सांप ने खंभे पर चढ़ किया मेंढ़क का शिकार, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों और रेंगने वाले जीवों के हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. एक पार्क या गार्डन के खुले इलाके में सांप और मेंढक के बीच 'जिंदगी और मौत' की ऐसी रेस देखने को मिली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. अपनी जान बचाने के लिए मेंढक ने खंभे पर चढ़ने की चालाकी तो दिखाई, लेकिन भूखे सांप की शिकारी नजरों से वह खुद को बचा नहीं पाया.

जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ा मेंढक

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे इलाके में सांप मेंढक का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है. अपनी जान आफत में देख मेंढक तेजी से छलांग लगाते हुए पास में लगे एक लोहे के खंभे पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है. मेंढक को लगता है कि खंभे पर चढ़कर वह सुरक्षित हो जाएगा और सांप उस तक नहीं पहुंच पाएगा. मेंढक काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, लेकिन उसका यह दांव उलटा पड़ जाता है.

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सांप ने भी खंभे पर चढ़कर दबोचा

वीडियो के अगले ही हिस्से में जो दिखता है, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है. सांप हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था. वह बिना एक पल गंवाए सीधे उसी चिकने खंभे पर लपेटे मारते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है. देखते ही देखते सांप खंभे पर काफी ऊंचाई पर पहुंचे मेंढक तक पहुंच जाता है और उसे अपने जबड़े में दबोच लेता है. इसके बाद सांप मेंढक को खंभे से नीचे खींच लाता है और उसका शिकार कर लेता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश

यह खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि एक सांप इतनी आसानी से चिकने पोल पर कैसे चढ़ गया. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."मुझे लगता था कि पोल पर चढ़कर मेंढक बच जाएगा, लेकिन सांप तो भाई उस्ताद निकला." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."कुदरत का नियम बहुत बेरहम है, जब भूख लगती है तो शिकारी कोई भी हद पार कर सकता है." तीसरे यूजर ने लिखा..."इतने चिकने खंभे पर सांप का इस तरह चढ़ना सच में डरावना और अनोखा है."

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