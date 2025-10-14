सहजन की फलियां यानी ड्रमस्टिक को ज्यादातर लोग सांभर या करी में डालकर देर तक पकाते रहते हैं. ऐसा करने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और कैल्शियम कम हो जाते हैं. अगर आप इसको सही तरीके से पकाना चाहते हैं, तो पत्तियों को भी हल्का भूनना ही सही रहता है ताकि उसका पोषण और स्वाद दोनों बने रहें.