, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

Bottle Gourd Recipes: लौकी की सब्जी हम में से काफी लोगें को पसंद होती है, तो एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इसको पसंद नहीं करती है. चलिए आपको बताते हैं कि लौकी को कैेसे बनाएं कि सब लोग पसंद करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 03:16 PM (IST)
लौकी भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है. हालांकि, इसको बाकी सब्जियों की तरह पॉपुलरिटी नहीं मिलती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनाए लौकी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं.

इसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है लौकी चना दाल. लौकी और चना का कम्बिनेशन इसके स्वाद में चार चांद लगा देता है साथ में इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है. इसका स्वाद आप मजे से रोटी या चावल के साथ उठा सकते हैं.
लौका हलआ- आप लौकी का हलवा अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से बनाया, तो यकीन मानिए जिंदगी भर आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसको मिल्क और घी में पकाया जाता है, जिससे यह आपके हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.
लौकी जूस- आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, यह काफी पौष्टिक होता है. पुदीना, नींबू और लौकी के जूस का कम्बिनेशन शरीर को डिटॉक्स करने, ठंडा करने और वेट लॉस करने में मददगार होता है.
लौकी कोफ्ता- अगर आपको कोफ्ता पसंद है, तो आप लौकी का कोफ्ता बनाकर खा सकते हैं. आप इसको डीप फ्राई करने की जगह हल्का स्ट्रीम करके टमाटर की ग्रेवी के साथ मस्त मजे लेकर खा सकते हैं.
लौकी पराठा- अगर आप आलू, गोभी, प्याज या बाकी पराठा खा कर थक चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो अपनी लिस्ट में लौकी का पराठा शामिल कर लें. यह फाइबर रिच नाश्ते में आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.
लौकी सूप- अगर आपको सूप पीने का शौक है, तो आप गर्म मसालेदार लौकी के हल्के और कम कैलोरी वाले सूप को आप अपने ऑप्शन की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
अगर आप लौकी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो इनमें से एक विकल्प को अपना सकते हैं. ये न सिर्फ स्वाद बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे.
Published at : 05 Oct 2025 03:16 PM (IST)
