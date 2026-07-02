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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडChutney Recipes: मोमोज खाना हो या इडली डोसा.. घर में फटाफट बनाएं ये 5 चटनियां, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Chutney Recipes: मोमोज खाना हो या इडली डोसा.. घर में फटाफट बनाएं ये 5 चटनियां, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Easy Chutney Recipes: चटनी के बिना कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें खाने का मज़ा नहीं आता. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर मजेदार चटनी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : सोनम  | Updated at : 02 Jul 2026 03:03 PM (IST)
Easy Chutney Recipes: चटनी के बिना कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें खाने का मज़ा नहीं आता. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर मजेदार चटनी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी से बेहतर शायद ही कोई चीज हो. ताजी और मसालेदार चटनियां साधारण खाने को भी लाजवाब बना देती हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ज्यादा मेहनत या महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए आपको ऐसे ही कुछ टेस्टी चटनी के बारे में बताते हैं कि आप कैसे इनको बना सकते हैं.

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चटनी के बिना कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें खाने का मज़ा नहीं आता. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर मजेदार चटनी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
चटनी के बिना कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें खाने का मज़ा नहीं आता. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर मजेदार चटनी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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अगर आपको हल्का तीखा और ठंडक देने वाला स्वाद पसंद है, तो पुदीने की चटनी बेहतरीन विकल्प है. पुदीना, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और नींबू से बनने वाली यह चटनी गर्मियों में खास पसंद की जाती है. दही मिलाकर इसे और भी क्रीमी बनाया जा सकता है, जो कबाब, मोमोज, सैंडविच और स्नैक्स के साथ खूब जंचती है.
अगर आपको हल्का तीखा और ठंडक देने वाला स्वाद पसंद है, तो पुदीने की चटनी बेहतरीन विकल्प है. पुदीना, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और नींबू से बनने वाली यह चटनी गर्मियों में खास पसंद की जाती है. दही मिलाकर इसे और भी क्रीमी बनाया जा सकता है, जो कबाब, मोमोज, सैंडविच और स्नैक्स के साथ खूब जंचती है.
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मूंगफली की चटनी का स्वाद थोड़ा स्मोकी और नटी होता है, जो कई व्यंजनों का मजा दोगुना कर देता है. भुनी मूंगफली, लहसुन, साबुत लाल मिर्च, इमली और नमक से तैयार होने वाली इस चटनी पर राई और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. यह डोसा, इडली, रोटी, पकौड़े और घी वाले चावल के साथ शानदार लगती है.
मूंगफली की चटनी का स्वाद थोड़ा स्मोकी और नटी होता है, जो कई व्यंजनों का मजा दोगुना कर देता है. भुनी मूंगफली, लहसुन, साबुत लाल मिर्च, इमली और नमक से तैयार होने वाली इस चटनी पर राई और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. यह डोसा, इडली, रोटी, पकौड़े और घी वाले चावल के साथ शानदार लगती है.
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धनिया की चटनी लगभग हर घर में बनाई जाती है और इसकी ताजगी हर किसी को पसंद आती है. हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू का रस और नमक को थोड़ा पानी डालकर पीस लें. चाहें तो इसमें पुदीना भी मिला सकते हैं. यह चटनी पराठे, सैंडविच, चाट, पकौड़ों और दाल-चावल के साथ भी खूब स्वाद देती है.
धनिया की चटनी लगभग हर घर में बनाई जाती है और इसकी ताजगी हर किसी को पसंद आती है. हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू का रस और नमक को थोड़ा पानी डालकर पीस लें. चाहें तो इसमें पुदीना भी मिला सकते हैं. यह चटनी पराठे, सैंडविच, चाट, पकौड़ों और दाल-चावल के साथ भी खूब स्वाद देती है.
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टमाटर की चटनी खाने में हल्का खट्टा और मीठा स्वाद जोड़ती है. टमाटर को लहसुन, साबुत लाल मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गुड़ डालकर पकाने के बाद पीसा जाता है, फिर राई और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. इसे इडली, डोसा, उत्तपम, टोस्ट या गर्म घी वाले चावल के साथ खाया जा सकता है.
टमाटर की चटनी खाने में हल्का खट्टा और मीठा स्वाद जोड़ती है. टमाटर को लहसुन, साबुत लाल मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गुड़ डालकर पकाने के बाद पीसा जाता है, फिर राई और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. इसे इडली, डोसा, उत्तपम, टोस्ट या गर्म घी वाले चावल के साथ खाया जा सकता है.
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इन्हें बनाना आसान है, सामग्री भी घर में आसानी से मिल जाती है और हर चटनी अलग स्वाद का अनुभव देती है. एक बार इन्हें बनाकर देखेंगे, तो साधारण खाना भी पहले से ज्यादा मजेदार लगने लगेगा.
इन्हें बनाना आसान है, सामग्री भी घर में आसानी से मिल जाती है और हर चटनी अलग स्वाद का अनुभव देती है. एक बार इन्हें बनाकर देखेंगे, तो साधारण खाना भी पहले से ज्यादा मजेदार लगने लगेगा.
Published at : 02 Jul 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Homemade Chutney Recipes Easy Chutney Recipes Green Chutney Recipe

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