हर महिला के वॉर्डरोब में होने चाहिए ये 5 जरूरी बैग, स्टाइल और जरूरत दोनों होंगे पूरे

सबसे पहला है एक क्लासिक 'टोट बैग' (Tote Bag) जो सबसे भरोसेमंद पसंद है माना जाता है. चाहे ऑफिस जाना हो, सफर करना हो या दिनभर के व्यस्त काम, यह हर जगह काम आता है. साथ ही एक अच्छे डिजाइन वाले टोट बैग की बनावट सही रहती है और यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है. इसमें आपका सारा सामान भी आ जाता है और आप स्टाइलिश भी दिखती हैं.