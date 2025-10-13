एक्सप्लोरर
Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
Traditional foods of Bihar: बिहार का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में फेमस है. हर कोई इसका नाम जानता है. लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में लिट्टी चोखा के अलावा क्या-क्या फेमस है.
जब भी हम बिहार का नाम लेते हैं तो हमारे सामने लिट्टी-चोखा का दृश्य उभर कर सामने आ जाता है. आए भी क्यों न, आखिर इसकी भारत सहित पूरी दुनिया में एक अलग पहचान जो है. लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में लिट्टी-चोखा के अलावा क्या-क्या फेमस है. अगर नहीं पता, तो चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 10:41 AM (IST)
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा संभव, जन सुराज के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट होगी जारी
इंडिया
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion