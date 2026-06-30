दिल्ली पुलिस में जाने का है सपना और रोड़ा बन रही हाइट, ये हैं लंबाई बढ़ाने के टॉप-5 आइडिया

दूसरा अहम तरीका है पूरी और अच्छी नींद लेना. शरीर में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा गहरी नींद के दौरान बनता है, खास तौर पर रात की नींद में. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि टीनएज में रोज 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर समय बिताने से नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर शरीर की ग्रोथ पर पड़ सकता है. इसलिए सोने और उठने का समय फिक्स रखना फायदेमंद होता है.