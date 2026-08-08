कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?

साई सुदर्शन चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह शेख रशीद को शामिल किया जा सकता है. रशीद बल्लेबाज हैं, जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं. उन्होंने पिछले महीने गॉल में इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ 2 मैच भी खेले थे, जिसमें एक पारी में उन्होंने अर्धशतक भी जड़ा था. बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट गॉल में ही है, और रशीद यहां की परिस्थितियों को जानते हैं. चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं, वह घरेलू क्रिकेट में किस टीम के लिए खेलते हैं और उनके आंकड़े कैसे हैं.

शेख रशीद का जन्म 24 सितंबर, 2004 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था. वह भारत की अंडर-19 टीम के उपकप्तान थे, जिसने 2022 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. 2021 में वह अंडर-19 एशिया कप में भी खेले थे, जिसके सेमीफाइनल में उन्होंने नाबाद 90 रन बनाए थे.

रशीद ने 24 फरवरी, 2022 को आंध्र प्रदेश के लिए सर्विसेज के खिलाफ खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था. हालांकि पहले मैच में वह सिर्फ 23 रन बना पाए थे. उसी साल उन्होंने लिस्ट ए और टी20 में भी डेब्यू किया था.

शेख रशीद के आंकड़े

दाएं हाथ के बल्लेबाज रशीद स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मैचों की 47 पारियों में 1959 रन बनाए हैं, इसमें 5 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. उनका एवरेज 46.64 है, सर्वाधिक पारी 203 रन की है.

लिस्ट ए में उन्होंने 15 मैच खेले हैं, जिसमें 219 रन बनाए हैं. टी20 में रशीद ने 28 पारियों में 533 रन बनाए हैं, इस फॉर्मेट में वह एक शतक भी लगा चुके हैं. इसके आलावा उन्होंने टी20 में 2 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं.

पिछले साल किया था IPL डेब्यू

शेख रशीद को चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 में खरीदा था. उन्होंने CSK के लिए पिछले साल (IPL 2025) डेब्यू किया था. उस सीजन उन्होंने 5 मैच खेले थे, जिसमें कुछ खास नहीं कर पाए थे. उन्होंने कुल 71 रन बनाए.

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2026 में कैसा रहा रिकॉर्ड

शेख रशीद ने इस साल आंध्र के लिए 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, विदर्भा के खिलाफ उन्होंने 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी. पिछले महीने उन्होंने इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ 4 पारियों में 128 रन बनाए, उन्होंने गेंदबाजी भी की लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए. दोनों मैच गॉल में हुए थे, जहां भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से पहला टेस्ट खेला जाएगा.

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