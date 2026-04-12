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Katahal Biryani Recipe: घर पर ऐसे बनाएं कटहल की बिरयानी, नॉनवेज लवर्स के मुंह में भी आ जाएगा पानी
Katahal Biryani Recipe: अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है. अगर आप घर पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें.
बिरयानी खाना सभी को पसंद होता है. चिकन, मटन, वेज बिरियानी लगभग सभी ने खाई होगी लेकिन क्या आपने कभी कटहल की बिरयानी खाई है. आजकल शाकाहारी लोगों के बीच कटहल की बिरयानी काफी लोकप्रिय हो रही है. साथ ही कटहल को “शाकाहारी मटन” भी कहा जाता है, ये खास झटपट बनने वाली वेज बिरयानी ऐसी है कि नॉनवेज खाने वालों का भी दिल जीत ले, क्योंकि इसकी बनावट और स्वाद काफी हद तक नॉन-वेज जैसा लगता है. अगर आप घर पर कुछ खास और अलग बनाना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.
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Published at : 12 Apr 2026 06:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion