हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडFamous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद

Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद

Traditional foods of Bihar: बिहार का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में फेमस है. हर कोई इसका नाम जानता है. लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में लिट्टी चोखा के अलावा क्या-क्या फेमस है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Oct 2025 10:41 AM (IST)
Traditional foods of Bihar: बिहार का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में फेमस है. हर कोई इसका नाम जानता है. लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में लिट्टी चोखा के अलावा क्या-क्या फेमस है.

जब भी हम बिहार का नाम लेते हैं तो हमारे सामने लिट्टी-चोखा का दृश्य उभर कर सामने आ जाता है. आए भी क्यों न, आखिर इसकी भारत सहित पूरी दुनिया में एक अलग पहचान जो है. लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में लिट्टी-चोखा के अलावा क्या-क्या फेमस है. अगर नहीं पता, तो चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं.

1/7
चुनावी माहौल में बिहार की थाली का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. अगर आप बिहार में जाएं, तो यहां पर खाने-पीने के डिशेज ऐसी हैं कि आपका मन बिहार से वापस आने के लिए नहीं करता है.
चुनावी माहौल में बिहार की थाली का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. अगर आप बिहार में जाएं, तो यहां पर खाने-पीने के डिशेज ऐसी हैं कि आपका मन बिहार से वापस आने के लिए नहीं करता है.
2/7
इसमें सबसे पहले आता है बिहार का ठेकुआ, जो पूरी दुनिया में फेमस है. छठ पूजा के बाद एक महीने तक आपको बिहार के हर घर में नाश्ते के तौर पर ठेकुआ खाने को मिल जाता है. गुड़ और गेहूं के आटे से बनी ये मिठाई अपनी एक अलग पहचान छोड़ती है.
इसमें सबसे पहले आता है बिहार का ठेकुआ, जो पूरी दुनिया में फेमस है. छठ पूजा के बाद एक महीने तक आपको बिहार के हर घर में नाश्ते के तौर पर ठेकुआ खाने को मिल जाता है. गुड़ और गेहूं के आटे से बनी ये मिठाई अपनी एक अलग पहचान छोड़ती है.
3/7
खाजा बिहार की एक और पहचान है. खासतौर पर राजगीर और गया में मिलने वाला यह कुरकुरा मीठा स्नैक शादी-ब्याह और पूजा में जरूर परोसा जाता है.
खाजा बिहार की एक और पहचान है. खासतौर पर राजगीर और गया में मिलने वाला यह कुरकुरा मीठा स्नैक शादी-ब्याह और पूजा में जरूर परोसा जाता है.
4/7
अगर आप सुबह-सुबह बिहार में गए हैं और कुछ बिहारी टाइप का नाश्ता करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो चूड़ा-दही आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यह बिहारियों की पहली पसंद होती है.
अगर आप सुबह-सुबह बिहार में गए हैं और कुछ बिहारी टाइप का नाश्ता करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो चूड़ा-दही आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यह बिहारियों की पहली पसंद होती है.
5/7
मखाना की डिशेज भी बिहार का गर्व हैं. मखाना खीर से लेकर नमकीन मखाना तक, यह सुपरफूड यहां हर घर में अलग-अलग रूप में बनाया जाता है.
मखाना की डिशेज भी बिहार का गर्व हैं. मखाना खीर से लेकर नमकीन मखाना तक, यह सुपरफूड यहां हर घर में अलग-अलग रूप में बनाया जाता है.
6/7
इसके अलावा आप इस लिस्ट में अनरसा भी जोड़ सकते हैं. चावल के आटे और गुड़ से बनी यह मिठाई खाने में बेहद लाजवाब लगती है. सत्तू की लस्सी का नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है.
इसके अलावा आप इस लिस्ट में अनरसा भी जोड़ सकते हैं. चावल के आटे और गुड़ से बनी यह मिठाई खाने में बेहद लाजवाब लगती है. सत्तू की लस्सी का नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है.
7/7
अगर आप अगली बार बिहार जा रहे हैं, तो सिर्फ लिट्टी-चोखा तक सीमित न रहें. इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लें और जानें कि बिहार की थाली कितनी सुंदर और स्वादिष्ट होती है.
अगर आप अगली बार बिहार जा रहे हैं, तो सिर्फ लिट्टी-चोखा तक सीमित न रहें. इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लें और जानें कि बिहार की थाली कितनी सुंदर और स्वादिष्ट होती है.
Published at : 13 Oct 2025 10:41 AM (IST)
Tags :
Traditional Foods Of Bihar Famous Snacks From Rajgir Bihar Traditional Food

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा संभव, जन सुराज के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट होगी जारी
महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा संभव, जन सुराज के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट होगी जारी
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा संभव, जन सुराज के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट होगी जारी
महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा संभव, जन सुराज के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट होगी जारी
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
जनरल नॉलेज
Most Expensive Soap: यह है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, सिर्फ खास लोग ही कर पाते हैं इसका इस्तेमाल
यह है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, सिर्फ खास लोग ही कर पाते हैं इसका इस्तेमाल
हेल्थ
कोविड-19 से मर्दानगी पर भी असर! कमजोर हुए शुक्राणु और नई पीढ़ी रहेगी बीमार, रिसर्च में खुलासा
कोविड-19 से मर्दानगी पर भी असर! कमजोर हुए शुक्राणु और नई पीढ़ी रहेगी बीमार, रिसर्च में खुलासा
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget