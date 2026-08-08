भूतिया जगहों पर जाने का मन करता है? ये हैं भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेस

Most Haunted Places In India: भारत में रहस्यमयी और भूतिया जगहों को लेकर लोगों की दिलचस्पी आज भी कम नहीं हुई है. इसकी वजह सिर्फ डर नहीं, बल्कि इन जगहों से जुड़ी कहानियां, इतिहास और लोक मान्यताएं भी हैं. देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां कभी लोगों की चहल-पहल हुआ करती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा रहता है. कहीं पूरा गांव खाली पड़ा है, तो कहीं पुराने किले और इमारतें समय के साथ खंडहर में बदल चुकी हैं.

इन जगहों को लेकर पीढ़ियों से कई तरह की कहानियां सुनाई जाती रही हैं. कुछ जगहों को किसी पुराने श्राप से जोड़ा जाता है, तो कुछ के पीछे दर्दनाक इतिहास बताया जाता है. हालांकि, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसे साबित करना मुश्किल है. फिर भी इन जगहों का माहौल और उनसे जुड़ी लोककथाएं इन्हें खास बना देती हैं.

भारत में किसी जगह को हॉन्टेड क्यों माना जाता है?

भारत में किसी जगह के भूतिया होने की कहानी अक्सर किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहती. लंबे समय से चली आ रही लोककथाएं, अचानक हुआ पलायन, अधूरी इमारतें, पुरानी त्रासदियां और स्थानीय लोगों की मान्यताएं मिलकर किसी जगह की रहस्यमयी पहचान बना देती हैं. कई बार इन जगहों के आसपास रहने वाले लोग भी रात में वहां जाने से बचते हैं. यही वजह है कि दिन में सामान्य नजर आने वाली कुछ जगहें अंधेरा होने के बाद लोगों को डरावनी महसूस होने लगती हैं.





कुलधरा गांव, राजस्थान

राजस्थान का कुलधरा गांव भारत की सबसे चर्चित रहस्यमयी जगहों में शामिल है. जैसलमेर के पास स्थित यह गांव कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में यहां रहने वाले लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए. कुलधरा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चित कहानी एक श्राप से जुड़ी है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, गांव छोड़ते समय यहां के लोगों ने श्राप दिया था कि दोबारा यहां कोई आबादी नहीं बस पाएगी. हालांकि, गांव के खाली होने की वास्तविक वजह को लेकर इतिहास में अलग-अलग मत मिलते हैं. आज यहां पुराने घर, संकरी गलियां और खंडहर दिखाई देते हैं. सुनसान माहौल इसकी रहस्यमयी छवि को और मजबूत करता है.

रॉस आइलैंड, अंडमान

अंडमान का रॉस आइलैंड भूतिया कहानियों से ज्यादा अपने औपनिवेशिक इतिहास और वीरान पड़े ढांचों की वजह से रहस्यमयी लगता है. ब्रिटिश शासन के दौरान यह अंडमान का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था. समय के साथ भूकंप, युद्ध और दूसरे कारणों से यहां की गतिविधियां खत्म होती गईं और यह इलाका धीरे-धीरे वीरान हो गया. आज पुराने चर्च, अधिकारियों के आवास और दूसरी इमारतों के अवशेष पेड़ों और जंगल के बीच नजर आते हैं. यहां का माहौल डर से ज्यादा बीते दौर की याद दिलाता है. ऐसा लगता है जैसे किसी समय की पूरी दुनिया अचानक पीछे छूट गई हो.





डुमस बीच, गुजरात

गुजरात का डुमस बीच दिन में एक सामान्य समुद्र तट जैसा दिखाई देता है, लेकिन रात में इससे जुड़ी डरावनी कहानियां इसे भारत की चर्चित हॉन्टेड जगहों में शामिल करती हैं. स्थानीय लोगों के बीच यहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देने और किसी के नाम पुकारने जैसी कई कहानियां प्रचलित हैं. समुद्र तट के आसपास अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यताओं को भी इन कहानियों से जोड़ा जाता है. हालांकि, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. फिर भी अंधेरा, सुनसान समुद्र तट और स्थानीय लोककथाएं मिलकर यहां एक अलग तरह का माहौल जरूर बना देती हैं.

लांबी देहर माइंस, उत्तराखंड

उत्तराखंड की लांबी देहर माइंस भी उन जगहों में शामिल है, जिनसे जुड़ी कहानियां लोगों को आकर्षित करती हैं. यहां कभी खनन का काम होता था और खराब परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत होने की बातें कही जाती हैं. बाद में खदानें बंद हो गईं और इलाका काफी हद तक वीरान हो गया. आसपास के जंगल, सुनसान रास्ते और खदानों के पुराने हिस्से जगह को बेहद रहस्यमयी बना देते हैं. रात में सुनाई देने वाली आवाजों और चीखों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कई दावे किए जाते हैं. हालांकि, तेज हवा और पहाड़ी इलाके में आवाजों की गूंज भी ऐसे अनुभवों की वजह हो सकती है.

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भानगढ़ किला, राजस्थान

राजस्थान का भानगढ़ किला भारत की सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है. किले से जुड़ी कई लोककथाएं और श्राप की कहानियां लंबे समय से सुनाई जाती रही हैं. किले के अंदर पुराने मंदिर, महल और खंडहर आज भी मौजूद हैं. आसपास का जंगल और सुनसान रास्ते इसके रहस्यमयी माहौल को और बढ़ाते हैं. भानगढ़ को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है. इसलिए रोमांच के चक्कर में नियमों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.

हॉन्टेड जगहों पर जाते समय इन बातों का रखें ध्यान

इन जगहों को देखने का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी है. कई हॉन्टेड लोकेशन असल में पुरानी या जर्जर इमारतें, सुनसान जंगल और बंद पड़ी खदानें हैं. ऐसे में असली खतरा किसी भूत से ज्यादा कमजोर ढांचे, जंगली जानवर, अंधेरा या रास्ते की जानकारी न होने से हो सकता है. किसी भी जगह के स्थानीय नियमों का पालन करें. जहां रात में जाने की अनुमति नहीं है, वहां जबरदस्ती प्रवेश न करें. सुनसान इलाकों में अकेले जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय गाइड की मदद लें.

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