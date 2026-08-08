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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सांप ने खंभे पर चढ़ किया मेंढ़क का शिकार, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Video: सांप ने खंभे पर चढ़ किया मेंढ़क का शिकार, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे इलाके में सांप मेंढक का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों और रेंगने वाले जीवों के हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. एक पार्क या गार्डन के खुले इलाके में सांप और मेंढक के बीच 'जिंदगी और मौत' की ऐसी रेस देखने को मिली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. अपनी जान बचाने के लिए मेंढक ने खंभे पर चढ़ने की चालाकी तो दिखाई, लेकिन भूखे सांप की शिकारी नजरों से वह खुद को बचा नहीं पाया.

जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ा मेंढक

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे इलाके में सांप मेंढक का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है. अपनी जान आफत में देख मेंढक तेजी से छलांग लगाते हुए पास में लगे एक लोहे के खंभे पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है. मेंढक को लगता है कि खंभे पर चढ़कर वह सुरक्षित हो जाएगा और सांप उस तक नहीं पहुंच पाएगा. मेंढक काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, लेकिन उसका यह दांव उलटा पड़ जाता है.

 
 
 
 
 
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सांप ने भी खंभे पर चढ़कर दबोचा

वीडियो के अगले ही हिस्से में जो दिखता है, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है. सांप हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था. वह बिना एक पल गंवाए सीधे उसी चिकने खंभे पर लपेटे मारते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है. देखते ही देखते सांप खंभे पर काफी ऊंचाई पर पहुंचे मेंढक तक पहुंच जाता है और उसे अपने जबड़े में दबोच लेता है. इसके बाद सांप मेंढक को खंभे से नीचे खींच लाता है और उसका शिकार कर लेता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश

यह खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि एक सांप इतनी आसानी से चिकने पोल पर कैसे चढ़ गया. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."मुझे लगता था कि पोल पर चढ़कर मेंढक बच जाएगा, लेकिन सांप तो भाई उस्ताद निकला." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."कुदरत का नियम बहुत बेरहम है, जब भूख लगती है तो शिकारी कोई भी हद पार कर सकता है." तीसरे यूजर ने लिखा..."इतने चिकने खंभे पर सांप का इस तरह चढ़ना सच में डरावना और अनोखा है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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