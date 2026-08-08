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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMonsoon Bed Dampness: गीला गद्दा और बदबूदार चादर? मानसून में नमी दूर करने के हैक्स

Monsoon Bed Dampness: गीला गद्दा और बदबूदार चादर? मानसून में नमी दूर करने के हैक्स

Monsoon Mattress Care: बाहर बारिश हो, ठंडी हवा चले और मिट्टी की खुशबू आए तो मौसम सुहावना लगने लगता है. लेकिन लगातार कई दिनों तक बारिश होने के बाद घर के अंदर एक अलग तरह की परेशानी शुरू हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Aug 2026 05:40 PM (IST)
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How To Remove Sweat Odor From Bedsheet: बरसात का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है. बाहर बारिश हो, ठंडी हवा चले और मिट्टी की खुशबू आए तो मौसम सुहावना लगने लगता है. लेकिन लगातार कई दिनों तक बारिश होने के बाद घर के अंदर एक अलग तरह की परेशानी शुरू हो जाती है. कमरे में नमी बढ़ने लगती है और इसका असर सबसे पहले बिस्तर, गद्दे और चादरों पर दिखाई देता है. कई बार सुबह उठने पर चादर थोड़ी नम या भारी महसूस होती है, जबकि उस पर पानी गिरा भी नहीं होता. कमरे में हल्की सी सीलन की गंध आने लगती है और गद्दे पर लेटने में भी पहले जैसी ताजगी महसूस नहीं होती. अगर आपके कमरे में भी ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ गीली चादर नहीं, बल्कि कमरे में जमा ज्यादा नमी हो सकती है.

बरसात में कमरे की नमी क्यों बढ़ जाती है?

बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. खासकर उन कमरों में जहां खिड़कियां लंबे समय तक बंद रहती हैं और हवा का आना-जाना कम होता है. कमरे की हवा में मौजूद नमी धीरे-धीरे कपड़ों, गद्दे, तकिए और दूसरी चीजों में जमा होने लगती है. गद्दा एक ऐसी चीज है जो नमी को आसानी से सोख सकता है. इसके अलावा रात में सोते समय शरीर से निकलने वाला पसीना भी गद्दे और चादर में पहुंचता है. अगर कमरे में हवा का संचार ठीक नहीं है, तो यह नमी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती. यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो सीलन और बदबू की समस्या शुरू हो सकती है.

कमरे में ये गलती बिल्कुल न करें

बरसात में कमरे की खिड़कियां और दरवाजे हर समय बंद रखना सबसे आम गलतियों में से एक है. बारिश से बचने के लिए खिड़कियां बंद रखना जरूरी हो सकता है, लेकिन जब भी मौसम थोड़ा साफ हो और बाहर की हवा अपेक्षाकृत सूखी हो, कमरे में हवा का रास्ता जरूर बनाएं. कुछ समय के लिए खिड़कियां खोलने से कमरे की बंद और भारी हवा बाहर निकल सकती है. अगर कमरे में दूसरी तरफ खिड़की या दरवाजा है, तो दोनों तरफ से हवा आने-जाने दें. इससे कमरे के साथ-साथ बिस्तर में जमा नमी को भी बाहर निकलने में मदद मिलेगी.


Monsoon Bed Dampness: गीला गद्दा और बदबूदार चादर? मानसून में नमी दूर करने के हैक्स

गद्दे को सीधे फर्श पर न रखें

अगर गद्दा सीधे फर्श पर रखा है, तो उसके नीचे हवा का रास्ता बहुत कम हो जाता है. बारिश के मौसम में फर्श भी नमी पकड़ सकता है और यह नमी धीरे-धीरे गद्दे तक पहुंच सकती है. इसलिए कोशिश करें कि गद्दे को ऐसे बेड या बेस पर रखें, जहां नीचे से हवा का थोड़ा रास्ता बना रहे. स्लैट वाले बेड बेस इस मामले में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उनके नीचे हवा का आवागमन बना रहता है.

धूप निकले तो गद्दे को हवा जरूर लगवाएं

बरसात में धूप लगातार नहीं निकलती, लेकिन जब भी कुछ घंटों के लिए मौसम साफ हो, उस समय का फायदा उठाएं. खिड़कियां खोलें और कमरे में हवा आने दें. अगर संभव हो तो गद्दे को बेड से थोड़ा उठाकर उसके नीचे की तरफ भी हवा लगने दें. गद्दे को धूप दिखाने का मौका मिले तो कुछ समय के लिए ऐसा किया जा सकता है. हालांकि, गद्दे को लंबे समय तक तेज धूप में रखने से पहले उसके निर्माता के निर्देश जरूर देखें.


Monsoon Bed Dampness: गीला गद्दा और बदबूदार चादर? मानसून में नमी दूर करने के हैक्स

हल्की गीली चादर बिस्तर पर न बिछाएं

बरसात में कपड़े सूखने में ज्यादा समय लेते हैं. कई बार चादर ऊपर से सूखी लगती है, लेकिन अंदर से हल्की नम होती है. ऐसी चादर को बिस्तर पर बिछाने से गद्दे में भी नमी पहुंच सकती है. इसलिए चादर और बेडशीट को पूरी तरह सूखने के बाद ही बिस्तर पर बिछाएं. अगर घर के अंदर सुखा रहे हैं, तो उन्हें एक-दूसरे के ऊपर ढेर करके न रखें. हवा का रास्ता बना रहने दें.

गद्दे पर नमी रोकने के लिए प्रोटेक्टर लगाएं

बारिश के मौसम में मैट्रेस प्रोटेक्टर भी काम आ सकता है. यह शरीर के पसीने और दूसरी नमी को सीधे गद्दे के अंदर जाने से रोकने में मदद करता है. हालांकि, ऐसा प्रोटेक्टर चुनना बेहतर है जो हवा का रास्ता पूरी तरह बंद न करे. प्रोटेक्टर को भी समय-समय पर धोकर पूरी तरह सुखाना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

कमरे में नमी कम करने के लिए क्या करें?

अगर कमरे में लगातार सीलन रहती है, तो नमी कम करने के लिए डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कमरे में हवा का बेहतर आवागमन बनाए रखना भी जरूरी है. अलमारी, बेड और दीवार के बीच थोड़ी जगह रखना भी उपयोगी हो सकता है. फर्नीचर को दीवार से बिल्कुल चिपकाकर रखने पर वहां हवा का संचार कम हो जाता है और नमी जमा हो सकती है.

सीलन की गंध को नजरअंदाज न करें

अगर कमरे या गद्दे से लगातार मिट्टी जैसी या सीलन वाली गंध आने लगी है, तो इसे सिर्फ मौसम की सामान्य गंध समझकर नजरअंदाज न करें. यह कमरे या गद्दे में ज्यादा नमी जमा होने का संकेत हो सकता है. गद्दे पर छोटे-छोटे दाग, नमी या फफूंद जैसी चीज दिखाई दे तो उसे गंभीरता से लें. ऐसी स्थिति में सिर्फ खुशबू वाले स्प्रे का इस्तेमाल करने से समस्या खत्म नहीं होगी. नमी का कारण दूर करना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 05:40 PM (IST)
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