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दिल्ली पुलिस में जाने का है सपना और रोड़ा बन रही हाइट, ये हैं लंबाई बढ़ाने के टॉप-5 आइडिया
दिल्ली पुलिस भर्ती में निर्धारित हाइट पूरी करने के लिए ग्रोथ की उम्र में संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित एक्सरसाइज, धूप और तनाव से दूरी जैसे प्राकृतिक उपाय शरीर के बेहतर विकास में मदद कर सकते हैं.
दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने वाले बहुत से युवाओं के लिए हाइट यानी लंबाई एक बड़ी शर्त होती है. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी होता है. ऐसे में जिन युवाओं की हाइट इस मापदंड से थोड़ी कम होती है, वे काफी परेशान हो जाते हैं और लंबाई बढ़ाने के तरीके खोजते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू और नेचुरल आइडिया बताएंगे, जो खासतौर पर ग्रोथ की उम्र यानी टीनएज में फायदा कर सकते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 02:05 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion