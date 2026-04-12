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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडKatahal Biryani Recipe: घर पर ऐसे बनाएं कटहल की बिरयानी, नॉनवेज लवर्स के मुंह में भी आ जाएगा पानी

Katahal Biryani Recipe: घर पर ऐसे बनाएं कटहल की बिरयानी, नॉनवेज लवर्स के मुंह में भी आ जाएगा पानी

Katahal Biryani Recipe: अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है. अगर आप घर पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Apr 2026 06:30 PM (IST)
Katahal Biryani Recipe: अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है. अगर आप घर पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें.

बिरयानी खाना सभी को पसंद होता है. चिकन, मटन, वेज बिरियानी लगभग सभी ने खाई होगी लेकिन क्या आपने कभी कटहल की बिरयानी खाई है. आजकल शाकाहारी लोगों के बीच कटहल की बिरयानी काफी लोकप्रिय हो रही है. साथ ही कटहल को “शाकाहारी मटन” भी कहा जाता है, ये खास झटपट बनने वाली वेज बिरयानी ऐसी है कि नॉनवेज खाने वालों का भी दिल जीत ले, क्योंकि इसकी बनावट और स्वाद काफी हद तक नॉन-वेज जैसा लगता है. अगर आप घर पर कुछ खास और अलग बनाना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

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कटहल की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा कटहल लेना जरूरी है. इसे अच्छे से छीलकर और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. ध्यान रखें कटहल काटने से पहले हाथों, चाकू और कटिंग बोर्ड पर सरसों का तेल अच्छी तरह लगाएं ताकि उसका चिपचिपा रस चिपके नहीं. इस रेसिपी में पके या मीठे कटहल का बिल्कुल इस्तेमाल न करें. इससे बिरयानी का स्वाद बिगड़ जाएगा और मसालों का तीखापन भी कम हो जाएगा.
कटहल की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा कटहल लेना जरूरी है. इसे अच्छे से छीलकर और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. ध्यान रखें कटहल काटने से पहले हाथों, चाकू और कटिंग बोर्ड पर सरसों का तेल अच्छी तरह लगाएं ताकि उसका चिपचिपा रस चिपके नहीं. इस रेसिपी में पके या मीठे कटहल का बिल्कुल इस्तेमाल न करें. इससे बिरयानी का स्वाद बिगड़ जाएगा और मसालों का तीखापन भी कम हो जाएगा.
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इसके बाद कटहल को हल्का उबाल लें या फिर नमक डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लें, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए. साथ ही इससे बिरयानी का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है.
इसके बाद कटहल को हल्का उबाल लें या फिर नमक डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लें, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए. साथ ही इससे बिरयानी का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है.
Published at : 12 Apr 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Katahal Biryani Recipe Veg Biryani Recipe Vegetarian Biryani Easy Biryani Recipe

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