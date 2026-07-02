अगर आपको हल्का तीखा और ठंडक देने वाला स्वाद पसंद है, तो पुदीने की चटनी बेहतरीन विकल्प है. पुदीना, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और नींबू से बनने वाली यह चटनी गर्मियों में खास पसंद की जाती है. दही मिलाकर इसे और भी क्रीमी बनाया जा सकता है, जो कबाब, मोमोज, सैंडविच और स्नैक्स के साथ खूब जंचती है.