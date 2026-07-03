क्या घर पर बनाते समय बिखर जाते हैं गुलाब जामुन? इस आसान तरीके से बनेंगे हलवाई जैसे स्पंजी

How To Make Perfect Gulab Jamun At Home: गुलाब जामुन ऐसा भारतीय मिठाई है जिसके बिना त्योहार, शादी या किसी खास मौके की मिठास अधूरी लगती है. हालांकि, जब लोग इसे घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक समस्या सामने आती है. तलते समय गुलाब जामुन फूटने लगते हैं या फिर उनका आकार बिगड़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप हर बार मुलायम, गोल और बिना फूटे हुए गुलाब जामुन बना सकते हैं.

गुलाब जामुन के लिए सबसे जरूरी बात

सबसे पहले सही सामग्री का चुनाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो फुल-फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें. लो-फैट मिल्क पाउडर से जामुन अक्सर सूखे बनते हैं और तलते समय टूटने या फूटने की संभावना बढ़ जाती है. इसके साथ ही मैदा की मात्रा भी संतुलित रखें. बहुत ज्यादा मैदा डालने से गुलाब जामुन सख्त हो जाते हैं, जबकि बहुत कम मैदा होने पर वे तेल में बिखर सकते हैं.

आटा गूंथते इस बात का रखें ध्यान

आटा गूंथते समय भी जल्दबाजी न करें. मिक्स में जितना तरल चाहिए उतना ही डालें और आटा तैयार करने के बाद उसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सारी सामग्री अच्छी तरह सेट हो जाती है. तैयार आटा नरम और चिकना होना चाहिए. अगर उसमें दरारें दिखाई देंगी तो तलते समय गुलाब जामुन फट सकते हैं.

क्यों फूट जाते हैं गुलाब जामुन?

गुलाब जामुन बनाते समय बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, लेकिन बेकिंग सोडा ज्यादा न डालें. जरूरत से ज्यादा बेकिंग सोडा डालने पर जामुन तेल में जाते ही फूट सकते हैं. यही गलती कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं. गोलियां बनाते समय हाथों पर थोड़ा-सा घी लगा लें और बिना किसी दरार के चिकने बॉल तैयार करें. अगर सतह पर हल्की सी भी क्रैक होगी तो गर्म तेल में वही हिस्सा पहले फटेगा. इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

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तलते समय इस बात का ध्यान रखें

तलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है. हमेशा मध्यम से धीमी आंच पर ही गुलाब जामुन तलें. अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बाहर का हिस्सा जल्दी ब्राउन हो जाएगा, जबकि अंदर का भाग कच्चा रह जाएगा और जामुन फूट सकता है. तलते समय उन्हें धीरे-धीरे पलटते रहें ताकि चारों तरफ से समान रूप से पकें.

चाशनी को लेकर क्या तैयारी करें?

चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए. बहुत ज्यादा उबलती हुई चाशनी में गर्म गुलाब जामुन डालने से वे अचानक फैल सकते हैं और टूट सकते हैं. इसलिए तलने के तुरंत बाद उन्हें गुनगुनी चाशनी में डालें और कम से कम 2 से 3 घंटे तक उसमें भीगने दें. इससे गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी सोख लेते हैं और स्वाद के साथ-साथ उनकी बनावट भी बेहतरीन हो जाती है.

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