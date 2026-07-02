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Chutney Recipes: मोमोज खाना हो या इडली डोसा.. घर में फटाफट बनाएं ये 5 चटनियां, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
Easy Chutney Recipes: चटनी के बिना कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें खाने का मज़ा नहीं आता. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर मजेदार चटनी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी से बेहतर शायद ही कोई चीज हो. ताजी और मसालेदार चटनियां साधारण खाने को भी लाजवाब बना देती हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ज्यादा मेहनत या महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए आपको ऐसे ही कुछ टेस्टी चटनी के बारे में बताते हैं कि आप कैसे इनको बना सकते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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