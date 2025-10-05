लौका हलआ- आप लौकी का हलवा अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से बनाया, तो यकीन मानिए जिंदगी भर आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसको मिल्क और घी में पकाया जाता है, जिससे यह आपके हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.