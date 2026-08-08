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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रधानमंत्री मोदी से CM योगी ने की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

प्रधानमंत्री मोदी से CM योगी ने की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

CM Yogi Meets PM Narendra Modi: योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सीएम योगी पीएम आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच यूपी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 07:17 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (8 अगस्त) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच यूपी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, विकास कार्यों और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा होने की संभावना है. मुलाकात को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि सूबे की सियासी हालात को लेकर सीएम योगी और बीजेपी के चीफ के बाद चर्चा हो सकती है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 08 Aug 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NARENDRA MODI YOGI ADITYANATH
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