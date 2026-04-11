हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलहर महिला के वॉर्डरोब में होने चाहिए ये 5 जरूरी बैग, स्टाइल और जरूरत दोनों होंगे पूरे

हर महिला के वॉर्डरोब में होने चाहिए ये 5 जरूरी बैग, स्टाइल और जरूरत दोनों होंगे पूरे

अच्छा स्टाइल पाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही चीजों का चुनाव करना जरूरी होता है. हर महिला के वॉर्डरोब में कुछ ऐसे बैग जरूर होने चाहिए जो स्टाइल और जरूरत दोनों को पूरा करते हैं

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Apr 2026 12:51 PM (IST)
अच्छा स्टाइल पाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही चीजों का चुनाव करना जरूरी होता है. हर महिला के वॉर्डरोब में कुछ ऐसे बैग जरूर होने चाहिए जो स्टाइल और जरूरत दोनों को पूरा करते हैं

आज के समय में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक्सेसरीज भी उतनी ही अहम हो गई हैं. खासकर बैग, जो न सिर्फ जरूरत का सामान रखने के काम आता है बल्कि पूरे लुक को बेहतर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. सही बैग आपके स्टाइल को और ज्यादा आकर्षक बना सकता है. यही वजह है कि फैशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर महिला के पास कुछ खास तरह के बैग जरूर होने चाहिए, जो अलग-अलग मौकों पर काम आएं. कुछ खास तरह के बैग ऐसे होते हैं जो हर मौके और हर आउटफिट पर अच्छे लगते हैं.

1/5
सबसे पहला है एक क्लासिक 'टोट बैग' (Tote Bag) जो सबसे भरोसेमंद पसंद है माना जाता है. चाहे ऑफिस जाना हो, सफर करना हो या दिनभर के व्यस्त काम, यह हर जगह काम आता है. साथ ही एक अच्छे डिजाइन वाले टोट बैग की बनावट सही रहती है और यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है. इसमें आपका सारा सामान भी आ जाता है और आप स्टाइलिश भी दिखती हैं.
सबसे पहला है एक क्लासिक 'टोट बैग' (Tote Bag) जो सबसे भरोसेमंद पसंद है माना जाता है. चाहे ऑफिस जाना हो, सफर करना हो या दिनभर के व्यस्त काम, यह हर जगह काम आता है. साथ ही एक अच्छे डिजाइन वाले टोट बैग की बनावट सही रहती है और यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है. इसमें आपका सारा सामान भी आ जाता है और आप स्टाइलिश भी दिखती हैं.
2/5
दूसरा बैग है 'मिनी बैग्स' (छोटे बैग) आपके कपड़ों और स्टाइल को एक खास अंदाज़ देते हैं. यह आकार में छोटा होता है लेकिन फैशन के मामले में इसका काफी बड़ा महत्व है. भले ही ये साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ये आपके पूरे लुक को हल्का, शार्प या चुलबुला बना देते है. ये बैग बिना किसी शोर-शराबे के सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.
दूसरा बैग है 'मिनी बैग्स' (छोटे बैग) आपके कपड़ों और स्टाइल को एक खास अंदाज़ देते हैं. यह आकार में छोटा होता है लेकिन फैशन के मामले में इसका काफी बड़ा महत्व है. भले ही ये साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ये आपके पूरे लुक को हल्का, शार्प या चुलबुला बना देते है. ये बैग बिना किसी शोर-शराबे के सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.
Published at : 11 Apr 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Women Bags Waedrobe Essentials Fashion Accessories Stylish Bags

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: छोटे फायदे के लालच में बड़ा नुकसान हो सकता है, धनु वाले सावधान रहें
छोटे फायदे के लालच में बड़ा नुकसान हो सकता है, धनु वाले सावधान रहें
लाइफस्टाइल
Meen Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर
मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर
लाइफस्टाइल
Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार मदद दिलाएगी लाभ!
कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार मदद दिलाएगी लाभ!
लाइफस्टाइल
Mesh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ेगा, मेष वालों को मेहनत दिला सकती है प्रमोशन
ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ेगा, मेष वालों को मेहनत दिला सकती है प्रमोशन
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Ceasefire Talks In Islamabad: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता फेल हुई तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया बैकअप प्लान
पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता फेल हुई तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया बैकअप प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
विश्व
US Iran Peace Talks: खून से सने बैग और जूते... पाकिस्तान मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
खून से सने बैग और जूते... PAK मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया
Explained: असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं कबीर... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ट्रैवल
Animal Ride Weight Limit : ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
जनरल नॉलेज
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget