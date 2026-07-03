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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडGulab Jamun Recipe: क्या घर पर बनाते समय बिखर जाते हैं गुलाब जामुन? इस आसान तरीके से बनेंगे हलवाई जैसे स्पंजी

Gulab Jamun Recipe: क्या घर पर बनाते समय बिखर जाते हैं गुलाब जामुन? इस आसान तरीके से बनेंगे हलवाई जैसे स्पंजी

Gulab Jamun Cooking Tips: जब लोग इसे घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक समस्या सामने आती है. तलते समय गुलाब जामुन फूटने लगते हैं या फिर उनका आकार बिगड़ जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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How To Make Perfect Gulab Jamun At Home: गुलाब जामुन ऐसा भारतीय मिठाई है जिसके बिना त्योहार, शादी या किसी खास मौके की मिठास अधूरी लगती है. हालांकि, जब लोग इसे घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक समस्या सामने आती है. तलते समय गुलाब जामुन फूटने लगते हैं या फिर उनका आकार बिगड़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप हर बार मुलायम, गोल और बिना फूटे हुए गुलाब जामुन बना सकते हैं. 

गुलाब जामुन के लिए सबसे जरूरी बात 

सबसे पहले सही सामग्री का चुनाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो फुल-फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें. लो-फैट मिल्क पाउडर से जामुन अक्सर सूखे बनते हैं और तलते समय टूटने या फूटने की संभावना बढ़ जाती है. इसके साथ ही मैदा की मात्रा भी संतुलित रखें. बहुत ज्यादा मैदा डालने से गुलाब जामुन सख्त हो जाते हैं, जबकि बहुत कम मैदा होने पर वे तेल में बिखर सकते हैं.

आटा गूंथते इस बात का रखें ध्यान

आटा गूंथते समय भी जल्दबाजी न करें. मिक्स में जितना तरल चाहिए उतना ही डालें और आटा तैयार करने के बाद उसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सारी सामग्री अच्छी तरह सेट हो जाती है. तैयार आटा नरम और चिकना होना चाहिए. अगर उसमें दरारें दिखाई देंगी तो तलते समय गुलाब जामुन फट सकते हैं. 

क्यों फूट जाते हैं गुलाब जामुन?

गुलाब जामुन बनाते समय बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, लेकिन बेकिंग सोडा ज्यादा न डालें. जरूरत से ज्यादा बेकिंग सोडा डालने पर जामुन तेल में जाते ही फूट सकते हैं. यही गलती कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं. गोलियां बनाते समय हाथों पर थोड़ा-सा घी लगा लें और बिना किसी दरार के चिकने बॉल तैयार करें. अगर सतह पर हल्की सी भी क्रैक होगी तो गर्म तेल में वही हिस्सा पहले फटेगा. इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. 

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तलते समय इस बात का ध्यान रखें

तलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है. हमेशा मध्यम से धीमी आंच पर ही गुलाब जामुन तलें. अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बाहर का हिस्सा जल्दी ब्राउन हो जाएगा, जबकि अंदर का भाग कच्चा रह जाएगा और जामुन फूट सकता है. तलते समय उन्हें धीरे-धीरे पलटते रहें ताकि चारों तरफ से समान रूप से पकें. 

चाशनी को लेकर क्या तैयारी करें?

चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए. बहुत ज्यादा उबलती हुई चाशनी में गर्म गुलाब जामुन डालने से वे अचानक फैल सकते हैं और टूट सकते हैं. इसलिए तलने के तुरंत बाद उन्हें गुनगुनी चाशनी में डालें और कम से कम 2 से 3 घंटे तक उसमें भीगने दें. इससे गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी सोख लेते हैं और स्वाद के साथ-साथ उनकी बनावट भी बेहतरीन हो जाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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Why Gulab Jamun Bursts While Frying Soft Gulab Jamun Recipe Perfect Gulab Jamun Tips
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