कटहल की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा कटहल लेना जरूरी है. इसे अच्छे से छीलकर और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. ध्यान रखें कटहल काटने से पहले हाथों, चाकू और कटिंग बोर्ड पर सरसों का तेल अच्छी तरह लगाएं ताकि उसका चिपचिपा रस चिपके नहीं. इस रेसिपी में पके या मीठे कटहल का बिल्कुल इस्तेमाल न करें. इससे बिरयानी का स्वाद बिगड़ जाएगा और मसालों का तीखापन भी कम हो जाएगा.